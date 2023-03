EEUU, Cuba y la polémica lista de países patrocinadores de terrorismo

Estados Unidos renovó el pasado 28 de febrero el estatus de Cuba como país patrocinador del terrorismo. La medida es unilateral y Washington la ha aplicado porque se atribuye con naturalidad la condición de gendarme planetario. El gobierno de Joe Biden ha copiado y pegado una decisión administrativa del 12 de enero de 2021 firmada por su predecesor, Donald Trump, la cual se basa en una evidencia desactualizada. Información errónea que incluso involucra a un tercer país: Colombia.

El Departamento de Estado que dirige Antony Blinken ha prolongado así esta orden que existe desde hace 41 años, cuando Ronald Reagan decidió incluir a la isla en una lista de naciones caracterizadas, según el país, por su condición de parias. En esta última versión a Cuba se unen también Corea del Norte, Irán y Siria.

La extradición que no fue

La acusación de Estados Unidos a Cuba se apoya en un hecho que ya ha prescrito. Además, incursiona en su habitual abuso del concepto de extraterritorialidad y no tiene respaldo jurídico alguno. El juzgado 4° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia había solicitado la extradición de dos jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia durante el gobierno de Iván Duque en 2019. Los guerrilleros son Víctor Orlando Cubides, alias Pablo Tejada e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán. Sobre ambos pesaba una condena a 40 años de prisión por "delitos de rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales".



Ambos se encontraban en Cuba cuando el actual presidente colombiano Gustavo Petro reanudó las negociaciones de paz con el ELN y desactivó el proceso de extradición para favorecer dicha instancia de diálogo. Un documento del estado sostiene que "de acuerdo a la Resolución 177 del 2022 no se harán efectivas las órdenes de captura y pedidos de extradición, generando seguridad jurídica para miembros de la delegación del ELN". Este cambio de postura de Duque a Petro ha sido totalmente ignorado por Estados Unidos.



La Casa Blanca no tomó en cuenta este dato y el Departamento de Estado ha publicado en su página oficial que "Cuba ha rechazado la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que vivían en La Habana después de que se le atribuyera a ese grupo la responsabilidad del atentado con bomba en 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a otras 87".



La Habana no ha aceptado ninguna solicitud del Gobierno colombiano por una sencilla razón. En tal caso de que existiese, ésta no tendría vigencia desde que Petro asumiera la presidencia el pasado 7 de agosto de 2022. Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, ha declarado: "¿Cómo puede informar el Departamento de Estado de EEUU que Colombia solicitó a Cuba la extradición de diez miembros del ELN cuando Petro ni siquiera ha solicitado la extradición de cinco? ¡Las personas antes mencionadas están a día de hoy en México hablando con el Gobierno Colombia!”.



El diario El Tiempo de Bogotá informaba el pasado 2 de octubre que la resolución de desistir con la extradición "fue comunicada a Interpol y a otras autoridades nacionales en virtud del principio de colaboración armónica, y que, aunque inicialmente la suspensión era por tres meses, la resolución de la Fiscalía que la establece dice que se hará por el plazo que el gobierno determine".



Fernández de Cossío: "Solo con un alto grado de demagogia puede el gobierno de EEUU seguir calificando a Cuba como patrocinadora del terrorismo"

Amparándose en una decisión de Duque que ya no está vigente, EEUU ha decidido renovar la lista de Trump que estigmatiza a Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha señalado para el diario cubano Granma que "solo con un alto grado de demagogia y desvergüenza puede aún el gobierno de Estados Unidos seguir calificando a Cuba como supuesto patrocinador del terrorismo, sobre todo, sabiendo el impacto nocivo de esa calumnia en el bienestar del pueblo cubano".



Obama eliminó a Cuba de la lista

Información procedente de La Habana recuerda que "Obama eliminó a Cuba de la lista y comenzó a normalizar las relaciones. Trump agregó 240 duras sanciones adicionales contra la Isla y volvió a designarla como Estado Patrocinador del Terrorismo el 11 de enero de 2021, solo unos días después de la insurrección fascista en el Capitolio".



Ahora Biden continúa por el mismo camino y apuesta por una política exterior agresiva que recrudece la relación entre ambos países, pese a las promesas de cierto acercamiento que se habían anunciado con relación a la isla. Lejos de volver a la etapa de distensión del Gobierno de Obama, el actual presidente de EEUU se parece mucho más a Trump en la relación con Cuba. Los gobiernos demócratas y republicanos tienen una sola política exterior, en ocasiones más beligerante cuando ocupan la Casa Blanca los primeros. Durante el mandato del demócrata John F. Kennedy tuvo lugar la invasión mercenaria de Playa Girón apoyada por Washington.



La agencia de noticias cubana Prensa Latina ha retransmitido el testimonio de la subdirectora general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada: "Se trata de una designación basada en la mentira que desacredita y pone en tela de juicio el compromiso de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo".



Ministerio de Interior cubano: "Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estado de los sucesivos gobiernos de EEUU"

Por su parte, el Ministerio del Interior ha recordado también que "Cuba y su pueblo han sido víctimas del terrorismo de Estado de los sucesivos gobiernos de EEUU: explosión de un avión en pleno vuelo, invasión, guerra biológica y del acto más flagrante de violación de los derechos humanos, un bloqueo que intenta matar por hambre a la población".

En cambio, el Departamento de Estado justifica su política porque además del caso colombiano, considera que "Cuba también alberga a varios fugitivos estadounidenses de la justicia buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas".



La organización de Derechos Humanos Wola, con sede en Washington y trayectoria en Latinoamérica y el Caribe –fundada por la iglesia católica de EEUU en 1974 después del golpe en Chile contra Salvador Allende-, considera que Cuba, "no cumple con la definición estatutaria de un estado patrocinador del terrorismo y su comportamiento no ha cambiado materialmente desde que la revisión de inteligencia ordenada por el presidente Obama en 2015 concluyó con que Cuba ya no pertenecía a esta lista. Se cree que la decisión de incluir a Cuba ha sido tomada por funcionarios de la administración Trump para afectar a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba al inicio de la presidencia de Biden".