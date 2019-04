Bruselas y Londres vuelven a dar una patada hacia adelante. A las 2:00 de la madrugada, y tras casi ocho horas de cumbre, los líderes de la Unión Europea y la primera ministra británica, Theresa May, llegaron a un acuerdo para retrasar el brexit seis meses más, hasta el 31 de octubre. Los británicos, eso sí, podrán abandonar el bloque tan pronto como consigan el respaldo de la Cámara de los Comunes al acuerdo de salida.

“Esta noche, el Consejo Europeo ha decidido conceder al Reino Unido una extensión flexible del Artículo 50 hasta el 31 de octubre,” anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk unos minutos después de las 02:00. Durante esos seis meses, advirtió el polaco, todo queda en manos de los británicos que deberán decidir si ratifican el acuerdo, cambian su estrategia para el brexit o se retractan y renuncian a salir de la Unión. “Puede que podamos evitar que Reino Unido deje la UE. No es mi papel pero es mi sueño personal,” confesaba Tusk, que nunca ha ocultado su rechazo al brexit, a la agenda de noticia polaca PAP.

“Esta extensión es tan flexible como esperaba pero un poco más corta de lo que esperaba,” reconoció el polaco que había propuesto a los estados miembros una ampliación de un año. “Aún así es suficiente para encontrar una solución,” aseguró Tusk ante la prensa, “por favor, no pierdan este tiempo”. Esta es la segunda prórroga que la UE concede a Reino Unido en apenas unas semanas, con el fin de lograr una salida ordenada de los británicos. Hasta ahora, con escaso resultado. Y puede no ser la última. “Nuestra intención es finalizar el proceso en octubre,” aseguró Tusk, “pero soy demasiado mayor para excluir otro escenario.” Según fuentes europeas, el 31 de octubre es el nuevo límite pero una extensión más no puede ser descartada aún.

Londres deberá organizar elecciones europeas el próximo 23 de mayo

La extensión, a medio camino entre el año que proponía el presidente del Consejo Europeo, y el 30 de junio que pidió May, es una forma de compromiso. El 31 de octubre es el tope pero hay dos puntos clave. En primer lugar, Londres deberá organizar elecciones europeas el próximo 23 de mayo. De no hacerlo, se enfrenta a una salida sin acuerdo el 1 de junio. Al contrario, si los británicos logran una mayoría que ratifique el acuerdo de salida, abandonarán la UE tan pronto estén listos para hacerlo.

La unidad a 27 en cuestión

Si algo ha destacado en las negociaciones del brexit ha sido la capacidad de los estados miembros para mantener su unidad en la toma de decisiones, de apoyarse los unos a los otros de hacer propia la posición de estados particularmente sensibles a los efectos del brexit como España o Irlanda. Las decisiones sobre la extensión del artículo 50, sin embargo, han puesto esa unidad en cuestión.

Algunos países como Francia, Países Bajos, Bélgica o Austria habían mostrado sus reticencias ante la extensión larga que planteaba Tusk, particularmente sin condicionalidad alguna. Al comienzo de la reunión, fue la delegación de Emmanuel Macron la que dejó clara su oposición alargar la agonía del brexit.

Macron celebró el acuerdo final como “el mejor compromiso posible” porque entiende que permite al gobierno británico completar el brexit, al tiempo que la UE protege su funcionamiento. “Creo que es hora de que Francia defienda sus principios. Es cierto que la mayoría estaba a favor de una extensión larga, pero para mí eso no era lógico y, sobre todo, no era bueno para nosotros ni para los británicos", defendió el presidente francés al concluir la cumbre.

Fuentes diplomáticas, sin embargo, afirman que entre los estados miembros no ha gustado demasiado la posición hosca de los franceses al poner en riesgo la unidad a 27 y que finalmente, Macron se ha visto aislado en el Consejo, aunque el texto final refleja en gran medida las peticiones de Francia.

“Unidad no siempre significa tener posiciones idénticas sino encontrar siempre un compromiso,” aseguró Tusk. “Es más fácil conseguir mayorías aquí que en la Cámara de los Comunes,” bromeó el polaco sobre el bloque en el parlamento británico.

May confía en salir en junio

La primera ministra británica, Theresa May, vuelve a casa con una extensión que va mucho más allá del 30 de junio que pedía. No es una sorpresa. Y la premier confía aún en lograr un acuerdo en los próximos días, semanas, que permita a Reino Unido salir de la UE a tiempo para evitar las elecciones europeas.

“Sigo creyendo que tenemos que dejar la UE con un acuerdo tan pronto como sea posible,” aseguró May ante la prensa. "Si se llega a una acuerdo y se pueden ratificar las obligaciones legales antes del 22 de mayo, podemos irnos sin tener que celebrar elecciones europeas", insistió la primera ministra.

May mostró su comprensión de cara a quienes puedan experimentar frustración ante esta extensión, ya que podría llevar a Reino Unido a participar en unas elecciones europeas tres meses después de aprobar en referéndum el brexit. Sin embargo, la primera ministra sigue comprometida a implementar el resultado de la consulta y asegurar que los británicos abandonan la Unión, tarde o temprano.