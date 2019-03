Los 28 se reúnen en Bruselas para su tradicional cumbre de primavera. Lo que debería haber sido la última cumbre de Reino Unido como estado miembro se ha convertido en otro capítulo de la interminable negociación del brexit. Eso sí, con un nuevo ultimátum sobre la mesa. Los 27 solo concederán una extensión corta del artículo 50 si la primera ministra británica, Theresa May, consigue que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo de salida la semana que viene.

Reino Unido se acerca cada vez más al precipicio. Queda poco más de una semana para el 29 de marzo, la fecha en la que los británicos deben abandonar la UE, al cumplirse dos años desde la activación del artículo 50. Tras año y medio de negociación, un acuerdo de 600 páginas, declaraciones políticas, aclaraciones legales y más de una cumbre extraordinaria, sigue sin estar claro que Reino Unido pueda abandonar la UE ordenadamente.

La sensación entre los estados miembros es de hartazgo. Bruselas ha estirado todas las líneas rojas, las suyas y las británicas, para acomodar las peticiones de Reino Unido, al tiempo que protegía a la propia institución, su mercado único y sus ciudadanos. Pero ningún acuerdo parece suficiente para una Cámara de los Comunes que sigue sin apoyar el texto que Theresa May y los 27 firmaron el pasado 25 de noviembre. Y se acaba el tiempo.

La UE necesita saber cómo va a resolver May las cuestiones y los asuntos pendientes para lograr que el acuerdo sea respaldado

“Respetamos el voto de la gente, respetamos lo que la primera ministra y la Cámara de los Comunes están haciendo, pero tenemos que ser claros: podemos discutir y acorar una extensión siempre y cuando sea una extensión técnica para lograr un ‘sí’ al acuerdo que hemos negociado durante dos años,” ha asegurado el presidente francés Emmanuel Macron a su llegada a Bruselas. “Si no hay un voto o un ‘no’, eso llevaría a todo el mundo a un no-acuerdo. Esto es todo,” ha advertido Macron.

“Una extensión es mejor que un no-acuerdo,” ha subrayado el canciller de Austria, Sebastian Kurz. Sin embargo, la UE necesita saber cómo va a resolver May las cuestiones y los asuntos pendientes para lograr que el acuerdo sea respaldado por los Comunes, “para que la extensión tenga sentido,” ha apuntado Kurz. “La pelota está en el tejado del parlamento británico. Primero tienen que decir ‘sí’,” ha insistido el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. “Haremos todo lo posible hasta el último momento para asegurar un brexit ordenado,” ha subrayado la canciller alemana Angela Merkel.

“Todo el mundo quiere evitar el no acuerdo, pero no podemos tener una situación en la que estemos al borde del acantilado, en el que simplemente aplacemos las decisiones y los plazos cada dos meses,” ha criticado el primer ministro irlandés Leo Varadkar a su llegada a la cumbre. “El brexit requería algunas decisiones muy difíciles para que el Reino Unido las tomara. Nunca iba a ser todo bueno y no malo. Y esas decisiones ahora deben ser tomadas,” ha insistido Varadkar.

Los 28 se dan cita hoy y mañana en Bruselas para su Consejo Europeo de primavera. En la agenda de los presidentes y jefes de gobierno están las relaciones con China, la reforma del Mercado Único, la política industria o las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, la reunión está siendo eclipsada por el brexit.

Theresa May llega a Bruselas sin un plan claro, tratando de incrementar la presión sobre los Comunes para que respalden su acuerdo, pero necesitada de los 27 den luz verde a una extensión de las negociaciones del artículo 50 que permitan aprobarlo y finalizar la legislación que permita su ratificación. Los 27 advierten a Reino Unido que no habrá extensión sin acuerdo. Y sin extensión, la alternativa es el abismo de un no acuerdo.