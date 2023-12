La feminista Luciana Peker se exilia de Argentina

Tras varias décadas de periodismo especializado en género, el cambio en el panorama político argentino y varias experiencias de acoso han sido factores clave para que Peker anuncie su exilio. Aunque la decisión sea definitiva, la argentina expresa sus intenciones de volver en un futuro.

Luciana Peker es una activista argentina con una larga trayectoria como periodista especializada en género. Es columnista de género en Radio Nacional, forma parte del colectivo Ni Una Menos y ha sido reconocida por su trayectoria en numerosas ocasiones, entre ellas, convirtiéndose en "La Mujer destacada de la década", según el Instituto Federal de Políticas Públicas de Buenos Aires.

En los últimos años, además de dedicarse a su carrera periodística, ha publicado hasta cinco libros describiendo la situación de las mujeres en distintos aspectos como el sexo, la lucha por el aborto y la propia revolución feminista. En la actualidad, Peker denuncia la falta de libertad para seguir escribiendo en Argentina y, por ese motivo, anuncia su exilio.

"El presidente debería ser mujer"

La reciente victoria de Javier Milei ha sido precedida por una campaña marcada por el odio y la negación constante de la existencia de la violencia de género. Entre comentarios, Peker ha afirmado que parte de su estrategia de campaña, apoyada por "periodistilandia" ha sido hacer ver que "la culpa es de lo que conseguiste para bien y no de tener 160% o 180% de inflación". Con Milei en la Presidencia, Argentina se ha vuelto un país aún más inseguro para quienes lucha contra el machismo.

Según ha afirmado la activista argentina en una entrevista para el medio online Mujeres que no fueron tapa, se encuentra "en una Argentina que está cada vez más machista" y "donde la palabra periodística ha quedado monopolizada por los varones". Esto, según Peker, genera un entorno aún más machista que no tardará en materializarse en leyes de retroceso y un aumento de los feminicidios.



"Quieren justificar los ajustes entorno a una nueva quema de brujas", ha comentado haciendo referencia a los efectos negativos que están sufriendo las feministas que han protagonizado los últimos avances. En la misma entrevista, ha hablado de algunos aspectos de la persecución que están sufriendo, como amenazas o, más explícitamente, subir fotografías y recibirlas editadas de vuelta con armas apuntándolas.

El discurso de Luciana Peker

El foco de las reivindicaciones de la periodista exiliada es la defensa de atención a las victimas de violencia de género para que "las mujeres puedan tener sexo sin miedo a morir". Según Peker, el desamparo que sufren todas esta mujeres puede provocar un aumento de los feminicidios, que bajaron un 13% en los últimos años. Aún así, a fecha de 31 de octubre, la cifra ascendía a 223 mujeres asesinadas.



Por otro lado ha defendido que las mujeres, al llegar a su edad de jubilación, puedan haber alcanzado el mínimo cotizado considerando el trabajo doméstico. El discurso actual de la derecha consiste en afirmar que no se merecen cobrar porque "podrían haber hecho un aporte que no hicieron", pero la realidad que describe Peker es que el 90% de las mujeres no llega a trabajar lo suficiente por ser quienes están al frente del hogar y los cuidados de la familia.

Además de en estas dos cuestiones, la activista ha estado involucrada en otros movimientos feministas durante décadas, llegando a participar en el quinto pleno del Congreso de la Nación por la legalización del Aborto en Argentina, manifestando su posición a favor de la legalización. Por todo lo conseguido, dice, "por supuesto que estamos orgullosas".