"Estimada Sra. May, los firmantes de esta carta creen que el derecho de asilo es una conquista civilizadora en el marco legal internacional de referencia". Así comienza la carta, con fecha 15 de abril, que 38 eurodiputados, en su mayoría miembros de la izquierda europea, han enviado a la primera ministra de Reino Unido. En ella, solicitan a Theresa May que libere y dé asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, detenido el pasado jueves 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres después de que el país sudamericano le retirara el asilo.

Concretamente, la misiva responde a cuatro objetivos fundamentales: denunciar la detención de Assange, recordar que la ONU la calificó de arbitraria, pedir a Reino Unido que no lo extradite a Estados Unidos y recordar la directiva de la UE que otorga garantías de seguridad a los filtradores.

La carta califica de "acto de cobardía política y sumisión a los diseños políticos de Trump" la entrega del informático a las autoridades policiales británicas por parte del presidente Ecuador, Lenín Moreno. Por esta razón, los firmantes denuncian su detención y piden a May que actúe de inmediato ya que, de no intervenir, la integridad física del exhacker australiano podría correr peligro.



"Assange es un símbolo de la lucha por la transparencia política internacional y contra los espurios poderes políticos y económicos", continua el texto. Por este motivo, consideran que la detención del informático se trata de una "caza político-legal por parte de las autoridades estadounidenses" y reclaman que "la independencia del sistema de justicia es un elemento esencial para el estado de derecho y la democracia".



Según los firmantes, gracias a las filtraciones de Wikileaks "los ciudadanos del mundo han podido conocer parte de las peores dinámicas de poder y aprender a defenderse a sí mismos". Por ello, y de acuerdo con lo expuesto por la nueva Directiva de la Unión Europea sobre denunciantes, expresan que cuando un profesional de la información descubre secretos que son de interés público "no deben ser procesados" por tal efecto.

Precisamente este martes, la izquierda europea ponía de manifiesto en su segunda Edición de los 'Premios a Periodistas, Filtradores y Defensores del Derecho a la Información' la importancia del trabajo de filtradores como Assange en la que han denominado como "la legislatura de los escándalos". Un trabajo gracias al que "hemos tenido cuatro comisiones y que, seguramente, sin su trabajo no hubieran tenido lugar".

A este respecto, el líder de podemos en el Parlamento, Miguel Urbán, mantiene que "la verdad siempre debe ser revelada y los informantes que la revelan deben ser protegidos", y urge en la necesidad de una respuesta unánime pidiendo la liberación de Assange porque, de no hacer nada, se estaría mandando un mensaje contrario al derecho a la información y a la democracia. Es decir: "Si te juegas la vida por la democracia, al final, nadie te va a proteger", ha sentenciado.



Una decisión en la que coinciden todos los firmantes, que afirman que "el trabajo de Wikileaks para la transparencia y la revelación de las razones reales de

la toma de decisiones es encomiable". Por ello, sentencian: "Siempre defenderemos la libertad, los derechos humanos y trabajaremos contra la impunidad de aquellos que quieren silenciar las incómodas verdades".



