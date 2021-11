La Agrupación Madrid Ciudad, el nuevo órgano del PSOE de Madrid para revitalizar el partido

El Partido Socialista de Madrid (PSOE-M), tras el Congreso que eligió a Juan Lobato como nuevo secretario general, ha decidido no perder ni un minuto en reforzar su organización interna y empezar a crear otras dinámicas de trabajo y funcionamiento.

Así, todo está ya previsto para la celebración de la Convención Municipal los días 11, 12 y 13 de diciembre para la creación de la Agrupación Madrid Ciudad, de la que será secretaria general la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Este nuevo órgano fue creado en el propio Congreso Regional por decisión del actual líder de los socialistas madrileños.

González ha sido la única militante que se ha presentado al proceso de primarias por lo que, una vez que recoja los avales correspondientes (un 12%), será proclamada el próximo 24 de noviembre, y no habrá que esperar al 2 de diciembre que es cuando se iba a celebrar la votación si hubiera habido más candidatos.

La secretaria de Organización del PSOE-M, Marta Bernardo, explicó a Público que el mandato surgido del Congreso Regional para crear esta nueva agrupación era urgente ponerlo en marcha de cara a reactivar el partido que tiene en menos de año y medio otras elecciones municipales y autonómicas.

La Agrupación Madrid Ciudad no elimina ninguna de las 22 agrupaciones que el PSOE de Madrid tiene en la capital, pero se constituye como un órgano nuevo con el objetivo de "buscar la confluencia entre esas 22 agrupaciones que, muchas veces, estaban solo centradas en sus temas propios. Y se quiere poner en común las políticas para Madrid", afirmó Marta Bernardo. El objetivo final es que actúen de forma coordinada.

El objetivo de Lobato es que las 22 agrupaciones del PSOE de Madrid actúen de forma coordinada

La Agrupación Madrid Ciudad estará compuesta por representantes de las otras 22 agrupaciones, no necesariamente sus secretarios generales, y marcará la línea política del partido en la ciudad, aunque todavía falta desarrollar sus estatutos.

No cabe duda que, junto a la Ejecutiva y el Comité Regional, la Agrupación de Madrid Ciudad va a tener un peso específico en la política que diseñen los socialistas madrileños y ahí está llamada a tener un papel de portavoz Mercedes González. No obstante, aún no se sabe si compatibilizará este nuevo cargo con su puesto como Delegada del Gobierno, una decisión que la dirección del partido en Madrid ha dejado en su mano.

Con esta medida, además, se quiere acabar con los reinos de Taifa que eran las agrupaciones de la ciudad, donde no había un nexo de puesta en común. Sólo se agrupaban parcialmente en proceso internos para apoyar a uno u otro candidato y además, la mayoría de ellas estaba etiquetadas por las familias políticas que habitan, aunque cada vez menos, en el seno del partido.