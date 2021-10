El bloque de izquierdas portugués, en peligro por la votación de los Presupuestos

El bloque que las izquierdas tenían conformado en Portugal podría tambalearse. Este lunes, el Partido Comunista (PCP) y el Bloque de Izquierda (BE) han confirmado que votarán en contra de los presupuestos que propone el Gobierno Socialista para el próximo 2022.

El líder del Partido Comunista, Jerónimo Sousa, ha explicado que desde su partido han tomado esta decisión porque opinan que "el país necesita de señales claras para la solución de problemas como los salarios bajos". Esta cuestión, según el líder comunista, es "una emergencia nacional" y opina que "no hay que esconder lo que es real".

Para Sousa, "la cuestión son los problemas de fondo de la sociedad portuguesa", no "si habrá o no elecciones", al igual que tampoco lo es la crisis política. Además, ha explicado que su partido ha mantenido "largas negociaciones" con el Gobierno Socialista de António Costa y no considera que vayan a llegar a un acuerdo de última hora poco antes de la votación.

Por parte del Bloque de Izquierda, su líder, Catarina Martins, encuentra en el combate a la pobreza, el IVA de la energía o las pensiones los principales motivos del desacuerdo. Pero, a diferencia del PCP, dejan la puerta abierta "hasta el mismo día de la votación".

Ocho diputados que no se opongan

La Cámara lusa se compone de 230 escaños, de los cuales, 108 están ocupados por los diputados del Partido Socialista. Por lo tanto, necesitaría el apoyo de los 18 del Bloque de Izquierda o la abstención de los 12 del Partido Comunista para que sus presupuestos salieran adelante. Todo ello, dando por sentado que la derecha del Partido Social Demócrata, que cuenta con un total de 79 escaños, no los apoyaría.

Para que los socialistas pudieran seguir hacia delante con sus presupuestos, precisan de ocho diputados que no se opongan a la norma, independientemente de si se posicionan a favor u optan por la abstención.

Los tres diputados del partido animalista han manifestado su intención de abstenerse, al igual que las diputadas no adscritas Cristina Rodriguez y Joacine Katar Moreira. De tal manera, que los de Costa necesitan otros tres votos, que deberán salir del PCP o del Bloque.

Para conseguir estos apoyos que le faltan, el primer ministro luso ha reforzado al defensa de sus presupuestos, a través de las redes sociales y de comparecencias públicas, como la que han ofrecido este domingo el secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios, Duarte Cordeiro, y las ministras de Trabajo y Sanidad, Ana Mendes y Marta Temido, respectivamente.