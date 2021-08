La violencia surge a través de una multiplicidad de formas. Desde robos, asesinatos o secuestros. Y suceden de forma preferente en grandes capitales. Poniendo en peligro la convivencia tanto de residentes como de turistas y visitantes. El germen de la conflictividad en las ciudades supone también la generación de un clima de amenazas y riesgos que se propaga con suma facilidad por el resto de los territorios nacionales e, incluso, expande sus acciones a las regiones geográficas limítrofes.

Las más elevadas tasas de peligrosidad urbana del planeta todos ellos, con no pocos componentes sistémicos, de contagio de la criminalidad dentro y fuera de su órbita territorial se concentran en Latinoamérica y en Sudáfrica. Países considerados o mercados emergentes o en vías más o menos estancadas de desarrollo, en los que conviven varios estratos sociales y, por tanto, amplias y profundas desigualdades sociales. Aunque en algunos de ellos, además, se perpetúa, de forma enquistada, desde largas décadas atrás, cárteles criminales o delictivos de muy compleja persecución -por operar en el mercado del narcotráfico o en otros negocios ilícitos en los que se conjugan la economía sumergida, la evasión fiscal y el lavado de capitales y un sistema de corrupción asociado a las fuerzas armadas o policiales y al entramado administrativo.

Desde Citizens’ Council for Public Security and Criminal Justice, un think tank con sede en México y amplio reconocimiento en EEUU se pasa revista a las ciudades donde la normal convivencia de ciudadanos y extranjeros está más seriamente amenazada. En términos de violencia. El cuadro de situación de 2021 arroja la siguiente clasificación. Por orden decreciente de criminalidad.

1.- Tijuana (México).

La ciudad más peligrosa del mundo con 138 homicidios por cada 100.000 habitantes. Casi siete fallecimientos violentos al día. Ciudad con altos índices de pobreza y una criminalidad en la que predominan actos de violación, homicidios y secuestros. Los motivos que subyacen detrás de este fenómeno se encuentran en la lucha por el predominio de cárteles de narcotráfico, el de Sinaloa y el de Tijuana, y los crímenes relacionados con el comercio ilegal de estupefacientes.

2. Acapulco (México).

La otrora ciudad de apoyo de la industria cinematográfica de Hollywood se ha convertido en otro escenario de alta conflictividad de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas. En ella, predominan bandas armadas como 221 o Los Locos que se han hecho con el control de varias zonas y distritos de Acapulco donde proliferan los secuestros, los asesinatos, las extorsiones o los robos de vehículos y otros patrimonios privados. El resultado es una tasa de 111 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta incontrolable violencia expresa el informe es consecuencia de la devastación de la industria turística.

La caída de visitantes en uno de los parajes de mayor atractivo natural del país se ha acrecentado por los frenéticos actos de terrorismo armado a residentes y turistas. Los pequeños propietarios de comercios tienen cada vez más complicado costear sistemas de protección", dicen desde este centro de análisis. "Si quieres visitar la ciudad, deberías contratar vehículos blindados para evitar altercados".

3. Caracas (Venezuela).

La capital venezolana ha encabezado en varias ocasiones este ranking. La última, en 2017. Pero, a pesar de su descenso al tercer lugar, sigue registrando 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El incremento de la brecha de desigualdad, el alarmante desabastecimiento de productos de primera necesidad y la rampante hiperinflación, además del escaso cumplimiento de la ley y el orden están detrás de la alta peligrosidad de Caracas.

Venezuela, Caracas: la gente ve un muñeco en llamas durante la quema de Judas como parte de la Semana Santa. — Jesús Vargas / Europa Press

4. Ciudad Victoria (México).

Una nueva urbe mexicana que registró, en 2020, 86 homicidios por cada 100.000 residentes. Fruto de los tiroteos y actos vandálicos entre grupos criminales y entre éstos y las fuerzas militares y policiales. A lo que se unen los ajustes de cuentas de cárteles de la droga en las prisiones, con índices elevados de violencia que se trasladan a las calles de la ciudad.

5. Ciudad Juárez (México).

Tradicional suministradora de espectáculos musicales, de ocio y de entretenimiento a los clubs nocturnos de El Paso (Texas), la elevada tasa de criminalidad con 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, igual que Ciudad Victoria ha retraído al turismo y a la actividad comercial y de los negocios. "Es el peor lugar para ser mujer en México", advierten los expertos de este think-tank, para los que la violencia contra estadounidenses no es objetivo específico. Aunque, sin embargo, para evitar robos, extorsiones o secuestros -incluso asesinatos- es recomendable desplazarse por la ciudad con vehículos blindados.

6. Irapuato (México).

Esta urbe media, con menos de 400.000 residentes- alcanzó el pasado año los 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. Debido al recrudecimiento de la violencia entre los cárteles de Santa Rosa de Liba y el de Jalisco New Generation. Se suceden los asaltos armados con rifles en bares, restaurantes y centros comerciales. La policía local ha delegado sus acciones de vigilancia al Gobierno federal que, hasta la fecha, se ha mostrado incapaz de acabar con esta violencia desatada.

7. Ciudad Guayana (Venezuela).

Su índice alcanza los 78 homicidios por 100.000 residentes. En sus calles se debe circular con suma cautela, porque acontecen violaciones, asesinatos y asaltos de especial gravedad. Proliferan las bandas criminales organizadas.

8. Natal (Brasil).

Los robos de vehículos, asaltos sexuales y sustracción violenta de posesiones a turistas en uno de los enclaves con mayor flujo de visitantes del exterior en el país acaparan gran parte de la tasa de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pobreza y ajustes de cuentas de bandas criminales -dentro y fuera de los centros penitenciarios de la ciudad- es la combinación letal de la peligrosidad en Natal.

9. Fortaleza (Brasil).

Se producen 69 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Próxima a atracciones turísticas como Lencois Maranhenses National Park and Jericoacoara Beach, la violencia está retrayendo la afluencia de turistas.

Soldados de las Fuerzas Armadas brasileñas están desplegados en las calles de Fortaleza, estado de Ceará. — JARBAS DE OLIVEIRA / AFP

10. Ciudad Bolívar (Venezuela).

Otra de las ciudades con mayores índices de altercados por el tráfico de drogas y la convivencia de organizaciones criminales. Tasa de 69 homicidios por cada 100.000 habitantes. La alta actividad de bandas es inversamente proporcional a los niveles de cumplimiento de las leyes, la exigencia del orden público y la eficiencia e independencia de la Justicia. El uso de los vehículos acorazados es muy aconsejable.

11. Pietermaritzburg (Sudáfrica).

La utilización del transporte, público y privado, durante el día o la noche, puede resultar excesivamente peligroso. Al igual que realizar retiradas de dinero en sus vías y avenidas. Los servicios financieros de los hoteles se han convertido en habituales para los turistas. Aunque los crímenes violentos se agudizan al inicio de la noche. Ante los bajos ratios de policías por residentes.

12. Port Moresby (Papúa Nueva Guinea).

La criminalidad surge especialmente en acciones de rapto menos duraderos en el tiempo y de secuestros, que pueden llevar aparejadas semanas de retenciones hasta la recepción del botín. Las protestas civiles y la alta crispación política en el enclave del Pacífico no ayudan a restaurar el orden público. No se recomienda salir por la noche y sí, en cambio, contratar servicios de seguridad a través de las embajadas.

13. Pretoria (Sudáfrica).

Grupos armados violentos controlan la ciudad. Especialmente durante el horario nocturno. Donde los robos se suceden.

14. San Pedro Sula (Honduras).

Ocupó el primer puesto de la clasificación en 2009. Los ataques a locales y extranjeros tienen la firma de grupos armados. El asalto sexual es moneda común. Y los robos, de elevada gravedad. Las maras, organizaciones adolescentes- controlan la ciudad y provocan siniestralidad criminal. Por disputas entre ellas, con fuerzas policiales y estatales. Así como hacia ciudadanos.

15. Durban (Sudáfrica).

La tercera ciudad sudafricana más poblada ofrece una siniestralidad que se relaciona, esencialmente, con secuestros, asesinatos y robos. La rampante tasa de paro entre la población de raza negra y la inestabilidad política están detrás de su ratio de criminalidad.

16. Johannesburgo (Sudáfrica)

La disponibilidad financiera y la liquidez monetaria es sinónimo, en no pocas ocasiones, de secuestro en la capital sudafricana. De ahí que sea habitual el uso de vehículos blindados.

Sudáfrica, Johannesburgo: estudiantes intentan hacer caer una estatua durante una manifestación. — Thabo Jaiyesimi / Europa Press

17. Salvador (Brasil).

A pesar de la belleza de sus playas y de sus paisajes, Salvador es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Famosa por la criminalidad abierta en sus calles y por los secuestros de menores, es aconsejable evitar la utilización del transporte público.

18. Rio de Janeiro (Brasil).

Otro enclave de elevada peligrosidad; especialmente, para turistas. Al que la Secretaría de Estado americana y el Foreign Office británico recomiendan evitar salidas nocturnas. Así como eludir compras de bienes de lujo, como joyería o relojes.

Brasil, Río de Janeiro: multitud de personas en la playa de Ipanema en Río de Janeiro. — Jose Lucena / Europa Press

19. Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Alcanza los 66,36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Otro de los destinos con amenazas más latentes del principal mercado africano.

20. San Juan (Puerto Rico).

Su tasa de homicidios es de 42,4 por cada 100.000 habitantes. La ciudad con mayor criminalidad del Estado asociado de EEUU. La pobreza y las revueltas sociales han creado el clima de siniestralidad de la capital portorriqueña.

La clasificación de Citizens’ Council for Public Security and Criminal Justice también destaca otras ciudades como altamente conflictivas por sus niveles actuales de criminalidad: desde Kingston (Jamaica), hasta Ciudad de Guatemala; Palmira (Siria); Cali (Colombia); Baltimore (Maryland) y San Salvador. Así como varias capitales y estados de la primera economía del planeta -Missouri, Alaska, Ohio, Nashville- y otras urbes brasileñas.