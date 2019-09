Arte contra las armas

Mueve miles de millones de euros de fondos públicos y lo que se haga con ellos nos afecta a todos. Todos. Es la feria de armamento más importante del mundo, la Defence and Security Equipment International (DSEI), que se ha celebrado esta semana en Londres. Durante los cuatro días que ha durado el evento, pistolas, misiles, carros de combate e incluso buques de guerra habrán cambiado de manos y se habrán sellado acuerdos que podrían alterar el curso de la historia y la vida de millones de personas. Ha contado con más de 1.600 expositores, 35.000 asistentes, 300 oradores y 50 países participantes. Sin embargo, lo que ha ocurrido allí se escapa a la opinión pública. Su slogan bien podría ser ‘Lo que pasa en la DSEI se queda en la DSEI’ porque incluso acreditarse como periodista más que un simple trámite parecía una carrera de obstáculos.

Pero otra feria ha llegado para poner luz sobre las consecuencias de lo que estaba ocurriendo tras esas paredes. Los organizadores de la Art the Arms Fair (‘Hacer arte con las armas’) son los que han colocado en las marquesinas de autobuses de Londres los falsos anuncios con los que podría haberse publicitado la feria de armamento: una imagen que muestran a las víctimas de un ataque.

“La feria de armas es un lugar de destrucción, donde se sellan acuerdos mortales. Lo que nosotros pretendemos es que la gente conozca la realidad y darles la oportunidad de cuestionar lo que mueve el mercado armamentístico de una manera creativa”, cuenta a Público Emily Graham, una de sus responsables, que añade: “El arte tiene un papel muy poderoso que jugar, puede aportar luz”. Porque, concluye rotunda: “No podemos seguir ciegos ante esta realidad”.

A diferencia del impresionante edifico junto a uno de los distritos financiero de Londres que ha acogido la DSEI, la Art the Arms Fair ha contado con cuatro pequeñas sedes en el barrio de Peckham, una zona mucho menos glamurosa al sur del Támesis donde uno no huele el dinero a su paso.

Allí han permanecido expuestas cerca de 200 obras de artistas que han colaborado de forma desinteresada. Algunos de ellos residen en zonas de conflicto, como el yemení Ahmed Jahaf, cuyo mantra es ‘el arte es resistencia’. Las obras que ha donado a la feria son una denuncia al gobierno británico por suministrar a Arabia Saudí armas que luego son utilizadas para atacar a su país.

En la primera edición celebrada hace dos años la estrella fue ‘un Banksy’, este año el gran nombre internacional ha sido el del artista británico de origen indio Anish Kapoor, que también ha donando una pieza.

Lo mismo ha hecho Hogre, la firma bajo la que se presenta el artista que ha diseñado la falsa publicidad de la DSEI de las marquesinas. Un ‘subvertidor’, como él mismo se define; un ‘pirata publicitario’ que lleva años intentando sacarle los colores al poder y a los héroes del capitalismo con sus incendiarias obras repartidas por todo Londres.

Hogre decidió participar porque comparte las ideas de los organizadores: “me sorprende mucho cómo la feria de armas es prácticamente invisible”, cuenta a Público.

Suya es también la obra Insert public money to play, con la que ha querido mostrar en la feria que “resulta difícil encontrar un responsable en el momento en el que el acto de matar viene automatizado; los militares se mueven como con un control remoto y lo que hacen no depende de su ética, sólo tienen que obedecer órdenes”. Explica que hay más: “Quería mostrar eso con una sátira, cambiando el típico ‘insert coin to play’ (‘meta una moneda para jugar’) de las antiguas máquinas de los salones recreativos por Insert public money to play (‘meta dinero público para jugar’) porque así es como se financian las guerras”.

Al igual que los artistas, todo el que ha trabajado estos días en Art the Arms Fair lo ha hecho de forma voluntaria. Incluso el hombre que ha oficiado la subasta con la que se ha puesto fin a la feria, un experto subastador curtido en las grandes casas de la capital británica que ha llegado al lugar de la venta, unos almacenes bajo las vías del tren, con su propio mazo en el maletín.

Con él ha marcado el remate de la pieza de Anish Kapoor en 2.300 euros tras la última oferta realizada por Suzanne McNabb después de una peleadísima puja. Acompañada de su marido y sus tres hijas, Suzanne confiesa que nunca antes había participado en una subasta pero esta vez se ha animado ”porque es como una donación”, ya que todo el dinero recaudado irá destinado a la ‘Campaña contra el comercio de armas’. Bueno, eso y que a partir de ahora podrá presumir de tener un Kapoor en casa, que no es poca cosa: “Claro, claro, era una gran oportunidad y es precioso”, nos confesaba.

Entre los lotes a la venta destacaban también dos piezas firmadas por las ‘Guerrilla Girls’, un reconocido grupo de artistas y activistas anónimas, y las Ak’s 47 realizadas con cuentas para collares obra del artista sudafricano Ralph Ziman.

Aunque horas después de echar el cierre aún están recogiendo y echando cuentas de lo recaudado, al igual que la feria de armas -que ya tiene una cuenta atrás en su página web- los organizadores de ‘Art the Arms Fair’ ya trabajan en la próxima edición de 2021. La misión sigue en marcha.