Los días cruciales en Westminster llegan uno detrás de otros pero ninguno trae sorpresas. Después de que este martes el Parlamento Británico tumbara el acuerdo alcanzado por Theresa May con la UE para la salida de Reino Unido, el miércoles también se han cumplido los pronósticos. Aunque estos han sido más favorables para la “premier” británica. May ha superado la moción de no confianza presentada contra su gobierno por el líder de los laboristas con un resultado a su favor de 325 contra 306 votos. Un Jeremy Corbyn, que, como era de esperar, este miércoles se ha mostrado muy bronco durante el debate, en el que ha acusado a May de estar liderando un “gobierno zombie”.

May se ha apunado una victoria porque una cosa es votar contra el acuerdo del brexit y otra contra el gobierno. De ahí que esta vez sí haya contado con el respaldo de los diez parlamentarios de sus socios de gobierno, el Partido Unionista de Irlanda del Norte (DUP), y con los votos de los miembros de su partido. No como el martes que, superando cualquier pronostico, hasta 118 diputados conservadores le dieron la espalda a su plan de salida de la UE.

May ha anunciado que no se reunirá con Corbyn

Con esta victoria, a May le toca ahora cumplir la promesa que realizó el martes tras la derrota, cuando dijo: “celebraré reuniones con mis colegas, nuestros socios de gobierno del DUP y parlamentarios de alto rango de la Cámara para identificar qué se necesitaría para asegurar el respaldo de la Cámara. El gobierno abordará estas reuniones con un espíritu constructivo, pero dada la urgente necesidad de avanzar, debemos centrarnos en ideas que sean realmente negociables y que cuenten con el apoyo suficiente en esta Cámara.” Quizá por eso, durante el debate de la moción, May ha anunciado que ninguna de esas reuniones será con Corbyn.

Sea con quien sea, May tendrá que volver el lunes 21 al parlamento para presentar a los diputados su plan B. Si, como ha dicho, mantiene su idea de que Reino Unido abandone la UE el próximo 29 de marzo, la fecha límite para que el texto consiga el respaldo de la Cámara sería el próximo 30 de enero. De no lograrlo para entonces, sólo quedarían dos opciones: o una salida sin acuerdo (el peor de los escenarios posibles visto con los ojos de cualquiera de los implicados) o pedir una prórroga a Bruselas; algo que May no se cansa de repetir que no entra en sus planes.

Por si acaso, mientras en Londres se debatía la moción de no confianza, la canciller alemana Angela Merkel -que como el resto de líderes europeos ha lamentado que el parlamento británico no respaldara el martes el acuerdo-, ha asegurado que todavía hay tiempo para negociaciones. Y por su parte, Pedro Sanchez ha dicho que ahora le toca a Reino Unido “adoptar las decisiones que considere oportunas sobre los pasos a dar”. Porque, ha señalado, la Comisión Europea ya está haciendo su parte adoptando “las medidas necesarias para minimizar el impacto” del brexit.



David Cameron: "no me arrepiento de haber convocado el referéndum"

A pesar de la victoria de May, cada vez son más lo que insisten en que la única solución ahora mismo para desenredar este lío sería celebrar elecciones anticipadas pero ella insiste en que eso no aportarían nada al interés nacional porque: “sólo profundizarían en la división cuando lo que necesitamos es unidad; caos cuando lo que necesitamos son certezas; y retraso cuando lo que necesitamos es avanzar hacia adelante”.

Y a todo esto, otro que ha hablado este miércoles ha sido David Cameron, el Primer Ministro que convocó el referéndum de 2016 y en el que hizo campaña por permanecer en la UE, al igual que Theresa May. En una entrevista en BBC, Cameron ha dicho: “Es una promesa que hice dos año antes de las elecciones de 2015 y no me arrepiento de haber convocado el referéndum".