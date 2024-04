Aragonès buscará el cuerpo a cuerpo con el PP en el Senado defendiendo la amnistía, el referéndum y la financiación

"Como independentista, republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece y nuestra presencia les genera incomodidad". Con esta frase anunciaba el pasado jueves el president de la Generalitat, Pere Aragonès, su intención de participar en el debate de presidentes autonómicos sobre la amnistía que se celebrará este lunes en el Senado. Un debate forzado por la mayoría absoluta del PP en el Senado, a quien Aragonès acusará de "instrumentalizar las instituciones" durante su intervención, según explican miembros de su equipo.

El Senado aprobará un informe impulsado por el PP que sostiene que la amnistía es "un golpe mortal para el Estado constitucional y autonómico". Se votará en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde pueden intervenir los presidentes autonómicos y está previsto que asistan siete comunidades, todas ellas del PP a excepción de Catalunya, y ninguna del PSOE. Entre las comunidades del PP está confirmada la presencia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La asistencia de Aragonès a la Cámara Alta no es novedad, ya lo hizo el pasado mes de octubre, pero la expresión coloquial utilizada, nada frecuente en el moderado léxico del president, apunta entre líneas unas maneras y objetivos, que tienen mucho que ver con el contexto preelectoral en el que se ha instalado Catalunya con la convocatoria de elecciones para el 12 de mayo.

Un acto relevante para Aragonès

El discurso de Aragonès de este lunes en el Senado no es un acto cualquiera. Estará plenamente medido, palabra a palabra, comenzando ya por la previa con el uso del término "trolear". Podría parecer una improvisación, pero el president de la Generalitat es poco dado a salirse del guion. La intención de polarizar con contundencia con el principal exponente del españolismo como es el PP, con un lenguaje claro y comprensible para el gran público, y acercándose especialmente a los más jóvenes, forma parte de la estrategia del president de la Generalitat. No en vano, hay que recordar que también es el candidato de Esquerra a las próximas elecciones catalanas del 12M. Buscará transmitir liderazgo de país y determinación independentista, reivindicando para ERC la paternidad de la amnistía y con el referéndum por bandera. Una forma de contrarrestar los reproches de supuestas renuncias sobre la independencia en la eterna pugna con Junts, y reactivarse en la carrera electoral contra el PSC.

Aragonès hará alusiones a su proyecto de futuro, que pasa por negocia un sistema de financiación "singular"

Así pues, Aragonès buscará en el Senado el cuerpo a cuerpo con el PP, defendiendo la amnistía. Pero también hará alusiones a su proyecto de futuro, que pasa a medio plazo por negociar y pactar un sistema de financiación "singular" para Catalunya, y a más largo plazo por la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado. Dos temas que también son anatema para el PP y que le permiten confrontar con los populares, pero que a diferencia de la amnistía también mantienen el rechazo del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que algún dardo a los socialistas no faltará, destinado a "cuestionar la ausencia de concreción de un proyecto para Catalunya" del PSOE –aseguran fuentes de ERC-, y por extensión de su rival electoral del PSC, Salvador Illa.

El equipo de Aragonès prepara detenidamente, tanto en el contenido como en la puesta en escena, la intervención del president en el Senado. Incluso con algún ensayo previo, según ha podido saber Público, aunque no sin dificultades por la ajetreada agenda de Aragonès, que a la vertiente institucional debe sumar ahora la preelectoral de su partido. Según apuntan algunas fuentes de ERC, Aragonès optará este lunes por "un tono firme y contundente" en la Cámara Alta.

Ningún espacio libre

"Nosotros no dejamos libre ningún espacio que sirva para defender los intereses de Catalunya en todas partes, y trabajamos por los grandes consensos políticos del país, que pasan por la mejora de la vida de la ciudadanía y por hacer posible que los catalanes y las catalanas puedan decidir libre y democráticamente el futuro político de Catalunya", asegura un miembro de la dirección de Esquerra. En una clara referencia a Junts, que ha optado por no participar en la mesa de diálogo y negociación o por abandonar el Govern al inicio de la legislatura. "En todas partes quiere decir incluso en un terreno que intentarán que sea hostil con un Senado presidido por el PP y con participación de presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox. Pero a mí no me da miedo", asegura el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Aragonès defenderá la amnistía, pero también el referéndum, porque aunque algunos –en referencia a los socialistas- nieguen la evidencia, se debe afrontar la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado", afirma un miembro del equipo del president. El referéndum acordado mediante la delegación de competencias a la Generalitat por parte del Gobierno español para celebrarlo es la propuesta recientemente presentada por Aragonès y "la voluntad del president es defenderlo en todas partes y ante quien sea necesario", apuntan también desde su equipo de confianza.

En cuanto a la amnistía, el propio Aragonès avanza que defenderá en el Senado la ley porque "es necesaria". "Cuando se nos interpela como institución debemos defendernos y la ley de amnistía no tiene sólo el apoyo del Govern de la Generalitat, sino un amplio apoyo de la sociedad catalana y de otros gobiernos e instituciones", remarca.

El PP de Catalunya contraataca

Por su parte, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha lamentado que Aragonés no se quede a escuchar las "verdades" de los presidentes del PP en el Senado. "Él cuenta su libro y después se levanta y se marcha cuando tiene que escuchar las verdades", apuntó Fernández en una entrevista en TVE. "Sorprende que aquellos que siempre se llenan la boca de democracia, luego se nieguen a debatir en las instituciones públicas sobre un debate crucial para el futuro de España como es la amnistía", añadió.

Unas declaraciones pensadas en base a lo que ocurrió en la comparecencia del mes de octubre, cuando Aragonès abandonó el Senado después de su intervención sin quedarse a escuchar a ningún otro presidente. Pero -según fuentes de la presidencia de la Generalitat- en esta ocasión el president tiene previsto quedarse a parte de la sesión después de su intervención, como mínimo para escuchar el discurso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El candidato del PPC, Alejandro Fernández, también ha manifestado que Aragonés "se ha troleado a sí mismo" esta legislatura.

Un escenario en el que Aragonès “se crece”

La intervención en el Senado de Aragonès tiene también una vertiente que va más allá de lo institucional en plena campaña preelectoral. Hay en el interior de Esquerra un resquemor sobre la capacidad de Aragonès de transmitir un carisma suficiente basado en la contundencia y la capacidad política ofensiva. De reticencia a entrar en la confrontación dura y el cuerpo a cuerpo con los adversarios políticos. Fuentes de su equipo ponen en valor la determinación, la constancia y la capacidad del president para negociar y gestionar: "tiene el país en la cabeza, tema a tema y territorio a territorio". Pero estas mismas fuentes admiten que con esto no es suficiente en una política catalana que todavía mantiene un alto grado de polarización y tacticismo, con una cierta emocionalidad incorporada en el debate político. Según ha podido saber Público, en los últimos meses de la legislatura incluso se ha remodelado el equipo de asesores de Aragonès para la redacción de los discursos, buscando un tono de mayor contundencia.

Se ha remodelado el equipo de asesores de Aragonès para la redacción de los discursos, buscando un tono de mayor contundencia

Es en este contexto que el equipo de Aragonès ve con muy buenos ojos la intervención de este lunes en el Senado. Y valoran positivamente los resultados de la intervención del mes de octubre pasado cuando "el PP ya quiso convertir la sesión en el Senado sobre la amnistía en un aquelarre", aseguran. El propio Aragonès no esconde que "se lo estropeamos". El equipo de Aragonès asegura que el president "se creció" en aquel debate y "salió muy fortalecido en su imagen política", resultado que quieren repetir este lunes.

Evidentemente, no todo el mundo lo ve así y desde sus adversarios políticos critican desde "un exceso de gesticulación" por parte de Aragonès a "un síntoma de desesperación por conseguir notoriedad pública" en un ambiente demoscópico desfavorable para ERC que la sitúa en algunos sondeos en la tercera posición detrás del PSC y Junts.

Votos particulares del PSOE, ERC y Junts

En cuanto al desarrollo de la sesión, ERC, Junts y PSOE han registrado votos particulares en el informe contra la amnistía del PP. Sus portavoces defenderán los votos particulares antes de que tome la palabra Aragonès –que iniciará el turno de los presidentes- y defenderán que es una herramienta legal que no afecta a ninguna competencia autonómica y que es útil y necesaria para encarar desde la política el conflicto entre Catalunya y España. El debate empezará a las 10 de la mañana con la defensa del informe del PP por parte del senador popular Antonio Silván.

Además de Aragonès y Ayuso, también intervendrá el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el del País Valencià, Carlos Mazón; el de Aragón, Jorge Azcón; la de Extremadura, María Guardiola, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. También el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Han excusado su asistencia aduciendo cuestiones de agenda el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el de Andalucía, Juanma Moreno, y la de Baleares, Marga Prohens. Tampoco asisten los presidentes del PSOE: ni el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; ni la de Navarra, María Chivite, ni el de Asturias, Adrián Barbón. El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, también ha declinado participar.

En su voto particular, ERC recuerda que la ley de amnistía "no afecta al Estado autonómico" ni a "ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma", porque las leyes penales, como ésta, son competencia exclusiva del Estado, según informa la agencia ACN. Los republicanos también recuerdan que las amnistías se han utilizado en todo el mundo para "reducir las tensiones y crear un entorno propicio para resolver conflictos" y tienen "tradición y perfecta cabida en los marcos legales español y europeo". ERC sostiene que la medida "contribuirá a la justicia al poner fin a procesos judiciales anormalmente prolongados", y permitirá el retorno de sus derechos políticos a "activistas y líderes hasta hoy perseguidos". Asimismo, también contribuirá a establecer un "contexto de normalidad política e institucional entre las dos partes confrontadas que permita avanzar en la resolución del conflicto político por vías democráticas".

ERC considera que la amnistía contribuirá a establecer un "contexto de normalidad política e institucional"

En su voto particular, Junts asegura que el informe del PP "es más un acto de manipulación partidista que una evaluación técnica de su impacto económico". Según Junts, la ley "se ajusta a la Constitución española, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre materias penales, sin afectar a las competencias autonómicas". En este sentido, Junts asegura que las acusaciones contra políticos y líderes sociales catalanes por parte del Tribunal Supremo han sido "persecuciones políticas injustificadas", y recuerda que organismos internacionales y tribunales europeos "han reconocido la naturaleza pacífica y democrática de las acciones por las que se persigue la amnistía".

El PSOE también ha presentado un voto particular contra el informe. Los socialistas aseguran que la amnistía es plenamente constitucional y reprochan al PP que la haya llevado a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado por intereses partidistas. Este lunes, en el Senado, no habrá debate sino mucha escenificación y cada uno se ceñirá a su guion. En él está escrito que ninguno de estos votos particulares se aprobará y que el informe se aprobará con la mayoría absoluta del PP en el Senado. Pero también que ello no impedirá que la ley de amnistía retorne a finales del mes que viene al Congreso para ser aprobada definitivamente.