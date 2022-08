Los expertos del OIEA llegan a Zaporiyia para inspeccionar la central nuclear

La misión internacional de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha llegado este miércoles a Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde iniciarán mañana su labor de inspección de la central nuclear.

"Hoy, alrededor de las tres de la tarde, la misión del OIEA llegó a Zaporiyia" en automóviles de la ONU, informó la agencia atómica ucraniana, Energoatom, en su cuenta de Telegram.



Se espera que los inspectores la agencia nuclear de la ONU inicien este jueves sus labores en la planta, objeto de constantes bombardeos y ataques con artillería en las últimas semanas de los que se acusan Kiev y Moscú mutuamente.



Evitar un desastre

La misión de los expertos de la ONU se centrará en evitar un accidente nuclear en la mayor central nuclear de Europa, dijo nada más llegar a Zaporiyia Rafael Grossi, director general del OIEA, que lidera personalmente un grupo de 14 técnicos de la organización.



"Mi misión es una misión técnica que busca evitar un accidente nuclear y preservar la planta nuclear más grande de Europa. En eso es en lo que estamos concentrados", indicó Grossi, durante la breve estancia de los inspectores en la ciudad de Zaporiyia, ubicada a unos 120 kilómetros de la central.



Acerca de si confía en que los militares rusos les darán acceso para determinar la situación en la planta, el jefe del OIEA dijo que el equipo está formado por expertos "muy experimentados" en temas de seguridad y salvaguardas, y que serán capaces de hacerse una muy buena idea de lo que está ocurriendo.



El diplomático argentino insistió en que uno de los objetivos será hablar con el personal ucraniano que opera la planta, sometido según el organismo a un enorme estrés físico y mental. Desde Zaporiyia, los 14 miembros de la misión se dirigirán a Energodar, localidad ucraniana bajo control de las tropas rusas que acoge la central.



Según Grossi, la visita a la planta se prolongará inicialmente por unos días, aunque las autoridades prorrusas de Energodar consideraron que esta duraría apenas un día.



¿Misión permanente?

Grossi confió en la posibilidad de establecer una misión permanente en la planta atómica, asunto que "se está discutiendo", confirmaron en Moscú. "Veamos antes los primeros resultados de su presencia allí. Ellos (los expertos del OIEA) no han llegado ni al lugar aún. Pero eso no se descarta", señaló al respecto el viceministro ruso de Exteriores, Andréi Rudenko.



El diplomático recalcó que Rusia espera que la llegada de la misión del OIEA a Zaporiyia "ayude a evaluar de manera realista" la situación de la central. El embajador de Rusia ante los organismos internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, aseguró a su vez que "Rusia saluda la intención" del OIEA de dejar a sus representantes en la planta atómica.



Simultáneamente, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a las autoridades ucranianas de intentar frustrar la misión de los inspectores a la central con nuevos ataques contra la instalación, que habrían alcanzado "el edifico de reciclaje de residuos radiactivos sólidos".



Mientras, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de no detener las "provocaciones" en los lugares por donde los inspectores deben pasar para llegar a la central de Zaporiyia.



"El riesgo de un desastre de radiación debido a las acciones rusas no disminuye ni una sola hora", aseguró Zelenski, quien volvió a exigir la retirada de las tropas rusas de la central. Las autoridades ucranianas también acusaron a las tropas de Moscú de bombardear Energodar en vísperas de la llegada de los técnicos del OIEA.



Simulacro ante amenaza nuclear

Entretanto, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó de un simulacro efectuado en la ciudad de Dnipró ante un eventual desastre nuclear, que contaminaría el territorio de la región de Dnipropetrovsk, vecina de Zaporiyia.



El entrenamiento se centró en asuntos relacionados con la evacuación de la población en caso de que la mayor central nuclear de Europa se viera afectada por los combates en curso.



El simulacro consistió en tareas teóricas y prácticas que incluyeron el uso de equipos especiales, dispositivos de control de nivel de radiación y desinfección de vehículos, entre otras. La Unión Europa (UE) anunció el martes la entrega a Ucrania de 5,5 millones de pastillas de yoduro de potasio para proteger a la población del país ante la posible exposición a la radiación.

Continúa la contraofensiva ucraniana

Las tensiones en torno a la planta nuclear crecen paralelamente con el desarrollo de la contraofensiva ucraniana en territorios del sur del país controlados por Rusia. Según el parte diario de la inteligencia británica, las fuerzas ucranianas siguen atacando y han logrado hacer retroceder a los rusos en algunos puntos del frente del sur.

Ante esta situación, según los militares británicos, Rusia probablemente intentará retomar los territorios perdidos con tropas de reserva y refuerzos enviados desde el este. Según Yuri Sobolevskii, jefe adjunto del consejo regional de Jersón fiel a Kiev, la contraofensiva ucraniana está teniendo éxitos en tres direcciones en el sur.

A la vez, Sobolevski aseguró que no puede ofrecer mayores detalles de la operación, iniciada hace dos días, para no perjudicar a la misma. El Estado Mayor del Ejército ucraniano no ha confirmado hasta ahora la contraofensiva ucraniana en ninguno de sus partes bélicos diarios. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura, por su parte, que todos los intentos de Ucrania de contraatacar en el sur han fracasado, con la pérdida de grandes cantidades de equipos y soldados.