Stuart Christie, el anarquista escocés que intentó matar al dictador Francisco Franco y que fue juzgado en Old Bailey acusado de ser miembro de la Angry Brigade, falleció el pasado sábado 15 de agosto, a los 74 años, tras padecer cáncer de pulmón.

Fue detenido en Madrid en 1964, con explosivos plásticos y detonadores, cuando se dirigía a atentar contra Franco en el Santiago Bernabéu durante la final de la Copa de España.

Con 16 años se afilió a la Anarchist Federation de Glasgow y poco tiempo después, a los 18 años, llegó a Madrid para unirse a Defensa Interior, un grupo de acción clandestino de la Confederación Nacional del Trabajo, implicados en un intento de magnicidio del general Francisco Franco.

Viajó desde Londres con una mochila repleta de explosivos: "Llegué a Madrid, fui a tomar un café a la Puerta del Sol, y luego caminé a las oficinas de American Express. Cuando entré vi al menos cuatro o cinco hombres con lentes oscuros y recuerdo que pensé que debía tener cuidado", explicó al programa Testigo, de la cadena pública británica BBC.

"Fui a la oficina y presenté mi pasaporte a la chica en el mostrador y cuando iba a tomar el documento la detuvieron sus superiores que interceptaron la carta con instrucciones. En ese momento supe que había caído en una trampa", relató en esa entrevista televisada.

La policía secreta de Franco se había infiltrado en los grupos de exiliados de París y Londres, y estaba al tanto de la operación. Fue condenado a muerte por garrote vil, una forma de tortura que implicaba estrangulación mecánica lenta con un collar de hierro y un perno en el cuello. Pero su condena finalmente fue conmutada por 20 años de prisión.

Después de permanecer encarcelado durante tres años, Stuart Christie fue liberado el 21 de septiembre de 1967 tras una campaña internacional realizada con el apoyo de personalidades internacionales como Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre.

Expulsado al Reino Unido, allí fue acusado de pertenecer a la Angry Brigade, un grupo armado de corte libertario. Para evitar volver a ingresar en prisión, se ocultó en la isla de Sanday, en el archipiélago de Orkney, donde se casó, trabajó y continuó sus estudios. Finalmente, resultó absuelto y retornó a la política activa.

Christie refundó la Cruz Negra Anarquista, fundó el periódico Black Flag (Bandera Negra) junto a Albert Meltzer, las revistas Cienfuegos Press, Anarchist Review, la revista mensual de las Islas Orcadias, The Free-Winged Eagle (El águila de alas libres) y fundó la casa editorial de libros Cienfuegos Press, hoy ChristieBooks.

En redes sociales se le ha recordado por intentar "acabar con el fascismo en España" como pone en un tweet CNT Villaverde:

También le rindieron homenaje sus compañeros anarquistas escoceses: "Que Dios, o el Diablo, se preparen para una buena discusión":

Stuart Christie dedicó sus últimos años a escribir y editar textos anarquistas en su propia editorial, donde publicó algunas obras propias como Granny Made me an Anarchist (Mi abuelita me convirtió en un anarquista), Franco Me Hizo Terrorista o Anarquismo y lucha de clases.