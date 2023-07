Rusia y Corea del Norte refuerzan sus lazos militares en el 70 aniversario del armisticio coreano

El invitado especial en Pyongyang en estos fastos que conmemoran la firma del armisticio que en 1953 paró la guerra entre las dos Coreas es el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a su vez uno de los principales protagonistas de la contienda que enfrenta setenta años después a Rusia con Ucrania y, por delegación, contra los países de la OTAN.

También asiste a los festejos una destacada delegación china, lo que permitirá evidenciar, al menos en las imágenes oficiales, esa asociación estratégica entre Moscú y Pekín que tantos dolores de cabeza está provocando en Occidente hasta el extremo de ser denunciada en la doctrina estratégica de la OTAN.

Esta es la primera vez, por otra parte, que Corea del Norte abre sus fronteras a misiones extranjeras tras la pandemia de covid que mantuvo cerrado a cal y canto un país ya conocido en Asia como el "reino ermitaño".

El armisticio firmado el 27 de julio de 1953 en la aldea coreana de Panmunjon selló el alto el fuego alcanzado por las dos Coreas y sus respectivos aliados, en guerra desde 1950, pero no puso fin a la conflagración.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra y aún es necesario firmar un acuerdo de paz entre Seúl y Pyongyang. Con las tensiones existentes entre los dos países, tal posibilidad aparece cuanto menos muy lejana.

El estacionamiento de tropas estadounidenses en Corea del Sur como parte de los acuerdos alcanzados por Seúl y Pyongyang al parar la guerra ayuda a elevar esa tensión. También se muestra como una de las puntas de lanza que tiene Washington para presionar a Pekín por su expansionismo en el estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional.

Misiles balísticos norcoreanos en vísperas del aniversario

En este contexto de pugna permanente, el ejército norcoreano se encargó esta semana de mostrar los dientes con el lanzamiento de dos nuevos misiles balísticos. Estados Unidos, en consonancia con el clima de guerra fría que se vive en la península coreana, despachó un submarino nuclear que visitó la isla de Jeju, en el sur, y el puerto de Pusan, en el este de Corea del Sur.

Desde principios de 2022, Corea del Norte ha realizado un centenar de pruebas de misiles, algunos de ellos intercontinentales, como el que sobrevoló los cielos japoneses este mismo mes para "saludar" a la cumbre de la OTAN en Vilna, celebrada los días 11 y 12 de julio.

A la cumbre asistían como invitados Japón y Corea del Sur, y en la reunión se reiteró la voluntad de la Alianza Atlántica para fortalecer sus lazos con los aliados de Estados Unidos en la región de Asia Pacífico ante la presión de China y con Rusia como enemigo declarado.

El reflejo de la guerra de Ucrania en la península de Corea

Estados Unidos y sus aliados nipones y surcoreanos acusan a Corea del Norte de aprovechar el caos internacional provocado por la guerra de Ucrania para impulsar su propia carrera armamentística, con la mejora de misiles de largo alcance y la preparación de nuevas pruebas de su arsenal nuclear, inaugurado en 2006.

Estados Unidos acusa a Corea del Norte de aprovechar la guerra de Ucrania para impulsar su carrera armamentística

Por eso, tiene tanto simbolismo esta visita de las delegaciones china y rusa a los festejos norcoreanos del 70 aniversario de la firma del armisticio. Este acontecimiento congeló la guerra coreana, pero echó una palada de tierra más sobre la división de la península en el norte y el sur, que se había producido al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y que se concretó en 1948 con la creación de los dos estados antagónicos.

Si en la guerra de Corea (1950-1953) los comunistas norcoreanos apoyados por China y la URSS se enfrentaron al sur defendido por EEUU y la ONU, siete décadas después norcoreanos, rusos y chinos hacen de nuevo votos de amistad, con otra contienda en curso, pero en Europa, que ha llevado a renovar las viejas divisiones y alianzas de la guerra fría.

Y no solo. No son pocas las voces (entre ellas las del alto representante de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, Josep Borrell) que han advertido sobre el riesgo de que en Ucrania se repita el escenario coreano: que se logre un alto el fuego, pero que no se llegue a firmar ninguna paz y el conflicto siga latente de forma indefinida.

Otros apuestan directamente por esta salida. Detener la matanza y negociar el tiempo que sea preciso con mediación internacional y no con injerencia internacional

Shoigú en Pyongyang para reforzar los lazos militares

Si a principios de los años cincuenta del siglo pasado era Moscú quien acudía en apoyo de la Corea comunista (con armas y varios miles de "asesores" militares, entre ellos pilotos de combate, mientras China lo hacía con un millón y medio de soldados), ahora es Pyongyang la que podría apoyar con armas y logística militar a los rusos.

Y eso no gusta nada en Occidente. Una cosa es amenazar a China para que no dé ese paso y otra hacerlo con una Corea del Norte impredecible y deseosa de aprovechar la mínima provocación para hacer escalar la tensión en Extremo Oriente.

Y ahora esta posibilidad se hace presente con la visita de Shoigú. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso indicó que el viaje de su titular a Pyongyang "ayudará a fortalecer los lazos militares y será un paso importante en el desarrollo de la cooperación entre los dos países".

El propio Shoigú se mostró seguro de que sus conversaciones con su homólogo norcoreano, Kang Sun-nam, "contribuirán a fortalecer la cooperación entre ambos Ministerios de Defensa".

Corea del Norte no ha condenado la invasión de Ucrania y ha mostrado su respaldo internacional a Rusia, denunciando las sanciones occidentales contra Moscú.

Desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022, uno de los temores de Estados Unidos y los países europeos que se han volcado en el apoyo militar a Ucrania apunta a una eventual transferencia de armamento norcoreano al ejército ruso, especialmente de misiles y munición de artillería.

Corea del Norte ha mostrado su respaldo internacional a Rusia

La aparición de Shoigú en Pyongyang quita hierro también a las versiones que en los últimos tiempos han aparecido en los medios de prensa occidentales sobre una supuesta pérdida de favor ante el presidente ruso, Vladímir Putin, tras el motín que a finales de julio protagonizaron los mercenarios Wagner contra el ministro y otros altos cargos del Estado Mayor ruso.

¿Armas norcoreanas en Ucrania?

Los norcoreanos han transmitido un comunicado más inquietante sobre la visita de Shoigú en esta conmemoración de la "victoria en la Gran Guerra de la Liberación de la Patria", como allí denominan al armisticio. Según la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA, la visita de Shoigú "supondrá una importante ocasión para desarrollar aún más las tradicionales relaciones amistosas, a fin de mantenerlas a la altura de la demanda de los tiempos".

Si Corea del Norte quiere estar "a la altura de la demanda de los tiempos", en breve podría considerar el envío a Rusia de material de guerra. Estados Unidos ha acusado en diversas ocasiones a los norcoreanos de preparar el suministro masivo de munición a Rusia, pero nunca se llegaron a probar estos extremos.

También Washington ha hecho las mismas acusaciones a China, sin que tampoco se lograra concretar tal denuncia. Al contrario que Corea del Norte, que prefiere jugar con los rumores, Pekín sí ha negado tajantemente ese abastecimiento con armas a Rusia y ha respondido de manera muy airada.

De momento, Estados Unidos ha renunciado a estas maniobras propagandísticas dirigidas a su disputa con China por los respectivos intereses en la zona del Asia Pacífico.

China es el único país que tiene cierta relación constante con Corea del Norte y ha sido el único poder con capacidad para refrenar algunas de las políticas más agresivas de Pyongyang.

La asistencia de una representación china junto a la delegación rusa a la conmemoración de la firma del armisticio tiene una especial relevancia en estos momentos de guerra en Europa, con una OTAN reforzada en el enfrentamiento con Rusia y con sus directrices internacionales al servicio de la política exterior estadounidense en el Pacífico.

Pekín está enviando un mensaje muy claro a Washington. Sí, es posible responder a la injerencia de un bloque en una región, fortaleciendo un bloque opuesto, con capacidad para dar problemas e incluso desafiar militarmente al contrincante.

La diplomacia rusa, por otra parte, es famosa por sus "medidas asimétricas". Llevar la guerra de Ucrania de una u otra forma a Extremo Oriente presiona a los sectores políticos y económicos estadounidenses que tienen la mirada en el Asia Pacífico y que están cansados del conflicto ucraniano.

Parece evidente que, si Corea del Norte llegara a proporcionar armas o munición a Rusia, o incluso personal militar, como los propios estadounidenses han llegado a decir, Pyongyang pedirá algo a cambio que mejore su capacidad de disuasión en Extremo Oriente. ¿Y qué mejor ayuda puede proporcionar una superpotencia nuclear a una potencia atómica incipiente si la intención es descolocar todo el tablero geoestratégico global?