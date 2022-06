El alquiler de vagones de Metro de Madrid, otra mala decisión que pone en jaque un servicio público

La modalidad 'leasing' o el arrendamiento financiero consiste en alquilar un bien con derecho a compra cuando finalice el contrato de alquiler. Es la forma de financiación de más de la mitad de los 2.341 vagones de Metro de Madrid desde 2001, por lo que no son de su propiedad, sino que están alquilados. Esta fórmula suele acarrear un mayor costo que proceder directamente a la compra en el caso de que la finalidad sea quedarse con esos coches, como se presupone de Metro de Madrid.

Según van pasando los años, los contratos de alquiler llegan a su fecha tope y Metro de Madrid tiene que decidir si los adquiere. Mientras que a finales de 2021 ejerció la opción de compra de 684 vagones por 367 millones (unos 536.550 euros por coche), en enero de este año lo hizo con 96 coches de las series 2000 y 5000 por 25,3 millones de euros (263.541,6 euros por coche) a través de un contrato 'leasing' con la compañía MB Deal 97 S.L. (grupo Bank of América).



El 'leasing' sale casi el doble de caro que la compra

A finales de diciembre de este año finaliza el contrato de arrendamiento de 347 coches de las series 6000, 7000 y 8000 y que el suburbano madrileño puede comprar por un importe de 135,6 millones (a un precio medio de 391.000 euros por coche). Fuentes de Metro de Madrid confirman a Público que comprarán los vagones, que ya explotan desde el año 2007 a través de un contrato con la Sociedad Plan Azul 07 S.L. Añaden que esto supone adquirir los trenes al 35% de su valor, cuando les quedaría más del 43% de su vida útil. Y aseguran que el valor de la adquisición de estos trenes en 2007 era de 379 millones de euros.

Pero lo cierto es que con los datos que Metro de Madrid publica anualmente en un informe, desde 2007 hasta 2020 han pagado por este 'leasing' 428.909.709 euros, que si se suma una cuota media para los años 2021 y 2022 de 37 millones de euros, la cifra asciende a 502.909.709 euros. A esto hay que sumar los 135,6 millones de euros que Metro de Madrid tiene que pagar por finalizar la compra.

Metro de Madrid podría haber comprado los coches en el año 2007 por 379.000.000 euros

Así, por el arrendamiento de 347 coches Metro de Madrid terminará pagando por estos 15 años de uso un total de 638.509.709 euros, pudiendo haber comprado los coches en el año 2007 por 379.000.000 euros, casi a la mitad de ese precio.

Además, Metro de Madrid también cuenta con un contrato bajo esta modalidad de alquiler con la sociedad Plan Metro por 302 coches de las series 3000 y 8400, con fecha límite para comunicar la compra entre julio de 2027 y enero de 2028 por un importe de 174,3 millones de euros, que aún no ha decidido si procederá a comprar.



La oposición sostiene que la fórmula "no tiene sentido"

"La fórmula no tiene ningún sentido. No toman en serio el transporte público, no hacen una apuesta seria", señala a Público el diputado y responsable de Transportes del PSOE en la Asamblea de Madrid, Gonzalo Pastor, que explica que se trata de una empresa pública que opera de forma "exclusiva" una infraestructura pública y que se va a quedar con ese material, por lo que no cree que el alquiler sea la mejor fórmula.

Insiste en que ninguna fórmula de leasing "es barata a no ser que te quieras deshacer de los trenes", por lo que apunta a que la Comunidad de Madrid no hace una "apuesta real por el transporte público", y también censura la "falta de transparencia" al respecto, ya que los socialistas han pedido la comparecencia del consejero de Transportes, David Pérez, y también han realizado peticiones de información al respecto. "Si con esto han hecho que todo cueste más dinero tienen que dar explicaciones", sostiene.

Gonzalo Pastor: "La fórmula no tiene ningún sentido. No toman en serio el transporte público, no hacen una apuesta seria"

Por su parte, la diputada de Más Madrid María Acín también critica esta fórmula porque aunque el desembolso inicial "es más bajo" a la larga "no sale mejor" y ahora ya están acabando los plazos de alquiler de varios contratos. El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno apunta a los mismo, "la política de gestión de la empresa no puede ser acabar pagando en total varias veces el valor de los trenes".

"¿Cuál es el coste total de esta ruinosa operación y quiénes son los responsables políticos?", se pregunta el diputado, que sostiene que esta situación hipoteca a Metro y tiene que ver con el desvío de dinero público a negocios privados "de forma deliberada", es decir, "desvalijar para privatizar, que es lo mismo que privatizar para desvalijar".

Asegura que una comunidad como Madrid, que deja de recaudar cada año 4.111 millones de euros por sus rebajas a rentas altas en IRPF, Patrimonio y Sucesiones, puede "recapitalizar el Metro y realizar las inversiones que sean necesarias con racionalidad y planificación a medio plazo".