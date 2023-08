Almeida entrega más de 90.000 euros al año entre publicidad y subvenciones al ultra y desinformador 'Grupo El Distrito'

El Ayuntamiento de Madrid lleva años destinando dinero público al supuesto grupo de comunicación 'El Distrito', que cuenta con una televisión, seis periódicos locales —cada una de las seis ediciones va dirigida a varios de los 21 distritos madrileños— y dos webs —una para los periódicos y otra para la televisión—y que se dedica a desinformar y difundir teorías ultras.

El grupo no es muy conocido, pero ha llegado a ocupar titulares, por ejemplo, cuando una de sus colaboradoras aseguró en un programa sobre Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez: "Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un primer momento era Begoño". Se refirió a ella como "la esposa del presidente o esposo" y también la vinculó con el narcotráfico. La mujer del presidente del Gobierno acabó tomando acciones legales contra esa colaboradora, Pilar Baselga, una conocida negacionista.

Almeida ha gastado en tres años 139.000 euros en publicidad en 'Grupo El Distrito', una cifra similar a la invertida en 'Marca', 'YouTube' o 'TikTok'

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha gastado 139.036,93 euros en insertar publicidad institucional en este supuesto grupo de comunicación entre los tres últimos ejercicios —2020, 2021 y 2022—. Una cifra muy similar a la invertida por el Ayuntamiento, en el mismo periodo, en publicitarse en periódicos deportivos como Marca o As o redes como YouTube o TikTok y mucho mayor que la gastada en medios más conocidos, como 'La Vanguardia', El Periódico de España o la propia Telemadrid. Medios progresistas como Público, La Marea o infoLibre directamente son excluidos del reparto de publicidad institucional del Ayuntamiento.

Los casi 140.000 euros pagados para publicitarse en el ultra 'Grupo El Distrito' incluyen el IVA. El sitio recibe algo menos, ya que no se queda con el dinero de este impuesto, pero el Ayuntamiento tiene que pagarlo. Sin contar el IVA, el importe ha sido de 114.906,52 euros, que es lo que ha recibido directamente este grupo desinformador. La cifra más elevada, además, es la del último ejercicio sobre el que hay datos, 2022, cuando el Ayuntamiento gastó 51.178,63 en insertar publicidad en 'El Distrito' —IVA incluido—.

Jesús Ángel Rojo, que fue colaborador en Intereconomía y 13 TV, los canales conservadores de la TDT, es quien fundó 'Grupo El Distrito'. Actualmente es director general del grupo y presidente de 'Distrito TV' —donde también tiene un programa propio—, según su perfil en LinkedIn.



'Natur House' y "la FOX española"

En 'Distrito TV' han tenido su propio programa distintos hombres conocidos de la derecha mediática, como Javier Algarra, que fue presentador de 'El gato al agua' en la ultraconservadora Interecomía y propuesto por el PP como consejero de Telemadrid. Actualmente Algarra presenta y dirige un programa en Onda Madrid, la radio pública de la Comunidad de Madrid, y otro en Decisión Radio, donde colabora Juan Antonio Tirado, al que Almeida también ha beneficiado con su publicidad institucional.

Otros presentadores de esta televisión han sido Carlos Cuesta —que también ejerció ese papel en 13 TV y es el actual director adjunto de Libertad Digital, la web de Federico Jiménez Losantos— o Daniel Lacalle —economista ultraliberal que ha ido en las listas del Partido Popular y fue embajador económico de la Comunidad de Madrid en Londres para "atraer a las empresas que querían abandonar Reino Unido por el Brexit"—.

En 'Grupo El Distrito' se han llegado a difundir bulos y teorías de la conspiración sobre la pandemia del coronavirus o sobre la limpieza y legalidad de las elecciones en multitud de países, incluido España. En su televisión se ha expuesto la posibilidad de que Indra manipulara los resultados de las elecciones generales, a pesar de que esta empresa no participa en el recuento de los votos, como han tenido que aclarar medios especializados en verificación como Newtral o Maldita.es.

Félix Revuelta, dueño de 'Natur House' y uno de los hombres más ricos de España, entró al Consejo de Administración de 'Distrito TV' en 2022

Desde 2022, según anunciaron ellos mismos, cuentan con un nuevo apoyo económico y miembro del Consejo de Administración: el empresario Félix Revuelta. Revuelta es el mayor accionista y presidente de la empresa dietética 'Natur House'. También tiene otras empresas, es el presidente y propietario de la Unión Deportiva Logroñés y fue fundador de Societat Civil Catalana.

Su hijo, Kilian Revuelta, vicepresidente de 'Natur House', se convirtió también en vicepresidente de 'Distrito TV'. El padre ya había intentado montar una televisión de derechas con el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Querían crear "la Fox española" y llamarla 'La Séptima'. No consiguieron los fondos suficientes, según publicaron los medios en aquel entonces, y Marcos de Quinto acabó apostando por 7NN, una cadena que ya ha cerrado, y Félix Revuelta, por 'Distrito TV'.

Revuelta quería convertir 'Distrito TV' en "la nueva Fox española": "la televisión que hizo posible que Trump fuera presidente"

Cuando Revuelta se unió al Consejo de Administración de 'Distrito TV' fue entrevistado en el programa del presidente, Jesús Ángel Rojo, y él mismo aseguró que quería convertir la televisión en "la nueva Fox española". Revuelta definió a la televisión americana como "la televisión del Partido Republicano" y la que "hizo posible que Donald Trump fuera presidente".

95.000 euros del Ayuntamiento en 2022

Además de con el dinero de Revuelta, que forma parte de la lista de los españoles más ricos, 'Grupo El Distrito' se financia también con fondos públicos. El Ayuntamiento de Madrid otorga dinero a 'El Distrito' en publicidad institucional y las empresas del grupo son beneficiarias habituales de las subvenciones a la "prensa escrita" dirigida a los distritos que da el Gobierno municipal.

'Grupo El Distrito' se beneficia cada año desde 2018 de las subvenciones a la prensa "hiperlocal" del Ayuntamiento madrileño

El Ayuntamiento define estas ayudas como subvenciones a "medios hiperlocales". 'Grupo El Distrito' lleva recibiendo estas subvenciones al menos desde 2018 —aún con Manuela Carmena como alcaldesa—, cuando cobraron 30.000 euros: 15.000 en una de sus sociedades, 'El Distrito de Madrid Comunicaciones y Servicios, SL', y otros 15.000 en otra de ellas, 'Nueva Prensa Comunicaciones y Servicios, SL'.

Pero la situación para el grupo mejora a partir de 2020. Ese año —ya con Almeida como alcalde— comienzan a utilizar también la sociedad 'Distrito TV, SL' —creada en 2018, cuando lanzan la televisión— para recibir las subvenciones del Ayuntamiento. Así, desde 2020 reciben la subvención por triplicado en cada una de las sociedades que pertenecen a 'Grupo El Distrito'.

En 2022 'Grupo El Distrito' recibió un total de 52.786,71 euros en esas subvenciones del Ayuntamiento gracias a las tres empresas. El grupo publica en papel seis ediciones distintas para los distritos de Madrid —como 'El Distrito Arganzuela, Usera y Carabanchel' o 'El Distrito Chamberí, Tetuán y Chamartín'—. Eso es lo que le permite recibir esas subvenciones. Ese dinero sumado a los 42.296,38 euros que recibieron de publicidad institucional —los pagos con el IVA descontado—, supone un total de 95.083,09 euros, que es lo que el grupo ultra se embolsó del Consistorio madrileño en un solo año.



Los elegidos de Inmaculada Sanz

La mayoría de pagos de publicidad, igual que en los años anteriores, venían del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. El Ayuntamiento en los tres últimos años ha pagado 54 veces a 'Grupo El Distrito' por publicidad institucional. En 44 de esas ocasiones la publicidad venía de esa concejalía, igual que los pagos más abultados.

La mayoría de la publicidad destinada a 'Grupo El Distrito' venía de la concejalía de Inmaculada Sanz, actual vicealcaldesa

Ese área entre 2020 y 2022 estaba dirigida por Inmaculada Sanz, actual vicealcaldesa de Martínez-Almeida. Cuando se anunció que iba a ocupar la vicealcaldía en el nuevo Gobierno municipal, 'El Distrito' lo contó calificándola de "prudente y precisa" y asegurando que "durante la alcaldía de Manuela Carmena fue implacable".

Mientras que las subvenciones del Ayuntamiento en teoría las reciben por sus publicaciones impresas destinadas a los distritos madrileños, la publicidad institucional no queda claro para qué soportes se otorga. Si es para estas mismas publicaciones en papel, para las webs de 'Grupo El Distrito' o para la televisión. En los pagos a este grupo que el Ayuntamiento hace públicos en su portal de datos abiertos algunos se indican para el soporte "internet", otros para "prensa" y otros para "revistas".



Un altavoz para los negacionistas

La desinformación que difunde 'Grupo El Distrito' no se circunscribe únicamente a que Begoña Gómez sea una mujer transexual. Un bulo, que, además, ha utilizado la extrema derecha con las primeras damas de multitud de países. En 'Distrito TV' se ha desinformado también sobre la pandemia del coronavirus, sobre el cambio climático o sobre el asalto de los seguidores de Donald Trump al Capitolio de los Estados Unidos. Sobre este episodio dieron voz en su cadena a 'Rafapal', uno de los negacionistas en español con más seguidores y que desinforma sobre multitud de temas distintos, según explicó Maldita.es.

'Distrito TV' ha dado voz a conocidos negacionistas como Pilar Baselga, el fundador de 'La Quinta Columna', 'Rafapal' o Fernando López-Mirones

En las primeras semanas de la pandemia de la COVID-19 ya estaban difundiendo teorías de la conspiración sobre la supuesta creación del coronavirus y siendo un altavoz para negacionistas. Así siguieron durante toda la pandemia; fase de vacunación incluida. Llegaron a entrevistar a Ricardo Delgado Martín, el fundador de 'La Quinta Columna' —uno de los canales del clan del negacionismo en Telegram—, que aseguró que en Reino Unido habían fallecido un 80% de las personas que se habían vacunado. Evidentemente, no era cierto. También invitaron a Fernando López-Mirones, otro conocido desinformador antivacunas.

En 'Distrito TV' se ha llegado incluso a difundir la teoría del 'Expediente Royuela', una conspiración de la ultraderecha y el negacionismo, tal y como explica Newtral, uno de los medios de verificación que ha tenido que explicar que no hay pruebas que sustenten la teoría. El 'Expediente Royuela', según la teoría de la conspiración, sería un supuesto dosier que probaría la existencia de crímenes encargados por una trama de políticos, jueces y fiscales corruptos implicados también en narcotráfico y evasión fiscal. Los impulsores de la teoría están siendo investigados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.

Hace un mes que la web de 'El Distrito' tiene en portada un contenido que asegura que los datos del 23J "no cuadran"

En 'Grupo El Distrito' también se ha puesto en duda la legalidad y fiabilidad de los procesos electorales de multitud de países, como Estados Unidos o Brasil. España tampoco ha sido una excepción. Tras las elecciones del 23 de julio se han dedicado a sembrar dudas sobre la limpieza de los comicios electorales en nuestro país. De hecho, la portada de su página web, 'eldistrito.es', desde el pasado 27 de julio la protagoniza una publicación titulada "¡Sánchez acorralado! Los datos no cuadran: denuncian alteraciones en el voto".

Una web poco actualizada

A pesar de que esa web es la de los supuestos seis periódicos del grupo destinados a los distritos de Madrid, la entrada que la protagoniza trata sobre las elecciones generales e intenta difundir la teoría de la conspiración del fraude electoral. Dentro de la publicación está insertado el vídeo de una emisión de 'El Mundo al Rojo', el programa de 'Distrito TV' presentado por el director del grupo, Jesús Ángel Rojo. Las webs del grupo son bastante curiosas. La otra, la de 'Distrito TV', vende "collares de Isabel la Católica" por 150 euros.

Contenido que protagoniza la portada de 'El Distrito' a 25 de agosto de 2023.

Casi todas las secciones de la web de 'El Distrito' llevan a una misma página que muestra los mismos contenidos

'Grupo El Distrito', además de desinformar, no mantiene muy actualizada su presencia digital. Un mes después la portada de la web de 'El Distrito' sigue igual. Su perfil en X [antiguo Twitter] también lleva un mes sin publicar nada. Además, la mayoría de secciones en el sitio web —es el caso de 'Crónica negra', 'Distritos', 'Nacional', 'Internacional', 'Empresa', 'Entrevistas' y 'Cultura'— llevan a una página que recoge los mismos contenidos. Es decir, pulses en la sección que pulses —con un par de excepciones—, las supuestas noticias que se te muestran son las mismas. También el anuncio que las acompaña, uno publicitando un libro del propio Jesús Ángel Rojo.

Público ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid por qué no hace públicos sus criterios para el reparto de publicidad institucional —a lo que está obligado por la ley de transparencia autonómica— y por qué destina parte de ese dinero a supuestos medios que se dedican a desinformar, como 'Grupo El Distrito'. Tras dos semanas contactando con el Ayuntamiento, no ha habido respuesta.

Más subvenciones

Los fondos del Ayuntamiento de Madrid no son el único dinero público que ha recibido 'Grupo El Distrito' en los últimos años. También ha ingresado gracias a la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en 2016 cobraron 700 euros por una campaña de la Agencia de Vivienda Social, a través de un contrato menor.

Este mismo 2023 también ha recibido 6.000 euros gracias una ayuda "para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo" del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Para esta ayuda 'Grupo El Distrito' ha utilizado, de nuevo, el hecho de tener tres empresas. La subvención, a cargo de los fondos europeos Next Generation, está pensada para pequeñas empresas. 'El Distrito' ha recibido 2.000 euros de la ayuda en cada una de sus tres sociedades, según consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 2.000 euros era el máximo que podía pedir una empresa que contara con menos de tres empleados.

En 2020 'Grupo El Distrito' solo tuvo una media anual de 2,44 empleados sumando los de dos de sus empresas

En 2020, el último año que hay cuentas de las sociedades depositas en el registro mercantil, 'El Distrito de Madrid Comunicaciones y Servicios, SL' aseguraba tener una media de 1,49 empleados y 'Distrito TV, SL', 0,95, según consta en las propias cuentas, consultadas por Público. Las empresas pueden tener un número decimal de trabajadores porque en las cuentas se refleja el número medio de empleados a lo largo del año y según el tipo de contrato.

"Maltrato" a becarios

Pero 'Distrito TV' también contaba con becarios, al menos en años anteriores. La empresa tenía a estudiantes becados de un curso de asistente de dirección de cine. Tras varias quejas de alumnos por el trato recibido —incluyendo desprecios y faltas de respeto— y por la falta de medios y de aprendizaje con la que se encontraban, en 2018 el centro de estudios decidió dejar de firmar convenios de colaboración para que sus becarios realizaran prácticas en 'Distrito TV', según ha podido saber Público.

Jesús Ángel Rojo se querelló contra la CNT por asegurar que había maltratado y explotado a becarios; el caso acabó sobreseído

La CNT denunció que la televisión "maltrató y explotó" a sus becarios. Jesús Ángel Rojo se querelló contra el sindicato por un delito de injurias, pero la denuncia terminó archivada tras una sentencia del juzgado de instrucción nº 43 de Madrid en noviembre de 2020, que aseguraba que las afirmaciones hechas por la CNT no tenían "la gravedad suficiente como para integrarlas en la categoría de delito". Al año siguiente, según explicó la CNT, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el sobreseimiento final del proceso judicial en un fallo en el que aseguraba que el sindicato no había utilizado "términos o calificaciones insultantes o expresamente desconsideradas, si no en todo caso descriptivas de los hechos denunciados".

Un millón de euros y los "padres de la nación"

Las cuentas de 'Distrito TV, SL' muestran que la sociedad se creó con un millón de euros de capital. Una cifra bastante elevada —'El Distrito de Madrid Comunicaciones y Servicios, SL', por ejemplo, se formó con solo 60.000 euros de capital social—, pero la mayoría, 840.3000 euros, son inmovilizado intangible. El inmovilizado intangible son los activos de una empresa que no existen a nivel físico, no se pueden tocar. Entre ellos puede estar, por ejemplo, el software.

Una cantidad tan grande en esta partida podría suponer que la empresa ha comprado una aplicación o una web. En el caso de 'Grupo El Distrito' lo más probable es que esos 840.300 euros sean de sus frecuencias para emitirse en abierto en la TDT y de su aplicación para ver el canal en dispositivos de Apple y Android.

'Distrito TV' tiene frecuencias de TDT en Madrid y València, emite también en otras comunidades y se puede ver 'online'

Según su página en LinkedIn, además de online, 'Distrito TV' tiene frecuencias para emitir en abierto en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana. Según Europa Press, además, se emite en otras cuatro comunidades. En la página web de la televisión, en cambio, se asegura que se emite al completo en solo cuatro: Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana. Pero también en Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Sevilla y Tenerife.

'Distrito TV' también se financia a través de socios, que pueden destinar dinero a este canal desinformador a través de su cuenta en Patreon. A los mecenas que donan dinero los clasifican en tres categorías según el importe que destinen al mes: "conquistadores de la verdad", "grandes defensores de la patria" y "padres de la nación".