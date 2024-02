Eurovisión estudia expulsar a Israel del festival por enviar una canción con mensaje político

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de música Eurovisión, ha informado este jueves de que está evaluando la letra de las canciones participantes, entre ellas la de Israel por incluir mensajes políticos prohibidos por las normas del concurso musical.

"Estamos examinando actualmente las letras de las canciones, un proceso que es confidencial entre la UER y el organismo de radiodifusión (nacional) hasta que se haya tomado una decisión final", dijo la entidad organizadora.

Medios de prensa israelíes han afirmado de que la UER no ha aceptado la letra de la canción israelí Under the Rain(Bajo la Lluvia), por considerarla muy política, pero que la televisión pública de Israel –que ha presentado el tema– se ha negado a cambiarla. El contenido de la canción aún no ha sido hecho público.

Según la declaración remitida por la UER, todas las emisoras tienen hasta el 11 de marzo para presentar formalmente sus candidaturas.

"Si una canción se considera inaceptable por cualquier motivo, las emisoras tienen la oportunidad de presentar una nueva canción o una nueva letra, de acuerdo con las normas del concurso", explica.

Frente a los múltiples llamamientos de representantes políticos y de medios artísticos europeos a la UER para que vete la participación de Israel por la guerra en Gaza, la entidad ha respondido que Eurovisión es un evento "apolítico", pero este argumento también ha sido criticado al recordarse la rápida expulsión de Rusia tras su agresión militar contra Ucrania.

Podemos pide la expulsión de Israel

En España, Podemos ha presentado una Proposición no de ley en el debate parlamentario del Congreso para solicitar la expulsión de Israel del festival. En la propuesta, la formación morada se dirige al Gobierno, al Ministerio de Asuntes Exteriores, a la Unión Europea y a RTVE, y les pide que promuevan la exclusión del país.

"Eurovisión se basa en principios de cooperación y pretende unir a los países participantes a través de la música, independientemente de sus diferencias culturales o linguísticas. (...) Estos valores y estos objetivos se hacen incompatibles con la participación de Israel", dice la proposición de Podemos.

"Resulta preocupante que un escaparate como el que representa Eurovisión sirva para blanquear de cara a millones de espectadoras y espectadores al Estado sionista de Israel. Máxime cuando, en 2022, la UER decidió expulsar a Rusia del certamen después de la invasión de Ucrania", concluye la petición.