La política italiana es el terreno de juego perfecto de los chaqueteros. Cada vez que hay aires de crisis y de cambio, el país transalpino observa atónito cómo muchos parlamentarios, tanto de la Cámara de los Diputados o del Senado, ejecutan sus alegres desplazamientos pasando, sin escrúpulos, de un partido al otro. En los últimos días, el declive de algunos partidos y el hiper personalismo de determinados líderes está favoreciendo que muchos políticos escojan uno u otro camino en base al posible recorrido futuro de otra formación distinta. Diferente equipación, mismas caras. Según un reciente estudio publicado por la prensa del país, ha habido ya 80 tránsfugas en el seno de las Cámaras en los últimos 18 meses. En una política italiana convertida en circo, sus parlamentarios son los acróbatas en busca de su equilibrio de poder.

Atendiendo a los datos, 1 de cada 12 políticos italianos ha protagonizado un caso de chaqueteo en el Parlamento en el último año y medio. Movimiento 5 Estrellas, Partido Democrático, Forza Italia, Italia Viva: gran parte de las formaciones políticas transalpinas ha sido víctima o responsable del transfuguismo de algunos de sus parlamentarios. Según un estudio realizado por la entidad de analisis OpenPolis, se explica que entre marzo de 2018 –fecha de las últimas elecciones en Italia– y julio de 2019 –justo antes de la crisis política de este verano– se habían producido 28 cambios de partido. El pasado agosto, cuando la crisis política se vio agravada por el abandono por parte de Matteo Salvini (Liga) de la coalición de Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas (M5E) de Luigi Di Maio, el transfuguismo se agudizó notablemente, provocando otros 51 cambios de partido.

Matteo Renzi fundó Italia Viva, que acaba de sustraer medio centenar de parlamentarios al PD

La formaciones más afectadas son el Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas y el partido del ex primer ministro y conocido magnate italiano, Silvio Berlusconi. La mayor parte de los casos de transfuguismo han afectado al Partido Democrático de Nicola Zingaretti, ya que a principios de septiembre el ex presidente del Gobierno Matteo Renzi fundó un nuevo partido, Italia Viva, que acaba de sustraer medio centenar de parlamentarios al PD como resultado de una escisión por el centro. Entre los tránsfugas del PD a Italia Viva se encuentran Teresa Bellanova, actual ministra de Agricultura y Ettore Rosato, autor de la actual Ley Electoral italiana, conocida como Rosatellum Bis.

En pleno momento soberanista para la derecha italiana, Forza Italia, el partido del ex jefe del Gobierno Silvio Berlusconi, está presenciando su propio declive con el 5% en los sondeos; cuando en el pasado, sin embargo, dicho partido había llevado al poder al ex Cavaliere en tres ocasiones: 1994, 2001 y 2008. Por su parte, Forza Italia también ha sido víctima de otra escisión, la llevada a cabo por Giovanni Toti, el presidente de Liguria, la región de Génova; quien, como delfín de Berlusconi, afirmó en varias ocasiones que nunca lo dejaría. Ahora es el líder de Cambiemos.

Beatrice Lorenzin ha cambiado de formación un total de 8 veces

El caso más claro de chaqueteo es el de Beatrice Lorenzin quien, de militar en Forza Italia con Silvio Berlusconi, acaba de sellar su entrada en el socialista PD con rueda de prensa incluida: "Solo los tontos, en la vida, se quedan siempre en el mismo sitio", pronunció hace unos días la política italiana, quien ha cambiado de formación un total de 8 veces. En 2008 fue elegida como parlamentaria junto al ex Cavaliere, en 2013 entró en Nuevo Centroderecha (NCD) como partido separado de Berlusconi, y en el mismo año se convirtió en ministra de Sanidad hasta 2018. Un año y medio después, tras una vida en las filas conservadoras, decide pertenecer al socialista Partido Democrático.

"En un sistema proporcional, la política también está hecha de este tipo de casos", explica el periodista Gerardo Greco entrevistado en la cadena privada La 7. "Políticos como Salvini apelan a un sistema mayoritario", entre otras cosas porque es el primer partido del país con el 32% según los sondeos. "En un sistema proporcional hay más riesgo de tránsfugas y de chaqueteo, algo que por ejemplo en Estados Unidos pasa muy poco", haciendo referencia al sistema mayoritario de la Ley Electoral estadounidense. Greco advierte: "Esta política favorece el chaqueteo, pero cambiar de idea también puede ser algo inteligente, de vez en cuando. Pero hay cambios que tienen lugar demasiado rápidamente".

"He tomado una decisión importante, difícil y sufrida pero que ya no podía posponer", explicó recientemente Gelsomina Vono, ex parlamentaria del Movimiento 5 Estrellas (M5E) de Luigi Di Maio, quien ya pertenece al nuevo partido de Matteo Renzi: "Ahora tendré la posibilidad de razonar en términos democráticos", explica Vono en relación al partido fundado por el cómico Beppe Grillo que, desde su sentimiento anti establishment, presume de no ser un "partido" tradicional sino un "movimiento". Lo cierto es que, tan sólo un año y medio después, el M5E ha pasado del 32% al 18%, entregando así mitad de su electorado al leguista Matteo Salvini: "El Movimiento 5 Estrellas no sabe qué es la democracia", explica Vono. Y añade: "No soy una transformista. Quien hace política no lo hace para reforzar un partido sino para dar respuestas a los ciudadanos", dice Vono, quien admite haber tenido importantes diferencias con el M5E desde hace tiempo.

Según los últimos sondeos, la Liga del soberanista Matteo Salvini seguiría permaneciendo como el partido más votado con el 32% de las preferencias. El socialista Partido Democrático (PD), si hoy mismo hubiera elecciones, obtendría el 20% de los votos. Por detrás estaría el accionista de mayoría del actual Gobierno de Giuseppe Conte, el Movimiento 5 Estrellas (M5E) de Luigi Di Maio, que lograría el 18% de los consensos. Muy por detrás estaría el partido soberanista de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia (7%), el recién estrenado Italia Viva (5%) del ex primer ministro Matteo Renzi y el histórico partido del magnate Silvio Berlusconi, Forza Italia (5%). Hablando en términos de coaliciones, tanto el bloque de centro derecha como el de centro izquierda lograrían en torno a un 44% de votos, estando así muy igualados. El actual Gobierno italiano está presidido por el primer ministro Giuseppe Conte quien, a principios de septiembre, se ha sucedido a sí mismo para pasar de uno de los Gobiernos más de derecha a uno de los más de izquierda de los últimos años en Italia.