Albert Rivera aseguró tras su marcha de la vida política que él no quería ser ningún "jarrón chino", en referencia a la metáfora acuñada por Felipe González para definir a los antiguos dirigentes, ni "un expresidente que tutele" a su antigua formación, Ciudadanos. Sin embargo, durante estos meses no ha dudado en dar su opinión —mayoritariamente, a través de Twitter— sobre algunas decisiones del Ejecutivo y que también afectaban, en parte, a Cs.

Este jueves Rivera ha dado un paso más allá y con motivo de la presentación de su libro, Un ciudadano libre, en Zaragoza, ha cargado contra la estrategia de la actual líder del partido, Inés Arrimadas, que ha vuelto a repetir que tiene su mano tendida al Gobierno para pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Saben que yo no aguanto ni un minuto apoyando cosas en las que no creo. Uno puede ser flexible, laxo, tener cintura, pero uno tiene que tener dignidad. Y cuando la dignidad en la vida la pierdes, eso no se recupera. Sinceramente, veo todo lo que pasa y digo, ay por Dios, menos mal que dimití".

Rivera no comparte que Ciudadanos siga en la mesa de negociación con el Ejecutivo al mismo tiempo que EH Bildu ha anunciado su 'sí' a las Cuentas Públicas "salvo sorpresas". "Si tengo que aguantar todo esto, tengo que ir escoltado, pero frente a mis votantes. Porque como les había dicho que no iba a hacer todo eso y que era un peligro, si hago lo contrario...", ha señalado.

Rivera también ha criticado la decisión de Cs de votar a favor de una prórroga del estado de alarma de seis meses

El exlíder de Cs también ha cuestionado la decisión de Arrimadas de votar favorablemente a una prórroga del estado de alarma de seis meses. "Me preocupa el aletargo de la sociedad civil frente a los atropellos del poder. Cuando un gobierno intenta imponer un estado de alarma seis meses en lugar de 15 días y pasa sin prácticamente oposición en el Parlamente, eso es un harakiri", han sido sus palabras en el foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón.

A juicio de Rivera, "el estado de alarma es excepcional" y sólo puede ser renovado por "motivos muy claros" y con un "control permanente del Paramento". "Pues aquí nos han colado un estado de alarma seis meses meses. Me preocupa que lo asumamos con absoluto letargo", ha reflexionado. "Mi pregunta es si van a hacer barbaridades como esta y no hay resistencia por parte de la ciudadanía ni un plan político por parte de la oposición a acabar con estos atropellos... ¿Nos vamos a levantar cada día con una noticia de estas?"

La diputada de Cs Marta Martín también mostró su rechazo a esta decisión de su grupo parlamentario a través de su cuenta de Twitter hace unas semanas, donde reveló que había votado favorablemente "por disciplina de voto". "Confío en que acertemos y en que no me vuelva a pasar", escribió. Un mensaje que acabó borrando al cabo de media hora después de una conversación con el portavoz adjunto, Edmundo Bal.

Rivera carga contra la subida de impuestos a la clase alta

El exlíder de Cs también ha cuestionado la subida del IRPF que se recoge en los Presupuestos del Ejecutivo, y que Ciudadanos aprueba, de cara a las rentas altas. "No se está dando batalla política. ¿Los que cobran 130.000 euros no lo han ganado ellos? ¿No es suyo? En estos Presupuestos se está metiendo un subidón a médicos, directivos, abogados y hay un silencio atronador. Porque claro, como cobran no sé cuántos, que nadie les defienda", ha dicho. "Estamos matando el talento de este país. ¿Queremos un país clientelar?".

Rivera: "No quiero volver a la vida política, es lo último que se me ocurre en este momento"

Rivera ha asegurado que no se plantea volver a la vida pública. "A pesar de estar muy cerca del cielo y de gobernar, me he llevado un bagaje que poca gente con cuarenta años tiene en este país. No quiero volver a la política, es lo último que se me ocurre en este momento, desde luego. Pero nunca voy renegar ni callarme mi opinión", ha añadido. "Hay que saberse reinventar en la vida y soy un renacido".

El catalán critica ya abiertamente la estrategia del que fuera su partido y más concretamente del rumbo marcado por Inés Arrimadas, en una clara sintonía con el exportavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, o el exdiputado Marcos de Quinto, y ha asegurado que no podía "dejar de compartir estas frases".