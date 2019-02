Ana Pastor despide la legislatura con un tributo a las numerosas mujeres diputadas

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha despedido este jueves de los diputados y diputadas al ser el último pleno de la XII legislatura y lo ha hecho con unas referencias de homenaje a las "muchas" mujeres que actualmente ocupan sus escaños en representación de los ciudadanos.

Pastor ha hecho un discurso que todos han aplaudido: "Somos muchas las mujeres que ocupamos estos escaños, me enorgullece ser una de ellas", en referencia a las pocas mujeres que podían participar antes en política o que, directamente, solo acudían al Congreso como "invitadas", informa Alexis Romero.

La presidenta del Congreso ha tomado la palabra después de las votaciones del que ha sido el pleno con el que se cerrará la XII Legislatura para agradecer al personal de la Cámara y a los diputados el trabajo y el esfuerzo hechos durante estos últimos tres años, a lo largo de los cuales han sabido "mantener el respeto y el afecto" a pesar de la "confrontación" propia de los debates políticos.

En su intervención ha citado un cuadro del pintor Asterio Mañanós que puede verse en las dependencias de la Presidencia de la Cámara y que data de 1908; retrata una sesión parlamentaria en la que "las únicas mujeres presentes estaban en la tribuna de invitados", ha dicho.

Esta alusión de Pastor ha provocado la primera reacción de aplausos, aunque luego se han producido más, como la que ha despertado la mención de la presidenta al diputado popular por Albacete Francisco Molinero, quien "estuvo a punto de perder la vida" debido a un infarto.

Entre momentos de humor, como cuando ha dicho "no me he puesto tiempo pero seré breve" o se ha referido a los parlamentarios que pudieran estar "en la cafetería", la diputada gallega del PP ha agradecido la dedicación de todo el personal de la Cámara, de los periodistas y fotógrafos, y ha pedido "disculpas" por "los errores" que haya podido cometer. "Estoy segura de que hay cosas que pude hacer mejor", ha añadido.

Pese al tono bronco de muchos debates, ha defendido el papel del Parlamento por su "posición central" en el sistema democrático y por su labor, que consiste, ha afirmado, en "dar orientaciones políticas y respuestas a las necesidades de los ciudadanos", y en definitiva, en "mejorar" su calidad de vida. Ha apelado a reforzar "la confianza en las instituciones", lo que pasa por "afianzar aún más el respeto de unos a otros" por cuanto los diputados son representantes de los ciudadanos.

La mayoría de diputados y trabajadoras de Unidas Podemos llevaban camisetas de "Yo voy a la huelga feminista", mientras que los hombres portaban unas de "Yo también soy feminista", informa Beatriz Asuar.