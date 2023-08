'Diario La Lupa': la web de un familiar de Álvarez del Manzano que desapareció tras dejar de recibir la publicidad de Almeida

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha gastado 15.968,07 euros en insertar publicidad institucional en 'Diario La Lupa', una web que aparentaba ser un medio de comunicación y que ya ni siquiera existe. El Ayuntamiento desembolsó ese dinero en poco más de un año: desde el inicio del segundo trimestre de 2021 hasta el final del segundo de 2022.

La web de 'Diario La Lupa' no contaba con información propia y no había ninguna referencia pública a quién estaba detrás del supuesto medio de comunicación. Su perfil en X [antiguo Twitter], creado en 2014, ocho años después solo tenía 16 seguidores. Así lo denunció en esta misma red social el profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid Raúl Magallón.

Magallón explica a Público que es importante dar a conocer a la ciudadanía este tipo de casos, "que son representativos de posibles malas prácticas, para llamar la atención porque el mal uso de la publicidad institucional es un problema que afecta a nuestro país de manera general perjudicando al pluralismo informativo y la libertad de empresa".

El Ayuntamiento de Madrid dejó de pagar a 'Diario La Lupa' después que se desvelara que podía no ser un medio

El hilo de Magallón que denunciaba el caso de 'Diario La Lupa' se publicó el pasado mes de abril. Es decir, en el segundo trimestre de 2022. Ese fue precisamente el último trimestre en el que el Ayuntamiento de Madrid pagó por publicitarse en la web —el Ayuntamiento publica la información de pagos por publicidad a medios en su portal de datos abiertos trimestralmente y no cada mes—.

Después de que Almeida cerrara el grifo, la web, que sigue registrada a nombre de Luis Arranz —según consta en el registro de la Secretaría de Estado de Digitalización—, dejó de estar operativa. Arranz es hijo de una sobrina del exalcalde madrileño José María Álvarez del Manzano y de uno de los colaboradores del exedil cuando este presidió Ifema.

La web no consta como operativa desde el 1 de enero de este año

La última vez que la web, que simulaba ser un medio, se registró en Internet Archive y aún aparecía con normalidad fue el 1 de enero de este 2023. En esa última versión operativa se puede ver que básicamente se dedicaba a reproducir teletipos de la Agencia EFE y republicar notas de prensa de Administraciones madrileñas, como el propio Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

La web de un familiar de Álvarez del Manzano

'Diario La Lupa' pertenece a Decarett Comunicación, SL, según constaba en el propio aviso legal de la web. El administrador único de esa empresa es Luis Arranz Castaño, hijo de una sobrina de José María Álvarez del Manzano, político del Partido Popular y el alcalde de Madrid que más años ha estado en el cargo —entre 1991 y 2003—.

Álvarez del Manzano, de 85 años, ya no está en política activa, pero sigue vinculado a los populares. En las dos últimas elecciones municipales —2019 y 2023— cerró la lista electoral del PP en la capital. Esas dos elecciones son en las que el candidato popular ha sido José Luis Martínez-Almeida.

La madre de Luis Arranz Castaño, propietario de la empresa y la web, es María Victoria Castaño Álvarez del Manzano, hija de María del Rosario Álvarez del Manzano y López del Hierro, hermana del exalcalde popular. El padre es Luis Arranz Hartzenbusch, que, más allá de ser sobrino político de José María Álvarez del Manzano, ha tenido una relación profesional con el exedil de la capital madrileña.

Árbol genealógico de Luis Arranz Castaño.

José María Álvarez del Manzano dejó la alcaldía de Madrid en 2003, pero siguió ocupando la presidencia de Ifema (Institución Ferial de Madrid) hasta 2015, a pesar de que ese cargo está vinculado al de alcalde. Tanto Alberto Ruiz-Gallardón como Ana Botella le delegaron el puesto y le pusieron un sueldo de 120.000 euros al año.

Luis Arranz Hartzenbusch fue director general de Ifema mientras su tío político era el alcalde de Madrid

Cuando Álvarez del Manzano aún era alcalde de Madrid, su sobrino político Luis Arranz Hartzenbusch fue director general de Ifema. Arranz dejó el cargo en 1998, tras perder la confianza de la Comunidad de Madrid, pero no del Ayuntamiento que dirigía su tío, según publicó El País. De hecho, el padre del propietario de 'Diario La Lupa' también era secretario privado del exalcalde Álvarez del Manzano, según apuntaron algunos medios.

Pero la cosa no terminó ahí. En 2005 el ya exalcalde Álvarez del Manzano contrató de nuevo a su sobrino desde Ifema. Lo hizo como asesor y a través de la empresa Arhart Comunicación, SL. Luis Arranz Hartzenbusch era administrador único de la sociedad y facturaba a IFEMA 84.000 euros anuales —6.000 euros al mes, incluidas dos pagas extras—, según reveló elDiario.es.

En 2015, con la llegada del Gobierno municipal de Manuela Carmena, Álvarez del Manzano es cesado como presidente de la institución. Es entonces cuando Luis Arranz padre llega a un acuerdo con Ifema —que a pesar de la destitución del exalcalde, aún estaba dirigida por cargos nombrados por la Administración del PP— y recibe otros 70.000 euros de indemnización por el cese de su relación mercantil, según explicó elDiario.es.

Un tercio de los ingresos de la web eran por el Ayuntamiento

Una gran parte de los ingresos de la empresa de Luis Arranz padre venían de Ifema. Algo similar sucede con la de su hijo y el Ayuntamiento de Madrid. Los ingresos que 'Diario La Lupa' ha recibido gracias a la publicidad del Gobierno municipal de Martínez-Almeida eran fundamentales en sus cuentas. Las últimas depositadas por Decarett Comunicación, SL en el registro mercantil son las de 2021. Esas cuentas, consultadas por Público, muestran que en 2021 la empresa, que declara dedicarse a la "edición de periódicos y revistas", ingresó 31.817,40 euros.

En 2021 el 33,68% de los ingresos de la empresa de Arranz vinieron de la publicidad del Gobierno de Almeida

Ese mismo año el Ayuntamiento de Madrid gastó 12.968 euros para publicitarse en la web propiedad de Decarett Comunicación. El importe incluye el IVA. El sitio recibe algo menos, ya que no se queda con el dinero de este impuesto. La cifra sin IVA en 2021 fue de 10.717,40 euros, que es lo que recibió 'Diario La Lupa'. Un tercio de todos sus ingresos en 2021 vinieron de la publicidad institucional del Ayuntamiento.

Cuentas depositadas por Decarett Comunicación, SL en el registro mercantil.

Decarett Comunicación declaró unos gastos de 25.317,76 euros. Así que su resultado de explotación fue de 6.547,71 euros. Tras gastos financieros e impuestos el ejercicio para Decarett Comunicación cerró con unas ganancias netas de 4.900,03 euros. Pero no es el único beneficio que vio Luis Arranz.

Luis Arranz era administrador de Decarett, pero también el único empleado y cobraba por ello

La empresa en la memoria incluida en las cuentas de 2021 declara no tener empleados. Con una excepción: el propio administrador de la empresa, Luis Arranz. Las cuentas muestran un gasto de 11.938,81 euros en personal. Este importe fue íntegro para Arranz como empleado de su propia empresa. Él mismo asegura en la memoria que "estos trabajos nada tienen que ver con los trabajos que pueda realizar por las funciones de Administrador".

En la memoria Arranz también asegura que: "No existe ninguna incertidumbre respecto al funcionamiento normal de la empresa, ni que indique que pueda plantearse un proceso de quiebra del principio de empresa en funcionamiento". La memoria está firmada a 31 de marzo de 2022. Poco después 'Diario La Lupa' dejaría de recibir la publicidad institucional de Almeida y en 2023 la web ya ni siquiera existe.

La empresa de Arranz también ha cobrado de otras Administraciones públicas. En 2020 ingresó 1.900 euros por un contrato adjudicado a dedo por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para el "Diseño y creación de una visita virtual en 360 grados de la exposición 'Martín Chirino: Sin pasión no hay vida'". La alcaldesa del municipio madrileño en aquel entonces era la popular Susana Pérez. La también diputada en la Asamblea de Madrid trabajó en sus inicios políticos en el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Álvarez del Manzano.

El Ayuntamiento no aclara la elección de 'La Lupa'

Público ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid por qué destina dinero de publicidad institucional a webs desconocidas y que no publican información propia, como 'Diario La Lupa', pero tras dos semanas intentando obtener una respuesta, no la ha habido. Quien sí ha contestado a Público es Luis Arranz padre, que ha confirmado que 'Diario La Lupa' ya no existe. "Las cuentas no salían", esgrime como motivo.

Luis Arranz padre confirma que la web 'Diario La Lupa' ya no existe: "Las cuentas no salían"

El Ayuntamiento, además, no hace públicos sus criterios de reparto de la publicidad institucional, a pesar de que la ley de transparencia madrileña le obliga a ello. El doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes explica a Público que "si esos criterios se publican, se puede controlar el reparto y denunciar los casos de incumplimiento de los mismos o de favoritismo".

"De lo contrario, si dichos criterios no existen o no se publican, el control social es imposible y el reparto del dinero público se realiza de forma arbitraria y caprichosa. Los ciudadanos y el conjunto de los medios de comunicación tienen que saber qué motivos ha habido en cada caso para repartir el gasto en publicidad institucional", resume el experto.