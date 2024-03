Milei da marcha atrás con el aumento de sueldo que él mismo se dio

Los integrantes de La Libertad Avanza viven días de borrar con el codo lo que escribieron con la mano apenas segundos atrás. Esta sábado, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que iba a dar marcha atrás con el aumento del 48% de los sueldos de los miembros del Ejecutivo que él mismo autorizó. Pero para enmendar su gesto poco austero, el mandatario dijo que se trató de "un aumento automático" y responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta le respondió: "Más casta y menos original no se consigue".

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la Administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este Gobierno", escribió Milei en su cuenta de X.

El presidente aseguró: "Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos". "Con nosotros, los perjudicados van a ser los políticos". Y amenazó y prometió "retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido".

Pero el aumento de sueldo que Milei se otorgó a sí mismo y a su Gabinete fue realizado a través del Decreto 206/24, que firmó el 28 de febrero junto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Decreto 206/24.

Milei tuvo en diciembre un sueldo bruto de cuatro millones de pesos (el básicos es de 1,8 millones y 2,2 millones corresponden a "complemento por responsabilidad del cargo", lo que implica que el aumento es de casi 490.000 pesos.

Esta semana, el presidente había manifestado su enfado después de que la presidenta del Senado Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem autorizaran una subida del 30% en las dietas. La medida fue defendida por los integrantes de LLA de ambas Cámaras. Pero luego, igual que hace el Gobierno ahora, el oficialismo apostó a una puesta en escena según la cual Milei se habría enterado del aumento a través de los medios de comunicación y luego habría ordenado su anulación.

La respuesta de Cristina

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió rápidamente el ataque de Milei. "Lo hacía más valiente presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?", inquirió.

En un tiro por elevación, Fernández de Kirchner comparó al presidente con Mauricio Macri, quien pasó los cuatro años de su Gobierno culpando a la Administración kirchnerista y la "pesada herencia" de todos sus problemas.

"Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", remató la dos veces presidenta.

El cruce entre Cristina Fernández y Milei

Horas después, Milei volvió a la carga contra Cristina, pero desentendiéndose del aumento de las dietas. "Para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter", escribió.

Además, el presidente le pidió a la exvicepresidenta que "podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor Gobierno de la historia argentina".

Finalmente, Cristina Fernández acusó al presidente de utilizar la discusión entre ambos para que "no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también". "Admita que firmó, cobró y lo pescaron", señaló la expresidenta.

Fernández de Kirchner le recordó a Milei que en enero de este año firmó el Decreto 90/2024 en el que establecía que los funcionarios del poder ejecutivo no cobrarían el aumento dispuesto para los trabajadores estatales del 16%.

Pero el pasado 28 de febrero, Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmaron el Decreto 2026/24 en el que daban marcha atrás y se incluían a sí mismos en el aumento.

"Quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete", finalizó Cristina con las capturas de los decretos.