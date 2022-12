La Policía sospecha que las seis cartas con material pirotécnico se enviaron desde la provincia de Valladolid

Los datos de la investigación sobre las cartas con material pirotécnico dirigidas, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntan a que los envíos se llevaron a cabo desde la provincia de Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes fiscales.

La Policía envió este viernes por la tarde un informe al Juzgado de Guardia en el que indica que la autoría de los seis paquetes parece corresponder al mismo origen y que la procedencia sería la provincia de Valladolid.

Por el momento, no hay ninguna persona identificada como posible responsable y no hay ninguna diligencia solicitada por la Policía al Juzgado. Asismo, la investigación policial no se centra aún en una hipótesis concreta, según han subrayado las fuentes fiscales.



Los seis paquetes, enviados a autoridades e instituciones

Las seis cartas con pirotecnia que fueron enviadas este jueves tenían como destinatarios a Pedro Sánchez, Margarita Robles o las embajadas de Ucrania y Estados Unidos. La Audiencia Nacional investiga desde entonces el envío de estos sobres que también han recibido la base aérea de Torrejón y una empresa de fabricación de armamento en Zaragoza.

Pese a lo que se creyó en un principio, no se trataba de cartas bomba, sino de paquetes con un compuesto similar al material pirotécnico de carácter "deflagrante", es decir, un artefacto que produce una llamarada y no una explosión. Una de estas cartas, la única que ha llegado a deflagrar, causó heridas leves a un trabajador de la legación diplomática ucraniana.

Paquetes con restos de animales, en España y la UE

Tan solo un día después de estos incidentes, la embajada de Ucrania en España recibió un segundo paquete. En esta ocasión, contenía restos de animales. Se sumaba así esta sede diplomática a las de otros cinco países miembro de la Unión Europea, que recibiron en tan solo unas horas diversos "paquetes sangrientos".

El Gobierno ucraniano informó este viernes de que este tipo de paquetes -que no contenían material pirotécnico- llegaron a las embajadas del país en España, Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia e Italia. Asimismo, también se registraron envíos sospechosos en consulados de citado país en Polonia, República Checa e Italia.