Así te hemos contado en directo la guerra entre Israel y Hamás, que ya deja cerca de 5.800 palestinos muertos

El ministro israelí de Exteriores cancela una reunión con Guterres y pide su dimisión

El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, muetra una fotografía de algunos de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza este 24 de octubre de 2023 en la ONU. — EDUARDO MUNOZ / EFE

El ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, ha cancelado unilateralmente su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, y ha pedido su dimisión por las palabras que Guterres utilizó en el Consejo de Seguridad.



La petición de dimisión la pronunció primero su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, en un mensaje en la red X (antes Twitter), y al ser preguntado Cohen sobre si también él pedía esa dimisión, contestó: "Por supuesto". Por otra parte, Cohen hizo al estado de Catar responsable del destino de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

Las palabras de Guterres que molestaron a Israel en particular fueron que el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre "no viene de la nada". Para añadir: "El pueblo palestino lleva 56 años sufriendo una ocupación asfixiante; sus tierras poco a poco (han sido) devoradas por los asentamientos". "¿No le da vergüenza?", dijo Cohen ante los periodistas. A continuación, minimizó el papel de Guterres como secretario general: "Él no representa a los miembros más importantes de la ONU, desde luego no a EEUU, Alemania, Francia o Gran Bretaña, que han apoyado a Israel", argumentó.