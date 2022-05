Rusia celebra el 77 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y ha desplegado un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú en plena contienda en Ucrania. Vladímir Putin, que ha presidido el acto, ha rescatado el discurso sobre la presencia de nazis en el país vecino para justificar la invasión.

El presidente ruso concretamente ha manifestado el interés de sus tropas por ocupar el este ucraniano. Ha afirmado que "las milicias del Donbás luchan junto al Ejército ruso en su propia tierra" y ha asegurado que las tropas de Donetsk y Lugansk "están combatiendo por su patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de Segunda Guerra Mundial, para que no haya sitio para los nazis".

Putin ha manifestado que "nuestro deber es recordar a aquellos que aplastaron el nazismo y hacer todo lo posible para que no se repita el horror de una guerra mundial".

En su discurso ha señalado que Rusia ha realizado un ataque "preventivo" en Ucrania ante la amenaza de la OTAN y Occidente por suministrar armas a la resistencia ucraniana. Ha defendido que esta ofensiva ha sido "una medida necesaria y la única posible en esta situación". "Una decisión de un país soberano e independiente", ha sentenciado.

Sin presencia extranjera

Al acto no ha acudido ningún mandatario extranjero. Las autoridades rusas explican que la ausencia de otros líderes se debe a que lo que denominan "operación militar especial" ha recibido la condena mayoritaria de la comunidad internacional. "No hemos invitado a ningún líder mundial al Día de la Victoria. Ese año no es un aniversario redondo", ha apuntado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

Mientras, el desfile sí ha contado con la presencia de unidades militares que han participado en la guerra que comenzó el pasado 24 de febrero. Han pasado, por lo tanto, 75 días de invasión.

Zelenski: "El mal siempre pierde"

Las fuerzas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania para intentar alcanzar su objetivo de controlar totalmente las regiones de Donetsk y Lugansk para establecer un corredor terrestre que conecte la zona occidental de Rusia con la Crimea, que se anexionó en 2014. Volodimir Zelenski ha reprochado al régimen de Putin haber olvidado lo que significa esta fecha. El presidente de Ucrania ha sostenido que este día es importante para los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y ha remarcado que los rusos perderán la contienda "porque el mal siempre pierde".

De hecho ha agregado que "muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania", en alusión al triunfo que espera logar frente a Moscú, aunque ha reconocido que el camino está siendo difícil. Ha alegado, en referencia al líder ruso, que está imitando la filosofía nazi y que solo "un loco" puede repetir crímenes como los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial.