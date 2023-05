Arnaldo Otegi: "El voto antifascista de EH Bildu también será decisivo en las elecciones generales"

La resaca electoral no borra las sonrisas en la sede de EH Bildu. Tras una noche de infarto ha llegado una mañana algo más reposada, en la que el coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, ha querido transmitir un mensaje rotundo: "Estamos preparados para liderar este cambio", afirmó el político independentista tras la reunión de la mesa política de la formación.

Su comparecencia, prevista para las 12.00, ha tenido lugar tras la convocatoria de elecciones anticipadas que ha anunciado Pedro Sánchez. "En cualquier caso, el valor del voto antifascista de EH Bildu también será decisivo en las elecciones generales", ha afirmado a raíz de una pregunta de un medio de prensa.

En su intervención, Otegi reivindicó que EH Bildu ha sacado "los mejores resultados de su historia" y se ha ubicado como la primera fuerza política vasca en número de votos y concejales: 366.000 sufragios en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, lo que se traduce en 1.400 concejales. El PNV está por detrás con 986.

"La fuerza política que ayer ganó las elecciones se llama EH Bildu", afirmó. En esa línea, subrayó que "el cambio de ciclo ya ha empezado" y ha mostrado su mano tendida a todas aquellas fuerzas políticas –con excepción, subrayó, de la derecha española– que quieran apostar por formar parte de un "cambio tranquilo y sereno, pero que vaya a las raíces de los problemas".

"Estilo sucio"

"Vamos a gestionar esta victoria con inteligencia y sobre todo mucha generosidad y responsabilidad", remarcó, tras lo cual se pronunció a favor de "programas de mínimos y alianzas amplias".

Otegi echó la vista atrás para destacar que el "estilo sucio de la política española no funciona" en Euskal Herria, en alusión a la campaña del PP centrada en atacar a EH Bildu. En tal sentido, apuntó hacia otro dato confirmado por las urnas: "Euskal Herria –afirmó– no vota lo mismo que el Estado español, y no vota lo mismo con gran diferencia".