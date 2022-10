Por Andalucía busca que la ley le reconozca un puesto en el consejo de Canal Sur y el PP lo rechaza de primeras

Por Andalucía impulsa en el Parlamento una modificación de la Ley de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para que esta recoja la obligatoria inclusión de todos los grupos parlamentarios en el Consejo de Administración del ente autonómico. Después de que el PP cerrase sendos acuerdos con PP y con Vox, la izquierda –ni Por Andalucía, que tiene cinco diputados ni Adelante, que tiene dos– se quedó por primera vez en la historia sin representación en el Consejo de Canal Sur.

Para que su idea prospere necesita del apoyo del PP, que no está, de primeras, por la labor. El portavoz parlamentario, Toni Martín, manifestó que Por Andalucía confunde "deseo y realidad". "Me está sorprendiendo la actitud de Por Andalucía. Cambiar las leyes en función del resultado que tenga la señora Nieto. [Por Andalucía] tiene un problema de respaldo ciudadano. No se puede ahora por interés de un partido modificar eso", agregó Martín.

El portavoz del PP fue contundente: "[Por Andalucía] tiene una representación tan pequeña que no consigue un puesto. Lo lamento por la señora Nieto, es un problema de respaldo ciudadano. Ha habido generosidad con la formación de la señora Nieto. Una cosa es que intentemos ser solidarios para que puedan funcionar y otra dar un giro al resultado de las elecciones y convertirlo en lo que no es".

Correlación de fuerzas

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, defendió que órganos como el Consejo de Administración de la RTVA deben reproducir "la correlación de fuerzas" del Parlamento tras la celebración de las elecciones para que "no se desvirtúe los resultados de las urnas". "Con el menor número de consejeros, se debe garantizar el pluralismo", dijo Nieto. Esta es una aspiración que, a juicio de Nieto, "no debería haber hecho falta": "En ninguna legislatura ha faltado un grupo" en el Consejo de Administración de la RTVA, después de recordar que ya ha habido mayorías absolutas en legislaturas anteriores en la Asamblea Legislativa autonómica.

En el texto de la iniciativa de Por Andalucía se propugna que la reforma suponga que "al inicio de la legislatura el Pleno del Parlamento fijará el número de componentes del Consejo de Administración, que... garantice los principios de proporcionalidad y pluralismo político expresados en que todos los grupos parlamentarios constituidos del Parlamento de Andalucía tengan derecho, como mímino, a que unos de los miembros elegidos proceda de su propuesta".

El PSOE sí se mostró a favor de la iniciativa legislativa de Por Andalucía y responsabilizó al PP de que Por Andalucía se quedara "fuera" del consejo. "El PP –sostuvo la portavoz socialista Ángeles Férriz– es quien decide la configuración de la RTVA en virtud a su mayoría absoluta en el Parlamento. El PP tiene en su mano hacer una modificación legal como la que se plantea, y que es el que ha dejado fuera a Por Andalucía".