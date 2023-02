"Las armas no salvan vidas": 'Público' reflexiona sobre cómo construir la paz cuando solo se habla de guerra

No había día más indicado para el acto organizado por Espacio Público y Público celebrado en la Sala Mirador de Madrid. Este martes, bajo el título ¿Qué puede hacer Europa para la construcción de la paz en Ucrania?, se daban cita Inna Afinogenova, periodista rusa colaboradora de La Base; Marga Ferré, copresidenta de Transform! Europe; Juan Antonio Sanz, colaborador de Público, excorresponsal en Rusia, antiguas repúblicas soviéticas, Japón y Corea; y Jordi Calvo, doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador, coordinador del Centre Delàs y miembro del International Peace Bureau.

Desde el escenario, quienes participaban, intentaban responder a la pregunta que titulaba el evento moderado por la directora adjunta de Público, Esther Rebollo. El periodista Marià de Delàs, de la Fundación Espacio Público, había dado la bienvenida al acto. La directora del periódico, Virginia Pérez Alonso, clausuraba el debate.

No, no había día más indicado, en el contexto del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, para abordar la escalada en el conflicto por parte de los actores implicados. Escalada que se ha evidenciado en las últimas horas. La foto de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, junto a Volodímir Zelenski en Kiev; el discurso de Vladimir Putin desde Moscú anunciando, nada más y nada menos, que la ruptura del tratado Start III contra la proliferación de armas nucleares; la escalada armamentística instigada constantemente por la OTAN…

Bajo este paraguas, el propio De Delàs abría el acto llamando a una "imprescindible reflexión sobre un dilema de complicada resolución para cualquier demócrata", el que se encuentra "entre el derecho de los pueblos a defenderse y el entendimiento de que la escalada militar no ofrece otra perspectiva que la destrucción, el caos, el desastre".

"La invasión la viví como una tragedia"

La periodista Afinogenova protagonizaba, al inicio de la conversación, uno de los momentos más emotivos de la mesa redonda, cuando recordaba cómo, hace un año, marchaba de Rusia, donde ejercía el periodismo en una televisión estatal. "La invasión la viví como gran parte de la ciudadanía de mi país, como un drama, una tragedia", recuerda la comunicadora.

Inna Afinogenova: "Me planté aquí con cuatro maletas, 80 kilos, pensaba que para mayo esto se iba a acabar"

"La decisión de salir de Rusia la tomé casi de inmediato hace un año, pues había apostado con fuerza por la no entrada en la invasión a Ucrania, yo aposté toda mi imagen a eso, de lo que estaba segura". Poco después, Putin daba la orden de iniciar la invasión a Ucrania. "Me planté aquí con cuatro maletas, ochenta kilos, pensaba que para mayo esto se iba a acabar", rememora.

Afinogenova recuerda cómo, desde entonces, el proceso de recortes y libertades en Rusia ha sido una constante para la población en general, y para el periodismo en particular. "Rusia ahora mismo es tierra quemada, no se puede ejercer el periodismo, quedan muy pocos medios con valor suficiente como para tener posturas contrarias a la guerra", reflexiona.

"La desinformación es total"

El periodista y analista Sanz también se refiere al papel de los medios de comunicación en este conflicto bélico. No solo de los medios rusos, también de los que se encuentran en los países europeos y occidentales. "La desinformación es total y la ignorancia y la estupidez también, en los medios de Europa", sentencia. "Hablan de soldados muertos rusos y no dan cifras de los muertos ucranianos, los medios serios caen en el error de la propaganda", analiza, añadiendo: "Esto es una guerra híbrida y uno de sus componentes más importantes es esa capacidad de influencia de la mentira".

El que fuera corresponsal en Rusia y ahora colaborador de Público advierte de las implicaciones de la suspensión del Start III, "que era la mesa redonda donde se sentaban los principales poseedores de armas nucleares". "Inmediatamente, la Duma ha aprobado una ley en la que se permite construir misiles balísticos intercontinentales”, alerta. "La capacidad de acción Rusia es tremenda", asegura.

"Un indicio de que la guerra iba a ser larga"

Por su parte, el coordinador del Centre Delàs, Jordi Calvo, reflexiona: "La respuesta humanitaria a Ucrania se puede considerar ejemplar, quizás esto pudiera haber sido un indicio de que la guerra iba a ser larga desde un inicio, lo que nos lleva a pensar que tenía otros objetivos distintos a los que nos han dicho".

"Al principio de este conflicto, el pacifismo se quedó en shock, e incluso hubo división a la hora de posicionarse; tras un año, hemos visto que esta guerra es una guerra como cualquier otra, y que tenemos los mismos argumentos para estar en contra como en cualquier otra", añade Calvo, tras recordar la dificultad de generar un discurso alternativo al conflicto durante todos estos meses.

"Una guerra a medio y largo plazo también en la batalla ideológica"

Por su parte, Marga Ferré destacaba en el acto organizado por Público y Espacio Público: "Cuando se impone un discurso bélico tan rápido, tan excluyente, y el castigo va no solo para el movimiento pacifista, sino para quien ose criticar el argumentario de la OTAN, veo el diseño de una guerra a medio y largo plazo, pero no solo en el campo de las armas, sino también en la batalla ideológica".

La copresidenta de Transform! Europe, el think thank vinculado al PIE (Partido de la Izquierda Europea), critica: "Me llama la atención que no se haya hablado del movimiento pacifista italiano, que sacó a una multitud a la calle liderada por el sindicato CGIL y por la Iglesia". Y prosigue: "Me llama la atención cómo se silencia en los medios de comunicación españoles al Papa Francisco".

"Las armas no salvan vidas"

Las palabras de cierre corrían a cargo de la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, quien ha reconocido, en un día tan complicado por los avances de la guerra, que le "espanta el poco interés de la ciudadanía en entender lo que está sucediendo". En un día tan árido, Pérez Alonso quiso sembrar un retoño de optimismo, homeajeando al ex primer ministro sueco Olof Palme. "Hace 40 años se creó la Comisión Independiente sobre Cuestiones de Desarme y Seguridad, Comisión Palme, que desarrollaba el concepto de seguridad común. A partir de ese momento, esta se construye de forma común entre distintas naciones y distintos pueblos, y se instaura la idea de que la respuesta no está ni en más armas ni en armas más poderosas", homenajeaba la directora de Público.

"Hoy, mucha gente dice que es ingenuo hablar de paz, de desarme y de seguridad común, pero creo que es lo contrario; por eso, quería rendir este pequeño homenaje a Olof Palme", explicaba, recordando: "Las armas no salvan vidas". Y evidenciando: "Cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el primer alto el fuego en este conflicto, más dinero habrá conseguido el lobby armamentístico".