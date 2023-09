Irene Paredes: "Nos hemos quedado para conseguir que los cambios se realicen"

Irene Paredes y Alexia Putellas atendieron a los medios en la rueda de prensa previa al partido del viernes contra Suecia en la Liga de Naciones. Lo hicieron tras la comparecencia de la seleccionadora del equipo Montse Tomé, con la que no coincidieron en la sala.

En medio de la disputa que se está viviendo entre el equipo femenino y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las dos jugadoras quisieron aclarar varios puntos que han sido foco de polémica los últimos días. La primera en tener el turno de palabra fue la dos veces Balón de Oro Irene Paredes, quien afirmó que la decisión de permanecer en la concentración "no es por estar a gusto", sino porque creen que no hay mejor forma de lograr que los cambios se realicen.

"No queríamos venir [...] fuimos obligadas, vinimos enfadadas, pero vinimos y aceptamos unas reuniones. La reunión fue constructiva, se llegaron a acuerdos que creemos que son importantes para avanzar", señaló Irene Paredes. Además, reconoció el cansancio de sus compañeras tras "llevar varias semanas durmiendo poco", teniendo que entrenar para dar lo mejor. "Lo único que queremos es jugar al fútbol en unas condiciones dignas y que se nos respete. Hasta ahora no ha sido posible y después de la final, imposible", afirmó Paredes.

"La luz al final del túnel todavía no se ve"

La futbolista explicó que el motivo de su lucha es "para que en algún momento se llegue a ese punto en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar y no estén pendientes de si el sistema funciona o no funciona". Con respecto a la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD), explicó que "hemos estado sin apoyos, ahora (el CSD) ha entrado de manera muy contundente, y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido solas".

"Hay cosas que entendemos que se están cumpliendo ya y mejorando, pero la luz al final del túnel todavía no se ve, esto es muy largo. Somos conscientes de que tenemos el altavoz para poder hacerlo y mucha gente detrás, compañeras de otras selecciones, deportes y mujeres que están viviendo casos similares y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde mirarse, levantar la voz y erradicar estas situaciones", finalizó la jugadora donostiarra.

Lucha por un fútbol transparente

La segunda en comparecer fue su compañera Alexia Putellas, quien quiso dejar claro el tema de la destitución del ex entrenador Jorge Vilda: "Nosotras ni ponemos ni quitamos a nadie, nunca hemos pedido la destitución de nadie. Siempre vamos de cara, luchamos por un fútbol transparente y no podemos no serlo". Afirmó que el equipo se encargó de transmitir las inquietudes que tenían, "pero el entrenador y el director deportivo era la misma persona".

Alexia Putellas: "Tolerancia cero hacia personas que hayan incitado un abuso"

La catalana coincidió con Paredes al hablar del esfuerzo que hicieron en luchar por lo que reclamaban, confesando que "tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas, eso conlleva un desgaste, un desgaste que no queremos tener, porque lo que nos preocupa es ganar". Acerca de lo que pasó en la final y en la posterior asamblea de la RFEF, la futbolista aclaró que "fue la gota que colmó el vaso y dijimos que no podía suceder, que no podíamos continuar por ese camino. En esa situación teníamos que decir que tolerancia cero, por Jenni, por nosotras, y que marcáramos un precedente".

La reunión de Oliva, según Putellas, fue un antes y un después: "Confío en que los acuerdos a los que se llegaron harán que nuestro deporte y el deporte femenino, y en consecuencia la sociedad, será mucho mejor", resumió. La futbolista del Barcelona finalizó reiterando "tolerancia cero hacia personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso", y posicionándose con respecto a la situación vivida por su compañera de selección Jenni Hermoso. "Con ella el sistema y los protocolos han fallado. Se ha tardado un mes en pronunciarse a favor de nuestra compañera y se sacaron comunicados para desacreditarla", manifestó.