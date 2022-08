El sudeste asiático pide resolver la escalada de tensiones entre China y EEUU por Taiwán

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha advertido este jueves durante una reunión en Camboya que las tensiones por Taiwán tras la visita de la alta funcionaria estadounidense Nancy Pelosi pueden conducir a "errores de cálculo, graves enfrentamientos, conflictos abiertos y consecuencias imprevisibles entre las principales potencias".

"La ASEAN está dispuesta a desempeñar un papel constructivo para facilitar el diálogo pacífico entre todas las partes", ha declarado la organización. También ha pedido la máxima moderación y que todos los países se abstengan de realizar provocaciones.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, también ha acudido a la apertura de la cumbre, donde ha declarado que la postura de Washington sobre la política de 'una sola China' sigue siendo favorable. Sin embargo, ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha definido la visita de Pelosi como "demencial, irresponsable y muy irracional".

Blinken se ha reunido este jueves con sus homólogos de la Qatar, India y Camboya, pero no hay planes para que se siente con Wang Yi, según han informado desde EEUU y los medios de comunicación chinos. La escalada de tensiones "podría tener consecuencias no deseadas que no sirven a los intereses de nadie, incluidos los miembros de la ASEAN, e incluso China", ha declarado el secretario de Estado.

Myanmar, la principal preocupación del sudeste asiático

Los 27 Estados miembros de la ASEAN esperaban reunirse para hablar sobre la crisis de Myanmar, donde los militares efectuaron en 2021 un golpe de Estado. El mandatario camboyano, Hun Sen, comentó el miércoles que la organización se verá obligada a reconsiderar un acuerdo de paz si los actuales dirigentes de Myanmar mantienen sus ejecuciones de prisioneros.

El bloque del sudeste asiático ha condenado los recientes asesinatos de cuatro activistas opositores al gobierno militar de Myanmar. Se trata de las primeras ejecuciones del Gobierno en décadas. Los militares, por su parte, han defendido las muertes y las han definido como "justicia para el pueblo".

Myanmar también es miembro de la ASEAN, pero los militares tienen prohibida la asistencia a sus reuniones hasta que se demuestren avances en el plan de paz. La ministra británica para Asia, Amanda Milling, ha condenado "las recientes ejecuciones atroces y bárbaras" y considera urgente encontrar una solución pacífica a la crisis de Myanmar, según un comunicado.