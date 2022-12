Cazan a 'La Manada de Castelldefels' por sus mensajes en WhatsApp tras violar a varias chicas: "La hemos destrozado"

Cinco amigos y un modus operandi. Uno de ellos contactaba con las jóvenes a través de aplicaciones de citas para quedar con ellas y violarlas. Eran un "grupo organizado" que actuaba siempre "del mismo modo con sus víctimas" y que tenía esta práctica de "actos de depredación sexual" como "habitual y normalizada". Son las palabras de la jueza que les ha enviado a prisión. Por ahora hay tres víctimas, pero podría haber más que todavía no han sido identificadas.

Los hechos ocurrieron en la localidad catalana de Castelldefells en la primavera del año 2021. Los cinco hombres están acusados del delito de agresión sexual contra una víctima y otros tres de ellos también de agresión o abuso sexual a otra mujer. Los mensajes de sus móviles han sido clave para la investigación. De ellos se desprenden los detalles de su estrategia para perpetrar las violaciones.

En concreto, los acusados invitaban a las mujeres al piso en el que vivía uno de ellos. Allí se organizaban fiestas en las que se consumían bebidas alcohólicas. Después aprovechaban la situación de "vulnerabilidad" de las jóvenes para violarlas, de lo que presumían en su grupo de WhatsApp: "A la chavala

esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI", comentaba uno de los miembros del grupo en uno de los mensajes.

No es el único. "¿Desde cuándo una tía es solo para uno?", preguntaba uno de los detenidos en el mismo chat. "Aquí yo consigo tías y si no invito qué", resaltaba otro. "La chica va muy borracha, se aproxima trío", celebraba un tercer participante en la conversación.

Uno de los detenidos, en el chat: "Una violación sería ir por la calle pillar a una tía, atarla y eso"

En el mismo grupo, los acusados hablaron también de las consecuencias que podían tener sus actos: "Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle pillar a una tía, atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", señala uno de los detenidos en la conversación.

Controlaban a sus víctimas para evitar denuncias

Según explica la magistrada en su auto, al que ha tenido acceso Público, ahí no acaba todo. Los detenidos, después de violar a sus víctimas "aprovechando que se encuentran solas en una casa con personas que acaban de conocer, borrachas e indefensas", se esforzaban en mantener el contacto con ellas a fin de tener controladas sus reacciones y evitar denuncias.

Las declaraciones de los detenidos, que solo efectuaron para responder a sus abogados, no resultan creíbles para la jueza. En concreto, uno de los acusados

dijo que "había exagerado todo". Una excusa que, según sostiene la magistrada, carece de credibilidad al coincidir perfectamente con lo narrado por una de las víctimas: "Parece más bien, que trata de exculparse", señala el escrito.

La versión de las mujeres, "clara y contundente"

La magistrada considera que la versión de una de las víctimas es "clara, persistente y coherente" pese a la falta de detalles que alegaba la defensa. Los detenidos la violaron en grupo en una habitación cuando ella estaba en un claro estado de ebriedad. Cuando la joven pidió que pararan le ignoraron y le dijeron: "Si tú puedes, eres una campeona". Para la jueza "resulta comprensible que su declaración no pueda ser más concreta" debido al "impacto emocional que le pudo producir dicho episodio" a la mujer.

"El hecho que accediese a ir a la fiesta no implica que también accediese a que la agrediesen sexualmente"

"El hecho que accediese a ir a la fiesta y beber alcohol, no implica que también accediese a que después, los investigados, aprovechando que no se sostenía en pie, la agrediesen sexualmente. Resulta bastante lógico pensar que una persona que no se puede sostener en pie debido al estado etílico no pueda prestar su consentimiento", añade la jueza.

En referencia a la declaración de otra de las víctimas, la magistrada cree que esta ha sido "clara, coherente y contundente" y que, aunque su versión es diferente a la del acusado, considera "inverosímiles" las explicaciones del detenido.