Así se posiciona cada partido en el conflicto entre Israel y Palestina

La brutal escalada de violencia en Oriente Medio tras el ataque de Hamás a Israel y, posteriormente, la respuesta sin precedentes del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre la población palestina —y el excepcional coste humano que está acarreando— ha obligado a posicionarse, primero, a los países en la esfera internacional y, en un segundo plano, a cada una de las fuerzas políticas de los distintos estados. En España podría llegar a condicionar la formación de un eventual nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Es lo que trasluce, sin ir más lejos, de las palabras de la portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, que en el programa La hora de la 1 de TVE ha deslizado, este miércoles, que el acuerdo para investir a Sánchez deberá incluir el reconocimiento por parte de España del estado palestino.

Ese, el reconocimiento o no del derecho de Palestina a tener un estado propio, es uno de los ejes útiles para entender la postura de cada uno de los partidos que componen el hemiciclo español en torno al conflicto israelí-palestino. Pero no es el único. Hay muchos matices.

El Partido Popular y el arma arrojadiza

El Partido Popular reconoce ese derecho del pueblo palestino. De hecho, fue el PP quien presentó, en 2014, la proposición no de ley (PNL) por la que el Congreso apoyó, de forma unánime, el "avance hasta el reconocimiento del Estado de Palestina". No hay dudas, por tanto, sobre su postura a ese respecto. Sin embargo, su apoyo a Israel está siendo inequívoco y total en esta nueva etapa del conflicto.

"Estamos del lado de Israel. Nuestro apoyo a Israel nunca decaerá", aclara la declaración institucional del PP europeo, adoptada totalmente por el partido a nivel nacional, tal y como ya publicó este medio. Pero si algo está haciendo Génova desde que hace una semana se recrudeció el conflicto en la Franja de Gaza es atacar al Gobierno español. Borja Sémper acustó, directamente, a socios parlamentarios del Ejecutivo de estar en "cercanía ideológica" con Hamás. Nadie en el entorno popular rebajó las acusaciones. Al contrario, Alberto Núñez Feijóo afeó la "equidistancia", en sus palabras, del Gobierno.

En ese comunicado del Partido Popular Europeo, la organización también pone negro sobre blanco que "Hamás no representa ni habla en nombre del pueblo palestino" y que "es responsabilidad de la UE revisar cuidadosamente la asistencia financiera para Palestina", con tal de que esa "financiación no termine en manos de Hamás".

El PSOE y la postura común de la UE

Pedro Sánchez no se ha movido ni un milímetro del comunicado que los 27 miembros del Consejo de la UE ratificaron el 15 de octubre. Guían la postura socialista cuatro puntos clave: condenar "enérgicamente" los ataques terroristas de Hamás; garantizar la protección de la sociedad civil; avanzar hacia la "coexistencia pacífica de dos Estados" (Israel y Palestina) y reconocer el derecho de Israel a defenderse. Eso sí, siempre —y este es el freno que pone a Benjamín Netanyahu— dentro del "derecho internacional" y del "derecho humanitario".

Algunas voces —sin ir más lejos, las de sus socios de Gobierno— exigen a Sánchez más contundencia al condenar la actuación del líder israelí.

La escalada del conflicto llega en el momento de máximo peso internacional de Pedro Sánchez, cuando ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE. En esa tesitura, el presidente en funciones del Gobierno español trata de impulsar, en Europa, "la vía del díalogo" para rebajar de la forma más rápida posible la intensidad de la violencia. Tanto José Manuel Albares, ministro de Exteriores en funciones, como Pedro Sánchez estarían en constante comunicación con sus homólogos en el resto de países. Sin ir más lejos, este miércoles, el presidente en funciones ha entablado conversación con el rey de Jordania.

Vox lanza propuestas xenófobas

Vox no se ha pronunciado de forma clara y ofcial sobre el derecho de Palestina a formar un estado. No aparece nada en sus programas electorales de 2023 y 2019. Sí hay una breve referencia, en 2015, que pasa de puntillas por el asunto. "Apoyo a las negociaciones israelo-palestinas", dicen. Quien sí dejó una pista en la red social X fue Iván Espinosa de los Monteros, antiguo vicesecretario de Relaciones Internacionals de Vox.

"Jugada perfecta de los okupas en el gobierno, y de los marxistas que les dirigen con el mando a distancia", rezaba el tuit, en 2018. Una de las claves de esa "jugada", según el político, era "reconocer a Palestina", que, de nuevo según Espinosa de los Monteros, ayudaba a "generar más tensión en oriente medio". Sus palabras permiten inferir una posición contraria de su partido al reconocimiento de un estado palestino.

En todo lo demás, la extrema derecha está siendo muy clara. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha anunciado que su partido llevará a la Cámara Baja una PNL para "exigir al Gobierno que suspenda los expedientes de adquisición de nacionalidad española a los nacionales de países islámicos", en palabras de la propia Millán.

Sumar mete a Palestina en la negociación con el PSOE

Sumar va un paso más allá que el PSOE y, de hecho, pretende empujarlo a reconocer a Palestina como Estado "de forma unilateral e incondicional". Es un propósito que, hoy por hoy, no contemplan en Ferraz, precisamente por su voluntad de mantenerse en el redil que el propio Sánchez ha colaborado en generar dentro del Consejo de la UE. De hecho, el sentido de la actuación de la UE es prácticamente inamovible porque la postura contraria al reconocimiento de Palestina de varios países miembros, como Alemania, también lo es.

No obstante, Sumar, en boca tanto de Ernest Urtasun, portavoz del partido, como de Marta Lois, portavoz del grupo en el Congreso, avisan de su intención de incluir ese reconocimiento del estado palestino en un eventual acuerdo de Gobierno.

Sin embargo, Sumar es un todo y, como tal, tiene sus partes. Podemos, uno de los partidos que integran la coalición y que todavía conserva ministerios en funciones, ha querido demostrar, de nuevo, que tiene voz propia. Ione Belarra, ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha solicitado al PSOE que lleve al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, "ante la Corte Penal Internacional".

Son ese tipo de declaraciones las que criticó, mediante un duro comunicado, la Embajada de Israel en España. Llegó a acusar a "algunos miembros del Gobierno" de "alinearse con terrorismo tipo ISIS". Tras la recepción de la carta, el ministerio español de Exteriores cerró filas: "El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsedades vertidas [...] y no acepta insinuaciones infundadas".

ERC habla de "genocidio" de Israel a Palestina

Desde ERC remiten las preguntas acerca de su posición en torno al conflicto a las palabras en la red social X de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. "No es una guerra", zanja el político catalán: "Es una ocupación y un genocidio de Israel a Palestina". Rufián rechaza por completo equiparar a Palestina con Israel en cuanto a su actuación en el conflicto: "Hamás es una organización que mata a civiles israelíes. Israel es un Estado que mata a civiles palestinos".

JxCat condena el ataque y reconoce los dos Estados

Junts per Catalunya se apresuró a condenar el ataque de Hamás y, en un escueto comunicado, también resumido en un tuit, apunta que "reconocer el derecho de Israel a existir, así como la urgencia de diálogo para lograr la constitución de dos estados es la única solución al conflicto de fondo". Carles Puigdemont, en otro tuit, pone el acento en la víctimas: "No puedo distinguir la diferencia entre el grito y el dolor de una víctima palestina y de una víctima israelí".

EH Bildu: "Palestina tiene que tener un Estado"

Sin ambajes, como ERC, Sumar o el BNG, EH Bildu tiene una posición clara en favor del derecho de Palestina a "tener un Estado". Lo reivindicó su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, en la entrevista que concedió a Público esta misma semana.

"Palestina tiene el derecho a ser un Estado. Es una población ocupada y sitiada desde hace décadas y décadas. A partir de ahí, a partir del fin de la ocupación de Palestina, se tienen que entablar las conversaciones y las negociaciones para que esto termine y haya, realmente, un diálogo que posibilite la paz". Así resumió Aizpurua la posición de EH Bildu.

PNV, en la línea de Pedro Sánchez

Como Pedro Sánchez, Andoni Ortuzar, secretario general del Partido Nacionalista Vasco, condena, antes de nada, el ataque terrorista de Hamás y, aunque subraya "el derecho a defenderse" de Israel, también insiste en que "cumpla con las resoluciones de la ONU" y que "no se cebe" con la población civil. Lo dijo este martes, también en La hora de la 1. Aunque no le da la misma urgencia que EH Bildi, ERC o Sumar, Ortuzar reconoce, de facto, el derecho de Palestina a tener un Estado, habida cuenta de que la resolución 181 de Naciones Unidas lo explicita.

El BNG, duro con la UE

El Bloque Nacionalista Galego resume su punto de vista en un comunicado. Primero, lamenta las víctimas civiles que ha acarreado la escalada de la violencia, y, enseguida, pone el acento en la importancia de que "la comunidad internacional se movilice para que se evite un genocidio" en Gaza proferido por el Gobierno de Netanyahu. Como el PNV y otros, el partido exige que se respeten las resoluciones de la ONU y afea la actuación de la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von de Leyen.

Coalición Canaria, equidistante

Fuentes de Coalición Canaria explican a Público que no tienen una postura fijada en cuanto al reconocimiento o no del estado palestino. Sí que consideran que "radicales de ambos bandos no pueden decidir el futuro de un territorio". Ello, a pesar de que, en el bando israelí, es el propio Gobierno del país el que escala el conflicto. En lo referente a la actuación de Netanyahu, CC insiste en "el derecho del país a defenserse", pero "respetando el derecho internacional".

UPN se planta ante Vox y se consagra a la UE

Unión del Pueblo Navarro se plantó ante la propuesta de declaración institucional que Vox llevó a la Mesa del Parlamento Navarro este lunes. La extrema derecha proponía "cortar de forma inmediata" la financiacón pública a la ayuda humanitaria a Palestina. UPN no lo consintió. Desde un punto de vista más general, el partido que lidera Javier Esparza consagra su posición a la de la UE. "Cualquier reconocimiento de Palestina como Estado debe venir de una posición común europea y acordada entre las partes", explican a Público.