Israel amenaza con replicar el genocidio de Gaza en el Líbano: "Saben que podemos copiarlo y pegarlo en Beirut"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido que el Ejército israelí puede "copiar y pegar" en Beirut, la capital de Líbano, la destrucción causada en Palestina. Estas declaraciones al diario The Wall Street Journal se enmarcan dentro un repunte de las tensiones entre Israel y la organización política musulmana libanesa Hezbolá, que llevan unos tres meses protagonizando enfrentamientos en la frontera.

Gallant ha indicado que una guerra contra Hezbolá no figura entre las prioridades de Israel, pero ha asegurado que su guerra es "contra un eje, no contra un único enemigo". Por otro lado, ha señalado que "Hamás no se tomó en serio la ofensiva militar israelí contra Gaza" y ha hecho hincapié en que "la comunidad internacional tiene que entender la escala de los ataques ejecutados por los palestinos".

"¿Debe permitirse a Hamás, Hezbolá e Irán decidir cómo vivimos nuestras vidas en Israel? Eso no lo aceptamos", ha remarcado el ministro de Defensa en declaraciones para The Jerusalem Post.

El asesinato del número dos de Hamás, Al Arouri, supuso el pasado 2 de enero un nuevo punto de inflexión en la guerra de Israel contra Palestina, que también incluye a Hezbolá, milicia aliada de Irán. Unos 80.000 israelíes han sido evacuados de la frontera con el Líbano ante la amenaza del estallido de una nueva guerra abierta.

"Operaciones especiales"

Gallant también ha adelantado un cambio en los ataques contra Gaza. Según ha indicado, se pasará de "una fase de maniobras intensas" a "diferentes tipos de operaciones especiales". Estas últimas "llevarán mucho tiempo" y el ministro ha informado de que "no terminarán hasta que se haya destruido a Hamás".

Decenas de miles de palestinos han sido asesinados y aproximadamente el 85% por ciento de la población de la Franja ha tenido que ser evacuada de sus hogares para llegar hasta la frontera con Egipto.