El uso del hiyab en Indonesia, causa de polémica

El hiyab, velo que llevan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza, se ha hecho muy popular en Indonesia en las dos últimas décadas. La historia cuenta que la cultura del hiyab en Indonesia se remonta al siglo XVII. Sin embargo, a pesar de que muchas indonesias lo llevan, se ha creado controversias en torno a dicha prenda.

Un líder de la provincia de Riau provocó una reacción violenta por sugerir a todas las alumnas que llevaran hiyab aunque no todas fueran musulmanas. Mientras tanto, el público se enfureció cuando una atleta de Aceh fue descalificada por llevar un hiyab en el ring de judo en los Juegos Paralímpicos Asiáticos de 2018. Este artículo pretende analizar cómo ha cambiado la cultura de llevar hiyab en Indonesia y por qué sigue siendo motivo de controversia.

Crece el negocio de la moda musulmana

No hay datos sobre el número de mujeres que llevan hiyab en Indonesia, pero una encuesta realizada en 2014 reveló que, de las 626 mujeres encuestadas, el 63,58% afirmaron llevar hiyab.

La tendencia al alza del uso del hiyab ha sido buena para el negocio de la moda. Un mercado de hiyab en Bandung, Java Occidental, quintuplicó sus ingresos de 3.000 millones de rupias (212.169 dólares, 190.362 euros) en 2012 a 15.000 millones en 2018.

También ha sido bueno para la industria de la moda orientada a la exportación en Indonesia. En 2014, el valor de las exportaciones indonesias de ropa musulmana alcanzó los 7.180 millones de dólares, lo que convirtió al país en el tercer mayor exportador después de Bangladés y Turquía. Para 2020, Indonesia se convertirá en un centro mundial de la moda musulmana.

Diferentes estilos de hiyab

Hay tres tipos de estilos de hiyab:

1.- Velos sencillos. Los hay de varios colores y modelos. Este modelo lo llevan hasta el 70% de las mujeres indonesias que lucen velo.

2.- Velos conservadores. Son grandes, cubren la parte superior del cuerpo y vienen en colores lisos como el blanco, el negro y el marrón. Algunos lo llaman "velo de la sharia", o velo que sigue los valores musulmanes. Lo llevan el 10% de las musulmanas que llevan hiyab.

3.- Velos de moda. Los hay de diferentes colores y estilos. Las mujeres urbanas y de clase media suelen llevar este estilo de hiyab. Su precio es más elevado, desde 50.000 rupias (unos 547,5 euros) hasta millones.

La última tendencia es que el hiyab se ha convertido en un estilo de vida. Muchas famosas han empezado a llevarlo y se han convertido en promotoras de la moda hiyab.

Una de ellas es la diseñadora de moda Dian Pelangi. Ella y otras 30 celeb grams crearon la Hijaber Community (HC) en 2010 en Yakarta. HC ha abierto muchas sucursales en grandes ciudades de Indonesia, como Yakarta; Bandung, Java Occidental; Yogyakarta; Padang, Sumatra Occidental; Medan, Sumatra Septentrional; Lampung, Pontianak, Kalimantan Occidental y Makassar, Sulawesi Meridional. Cuenta con más de 6 000 miembros.

La diseñadora Dian Pelangi camina por la pasarela de las colecciones Indonesian Diversity FW19, en la New York Fasion Week, a 7 de febrero de 2019. — Yuchen Liao / AFP

Historia del hiyab en Indonesia

Según los registros históricos, el hiyab en Indonesia lo llevaron por primera vez las mujeres de la nobleza en Makassar, Sulawesi del Sur, en el siglo XVII. Las mujeres javanesas adoptaron el estilo a principios del siglo XX, tras la creación de Aisyiyah, una de las organizaciones islámicas de masas más destacadas del país.

La investigación de Jean Gelman Taylor, profesora asociada de Historia en la Universidad de Nueva Gales del Sur, descubrió que no hay imágenes del hiyab de las décadas de 1880 y 1890. Por desgracia, no menciona las razones. Sólo unas pocas de las heroínas musulmanas indonesias llevaban el hiyab en el pasado. Muchas de ellas no lo llevaban. Este fenómeno nos indica que la idea de llevar hiyab es una preferencia personal.

Bajo el régimen del Nuevo Orden, el Gobierno prohibió que las mujeres llevaran el hiyab en las escuelas. El régimen de Soeharto controlaba férreamente las cuestiones religiosas en público. El Gobierno suponía que el hiyab era un símbolo político importado de Irán y Egipto, cuya política no encajaba con la cultura indonesia. Le preocupaba que el hiyab como símbolo político se convirtiera en una amenaza para su estabilidad.

Desde entonces se ha vuelto más aceptable en la sociedad. Poco después, el hiyab se convirtió en tendencia. Las dos mayores organizaciones islámicas, Muhammadiyah y Nahdatul Ulama, han acordado que el hiyab es la forma ideal de vestir de las mujeres musulmanas. Este acuerdo ha hecho que el hiyab sea aceptable para la mayoría de las musulmanas indonesias.

Razones para llevar el hiyab

La antropóloga egipcia Saba Mahmood afirma que muchas musulmanas llevan el hiyab para expresar su identidad religiosa y piedad. Al llevar hiyab, una musulmana cree que es más piadosa que las que deciden no llevarlo.

Muchas musulmanas de Indonesia también parecen llevar el hiyab por este motivo. En la encuesta de 2014, el 95% de las encuestadas que llevaban hiyab dijeron que lo llevaban por motivos religiosos. Algunas musulmanas también lo llevan por razones de seguridad, comodidad y política.

La académica indonesia Dewi Chandraningrum afirma en su libro Negotiating Women's Veiling, Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia que las políticas suelen llevar hiyab en las campañas con la esperanza de asegurarse más votos al conseguir simpatía por ser piadosas.

Autonomía de la mujer

Aunque las mujeres indonesias pueden llevar el hiyab con más libertad en los espacios públicos, sigue habiendo intentos de regular su uso. Por ejemplo, el Ministerio del Interior indonesio ordenó a las funcionarias que llevan hiyab que se lo metieran en el cuello de la camisa. Esto provocó protestas, ya que algunas mujeres prefieren que el hiyab les cubra el pecho. Como consecuencia, el Gobierno anuló los nuevos requisitos del código de vestimenta.

Otro tipo de presión sobre el estilo del hiyab se produce dentro de la propia comunidad. Los musulmanes conservadores afirman que el hiyab largo es la mejor forma de llevar el velo, ya que sigue las enseñanzas del Alquran. Sin embargo, los académicos progresistas y las feministas cuestionan esta afirmación, temiendo que niegue la libertad de las mujeres para determinar su forma de vestir.

Dondequiera y comoquiera que se ejerza presión sobre si llevar o no hiyab y cómo llevarlo, se trata de esfuerzos que derivan de un intento de controlar la autonomía de la mujer. Se olvidan así de cómo las heroínas indonesias del pasado llevaban el hiyab según sus preferencias.

