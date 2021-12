Se dispara la violencia entre la comunidad árabe de Israel

El problema de la violencia entre la minoría árabe de Israel se ha disparado en los últimos años con un elevado número de asesinatos, creando un clima de inseguridad general entre la población árabe que no trasciende a la población judía y que ha suscitado protestas tanto de la población árabe en general como de los partidos políticos árabes.

Aunque constituyen solo el 21% de los 9,5 millones de habitantes de Israel, es decir la quinta parte, cuatro de cada cinco asesinatos se cometen en ese sector. Los datos disponibles indican que en el transcurso de 2021, al menos 122 árabes han sido asesinados por otros árabes, lo que representa el 80 por ciento de todos los casos registrados en el país, el doble que hace cinco años.

Para la población árabe es una prioridad combatir este fenómeno que continuamente reflejan los medios de comunicación palestinos e israelíes en general. Las explicaciones que se han ofrecido son diversas, pero es una realidad que en el sector árabe existe una abundancia de armas ilegales sin precedentes y que la inmensa mayoría de los asesinatos se cometen con esas armas.

Los árabes acusan a la policía israelí de no abordar el problema y de permitir la proliferación de armas con algún objetivo oculto. Algunos líderes árabes denuncian que esta actitud policial obedece a un plan deliberado de crear inseguridad y malestar entre los árabes, y agregan que una buena parte de los árabes que poseen armas ilegales son conocidos "colaboracionistas", lo que explicaría por qué se producen tan pocas detenciones y por qué la policía prefiere mirar hacia otro lado.

Tras las elecciones de la pasada primavera, el gobierno de Naftalí Bennett prometió que iba a encargarse de esta cuestión. Fue la principal exigencia del partido islamista Raam, cuyo líder Mansour Abbas apoya al ejecutivo. Sin embargo, en los meses transcurridos desde entonces no se ha apreciado ningún descenso en las estadísticas de la violencia.

Como prácticamente todo el país está inundado de cámaras de video, un gran número de asesinatos quedan registrados y ocupan lugares destacados en los informativos de televisión. La transmisión de esos videos muestra hasta qué punto existe una impunidad de los criminales, que habitualmente son jóvenes que no se sabe muy bien por qué disponen de armas de fuego.

Es notable que las armas solo se utilizan dentro de la comunidad árabe, y no contra la comunidad judía, lo que entre algunos líderes árabes suscita la sospecha de que las autoridades no tienen la intención de resolver el problema.

El Centro Taub israelí que estudia las políticas sociales ha publicado en diciembre un informe sobre este fenómeno en el que aporta algunas explicaciones desde el punto de vista social, como el alto nivel de desempleo entre la población joven árabe y el aplazamiento del matrimonio hasta edades que hasta hace poco no eran habituales en esa comunidad.

El informe dirigido por el profesor Alex Weinreb destaca que una gran proporción de jóvenes varones permanecen solteros hasta muy tarde, no han recibido una educación adecuada y están en el paro. Paralelamente se observa que las mujeres árabes jóvenes acceden a un nivel de educación más alto que los varones.

Según Weinreb, no debe sorprender que el crimen y los homicidios sean más frecuentes en sociedades donde hay un alto porcentaje de jóvenes varones, el desempleo es elevado y también es alto el número de solteros. Estas circunstancias confluyen entre la población árabe y no se da con tanta frecuencia entre los jóvenes judíos.

El informe destaca que mientras la educación básica está muy extendida, y también la educación secundaria, los jóvenes árabes no encuentran la manera de seguir desarrollándose posteriormente, ya que no tienen acceso al servicio militar o a empleos acordes con los estudios que han completado.

Mientras que los jóvenes judíos obtienen durante el ejército relaciones que luego suelen servirles para hallar empleo, los árabes que terminan la enseñanza secundaria carecen de la experiencia y las calificaciones aptas para encontrar un empleo relevante en un mercado de trabajo cada día más exigente. Ya en los años previos a la pandemia, el desempleo entre los árabes de entre 15 y 34 años creció un 7%, y el porcentaje se ha disparado a raíz de la pandemia.

Mientras la comunidad árabe representa el 21% de la población de Israel, el grupo de entre 18 y 22 años alcanza el 29% de la población de esa franja de edad. Si se tiene en cuenta este dato así como los problemas que tienen los árabes para encontrar empleo, podría explicarse mejor el incremento de la violencia entre la población árabe, según Weinreb.

Incremento entre jóvenes varones

Por otra parte, el informe del Centro Taub señala que la educación de las mujeres árabes ha crecido significativamente más que la de los jóvenes varones en los últimos 15 años, lo que ha hecho que los matrimonios ya no se celebren tan temprano como era tradicional. El informe vincula al menos una parte de la violencia al aumento de jóvenes varones solteros. Sin embargo, prácticamente todas estas circunstancias se dan entre la población palestina de los territorios ocupados, donde el índice de asesinatos es muy inferior.

El Centro Taub sugiere algunas medidas que podrían contribuir a una disminución de la violencia en la comunidad árabe, como cerrar las diferencias entre la educación de las mujeres y los hombres, que ahora es por primera vez favorable a las mujeres, e integrar a la población árabe en el mercado de trabajo, algo que ahora cuesta mucho.

De hecho, existe una especie de círculo vicioso si se considera que los jóvenes judíos que realizan el servicio militar obtienen notables ventajas no solo a la hora de estudiar sino también a la hora de hallar empleo, algo que no les ocurre a los árabes y que dada la estructura de la sociedad israelí no se va a resolver en el horizonte.