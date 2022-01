Alberto Rodríguez lleva al Constitucional la retirada de su escaño en el Congreso

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño como consecuencia de la ejecución de la condena del Supremo, informa Europa Press.

En un escrito de 93 páginas, la defensa de Rodríguez solicita que el tribunal de garantías adopte la medida cautelar urgente de que le sea devuelta su acta de diputado "para evitar el daño irreparable" que provocaría tanto en su persona como a terceros el mantenimiento de la decisión de Batet del pasado mes de octubre.

El Supremo condenó a Rodríguez el 6 de octubre a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

"Acabamos de registrar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que la injusta e ilegal decisión de Meritxell Batet, Presidenta del Congreso de los Diputados, sea revertida", han avanzado fuentes del entorno del exdiputado.

Rodríguez ha denunciado que "tras un montaje policial para criminalizar la protesta social, una sentencia judicial sin pruebas y una maniobra política con muchos actores implicados, la voluntad democrática de decenas de miles de canarias y canarios fue cercenada".

También ha avanzado que este recurso "no será el último que presente y como ya he anunciado en ocasiones anteriores, si en el entramado judicial del Estado Español no hay margen de protección de los derechos democráticos de una parte importante de la ciudadanía canaria, acudiré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".