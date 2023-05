Bruselas pide explicaciones a Grecia por el abandono de un grupo de migrantes en el mar Egeo

Hace apenas un mes, el diario The New York Times publicaba unas imágenes en las que se podía ver como la guardia costera griega abandonaba a una docena de migrantes en el mar Egeo. Los agentes los increparon nada más pisar tierra firme, los llevaron de vuelta a aguas abiertas y los dejaron en una balsa a la deriva. Entre las víctimas, que huían de la guerra en el Cuerno de África y dejaban atrás sus hogares en busca de asilo, había un bebé de seis meses y varios menores. Ahora, Bruselas denuncia los hechos y exige una investigación para decidir si toma o no cartas en el asunto.

La Comisión Europea (CE) le ha pedido explicaciones este lunes a Grecia e insiste en llevar a cabo un análisis independiente de los acontecimientos. "El viernes pasado The New York Times presentó un reportaje sobre una presunta deportación ilegal que ocurrió en abril de este año. Mis servicios han enviado una solicitud formal a las autoridades griegas para que este incidente sea investigado de forma completa e independiente", ha explicado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, a través de Twitter.

La representante socialdemócrata también asegura que "la Comisión Europea está lista para tomar las medidas formales que sean convenientes" y ha aprovechado para recordar que las autoridades de Atenas deben ser responsables y realizar "un seguimiento adecuado". En el mismo mensaje, Johansson subraya que "no hay espacio para las deportaciones ilegales", una premisa que, según dice, fue acordada en su momento con el Gobierno de Grecia.

La comisaria europea de Interior se remite a las imágenes publicadas por The New York Times, cedidas al medio por un activista que grabó la secuencia, para condenar las devoluciones en caliente. Grecia, que este domingo ha celebrado elecciones y ha votado por la continuidad del conservador Kyriakos Mitsotakis como primer ministro, no ha respondido a las reiteradas peticiones de información lanzadas por el periódico estadounidense. La semana pasada, sin embargo, el líder de Nueva Democracia presumió durante un acto de campaña en Lesbos de sus políticas migratorias "duras pero justas".

El Gobierno griego ha negado de forma sistemática el maltrato a los solicitantes de asilo y se excusa en la "desproporcionada" llegada de personas migrantes que tratan de acceder a Europa por las fronteras de su país. Frente a estas declaraciones, la portavoz de la CE, Dana Spinant, ha asegurado que la adopción de medidas disciplinarias "depende del resultado de esa investigación que debe ser llevada a cabo por las autoridades nacionales".

"En función de eso, evidentemente, se tomarán las acciones que sean necesarias, pero no vamos a extraer conclusiones antes de conocer los resultados de la investigación", sostienen desde Bruselas. La portavoz Anitta Hipper, por su parte, ha expresado "preocupación" ante las imágenes publicadas y espera poder confirmar pronto la veracidad y las circunstancias de los vídeos.

La Comisión Europea dice mostrarse "clara" con los flujos migratorios e insiste en la necesidad de gestionarlos "de manera humana y digna". El vídeo publicado por The New York Times ha sido filmado por el cooperante austriaco Fayad Mulla, que lleva más de dos años trabajando en Lesbos y documentando los abusos de las autoridades griegas contra las personas migrantes. Las leyes internacionales y la normativa europea no contemplan las deportaciones ni el abandono de ninguna persona que solicite asilo dentro de sus fronteras.