Las jugadoras y afición del Lointek Gernika claman contra el exseleccionador acusado de agresión sexual a una menor

El caso Mario López ha causado revuelo en el mundo del deporte femenino al destaparse las agresiones sexuales cometidas a una menor por el exseleccionador nacional de la sub-16, sub-18 y sub-19 de baloncesto femenino. Dichas agresiones se cometieron en 1998 y se prolongaron durante tres años, según expone El País.

La jornada de este miércoles, 20 de diciembre, donde las jugadoras del Lointek Gernika se hicieron con su acceso a los octavos de final de la EuroCup Women, estuvo marcada por la reivindicación y el apoyo a la víctima. La víctima de 13 años formaba parte del equipo de baloncesto que López entrenaba, primero en el Colegio Allende Salazar y posteriormente en el Lointek Gernika, donde el acusado seguía trabajando en activo como responsable de gestión deportiva.



El centro de la cancha estuvo ocupado por una gran pancarta donde se podía leer el lema "Gehiagorik ez. Ni una más". Mientras, las gradas se llenaron de cartulinas de colores con mensajes de rechazo a Mario López y apoyo a la víctima.

"Venimos a mostrar nuestro apoyo a esa chica y a trasladarle

desde aquí que creemos en su relato y versión de los hechos" o "Ahora a alguien le toca responsabilizarse y esperamos que así sea para que no vuelva a repetirse", fueron algunas de las palabras que pronunciaron las aficionadas durante esta jornada, según recoge El Correo. Mientras, se podían leer a sus espaldas consignas como "Guk hasieratik zugaz" (Nosotras contigo desde el principio) y "Bakoitzak har ditzala bere ardura" (Que cada uno cargue con su responsabilidad).

El Gernika se personará en el procedimiento

El Lointek Gernika confirmó este miércoles que se va a personar en el procedimiento abierto contra el exseleccionador. Así lo confirmó el presidente del club vasco, Gerardo Candina, en una rueda de prensa que ofreció junto al abogado de la entidad, Juan Carlos Soto del Castillo, después del partido disputado en Maloste.

El presidente, además de ratificar que el Gernika se personará en el procedimiento, recalcó la "condena y rechazo del club a cualquier acto de acoso, abuso o agresión", su solidaridad con las víctimas "y en especial con la denunciante" de este caso y recalcó que trabajan para "tomar las medidas necesarias para que funcionen los sistemas de protección de la infancia y adolescencia" en la entidad.

Candina "lamentó profundamente" una vez más "el error" que cometió el club de no haber apartado a López cuando tuvo conocimiento de que existía una denuncia de la que "jamás tuvo constancia de que fuera por agresión sexual continuada". "Hasta la publicación de la noticia esta directiva jamás ha tenido esa constancia. Decidimos no expulsarle del club al no tener constancia de la gravedad", añadió el presidente.

El abogado del club, por su parte, recalcó que el Gernika "también ha sido víctima de un engaño" al no disponer de una información que "el juzgado ha considerado que no se nos tenía que llamar como parte ofendida".

"A día de hoy no tenemos la querella, la prensa tiene más información que nosotros", lamentó Soto del Castillo, para quien "la respuesta del sistema, incluido el club, ha sido insuficiente" en este caso y eso es algo "que no puede volver a pasar".

"Una persona con antecedentes penales limpios, como era este caso, puede trabajar con menores aunque haya una denuncia. Esto no puede volver a pasar y aunque el riesgo cero no existe hay que intentar tener otras herramientas para intentar que esto no ocurra y mejorar los sistemas de prevención", recalcó.