Esta noche en Londres se ha confirmado que los milagros no existen. La propia Theresa May sabía desde hace días que lo tenía todo en contra y hoy los votos lo han confirmado. El acuerdo que suscribió el pasado mes de noviembre con los líderes de la Unión Europea por el que se establecen los términos de la salida de Reino Unido de la UE el próximo 29 de marzo no ha recibido el respaldo necesario por parte de los diputados del Parlamento británico.

El resultado final ha sido 202 votos a favor frente a 432 en contra. Una derrota aplastante que coloca a Theresa May y a todo su Gobierno en el escenario más crítico que podrían haber imaginado y que confirma la ruptura dentro del partido del poder. Se calcula que entre 80 y 100 diputados conservadores habrían votado en contra del acuerdo junto con los diputados de la oposición y los socios de Gobierno de May; algunos porque lo consideran demasiado blando y otros porque directamente son contrarios a que el brexit acabe siendo una realidad.

Y como era de esperar, la sesión hoy en Westminster ha sido una de las más tensas que se recuerdan -y eso que desde que el tema del brexit está sobre la mesa, cada sesión se ha ido superando en ese sentido-. Tensión también fuera, en Parliament Square, donde desde primera hora de la tarde se han concentrado decenas de partidarios y detractores del brexit con pancartas y banderas británicas y de la Unión Europea para seguir la votación -que comenzó a las ocho de la tarde- y que han estallado en gritos al conocerse el resultado de la votación.

Protesta a favor y en contra del brexit ante el Parlamento británico, en Londres. / EFE



El “no” del Parlamento británico al acuerdo de Theresa May coloca ahora a gobierno y oposición ante un nuevo escenario en el que se abren nuevas posibilidades. Aunque tiene hasta el lunes para presentar un plan B, Theresa May podría pedir al parlamento más tiempo para renegociar el acuerdo con Bruselas o incluso convocar elecciones anticipadas.

También se espera que muevan ficha los laboristas. Jeremy Corbyn ha aseguraba estos días que si el resultado de la votación era una derrota de May, su partido presentaría una moción de no confianza sobre el Gobierno que también podría desembocar en nuevas elecciones. Finalmente, poco después de conocerse la derrota de la premier, presentó la moción de censura. Y ahí sigue también la opción de convocar un segundo referéndum.

Todos los supuestos obligarían, eso sí, a retrasar la fecha de salida de Reino Unido de la UE prevista para el 29 de marzo. Pero que nadie descarte aún que esta película acabe con una salida sin acuerdo o incluso con Reino Unido enterrando su plan de abandonar la UE.

May ya ha dejado claro que buscará en otros partidos alternativas a su pacto sobre el brexit tras la derrota en el Parlamento. "Está claro que la Cámara de los Comunes no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", aseguró la líder conservadora.