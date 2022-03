La negativa del grupo socialista a incluir otras vías de investigación en su propuesta para encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente sobre la pederastia clerical deja a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu en una situación "complicada", como definen estas formaciones, ya que tienen de plazo hasta el jueves para decidir el sentido del voto de la iniciativa de los socialistas debatida este martes y presentada junto a PNV.

Y es que se da la circunstancia de que también este mismo martes, la abstención de los socialistas y el no de los nacionalistas vascos en la junta de portavoces ha impedido que prosperara la petición de estas fuerzas progresistas para crear una comisión de investigación en el Congreso que sirva de antesala de una Comisión de la Verdad sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, como se ha hecho en otros países.

Esta decisión ha provocado las quejas de la mayoría de representantes del colectivo de víctimas al considerar que la solución que propone PSOE y PNV no es suficiente. Manuel Barbero, fundador de Mans Petites y primera víctima que rompió su silencio en 2016, Miguel Hurtado, otra víctima que hizo lo propio en 2019, o Alejandro Palomas, el escritor que contó su historia de abusos recientemente, son algunos de los afectados que han confesado sentirse "vendidos" por la comisión "paripé" a través del Defensor del Pueblo.

Estas víctimas y otras organizaciones ya pidieron a todos los partidos políticos que se tuvieran en cuenta ambas vías, ya que el ir de la mano acelerará el objetivo que al fin y al cabo persiguen ambas: poner fin al manto de impunidad que protege a la Iglesia y a los responsables de estos abusos, así como reparar íntegramente a los damnificados por estas prácticas que durante décadas han permanecido ocultas.

La diputada del PNV Josune Gorospe ha defendido su propuesta porque "busca sacar de la guerra política del Congreso" la investigación de los hechos, unos hechos "delicados que exigen abordarse con rigor y seriedad". "Pedimos que se cree esa comisión independiente, liderada por el alto comisionado, que es la figura designada por esta cámara para defender los derechos de los ciudadanos", ha añadido en relación a la idoneidad del Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, para llevar a cabo estos trabajos.

También, la exvicepresidenta primera y diputada socialista, Carmen Calvo, ha apelado a buscar la unanimidad de todos los grupos, "el encuentro entre nosotros para que las víctimas estén al margen de esto", ha sostenido para después asegurar que su formación "seguirá negociando" para que el próximo jueves salga adelante su propuesta, ya que serán necesarios los votos favorables o la abstención de sus aliados parlamentarios ante el rechazo de PP y Vox.

No obstante, este mismo martes, fuentes de la dirección del grupo socialista han cerrado la puerta a incluir la enmienda registrada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para delimitar en el tiempo el plazo de la investigación del Defensor del Pueblo, crear una Comisión de la Verdad, así como otra subcomisión no permanente en el seno de la Comisión de Justicia sobre esta cuestión.

En este sentido, los representantes del espacio morado y los partidos independentistas que han subido a la tribuna han pedido a PSOE y PNV que se respete la voz alzada de las víctimas. "Unas necesitan intimidad para relatar sus duras vivencias; otras, tener foco para narrarlas; y otras, escuchar. Se puede respetar a todas ellas ofreciendo todos los instrumentos que deseen. No hay razón para no posibilitar ambas líneas de investigación. Que las relaciones con la Iglesia no impidan respetar a las víctimas en todos sus deseos", ha exigido la parlamentaria de EH Bildu Bel Pozueta.

La diputada de ERC Carolina Telechea se ha expresado en esta línea, además de tildar la propuesta debatida este martes de "descafeinada porque no da respuesta la principal demanda" de los afectados, que es "dar publicidad a sus relatos". También, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha pedido culminar el objetivo de arrojar luz sobre un problema estructural de pederastia.

Para ello, y ante la dificultad de encontrar un punto de encuentro entre ambas partes, los aliados parlamentarios del PSOE siguen sin decidir el sentido del voto en relación a la propuesta del Defensor del Pueblo a la espera de que se habilite un espacio público en el Congreso que dé la oportunidad a las víctimas que así lo requieran a hacer públicos sus testimonios y romper con los tabús aún existentes, según añaden varias fuentes de estos grupos.