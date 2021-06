La parlamentaria autonómica y líder de Anticapitalistas Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sido elegida este sábado portavoz de Adelante Andalucía con un apoyo del 97% en la Asamblea Constituyente de la confluencia celebrada este sábado en Granada, donde se ha mostrado partidaria de avanzar "con la certeza de que no vendrán más traiciones" ni "rupturas". "Sin tener que rogar nunca más a nadie que nos dejen ser, somos y ya está", ha enfatizado.

Durante el acto de clausura, Teresa Rodríguez ha incidido en que, "después de todas las luchas y los palos recibidos" la confluencia debe "abrazar sus raíces pero abriendo las alas". "Sintiéndonos libres, ligeros de equipaje, sin la pesada mochila de un centralismo que no nos comprendió nunca", ha recalcado desde la Chumbera, en el emblemático barrio del Sacromonte.

Así, se ha mostrado convencida de que "a partir de este día, nadie podrá negar qué somos", después de que "organizaciones sindicales, políticas y sociales" lo hayan reconocido, ha dicho. "Dejemos de temerles, nadie va a cuestionarnos si el cuestionamiento no lo llevamos dentro de nuestros corazones, somos y ya está", ha abundado durante la clausura de la Asamblea Constituyente, en una jornada en la que también ha sido elegida la nueva dirección formada por representantes de las cuatro organizaciones que componen Adelante y también de independientes que han jugado un papel importante.

"No estamos de paso, no somos nuevos", ha advertido Teresa Rodríguez, quien ha avanzado que trabajarán para "combatir el desempleo y la precariedad", así como para "poner encima de la mesa que el modelo de sol, playa y ladrillo ya ha fracasado antes" y "no puede ser la solución a la nueva crisis", en tanto que supone, según ha dicho, un "modelo depredador del entorno natural y privador de derechos como el trabajo digno y los alquileres asequibles".

Ha llamado así a "luchar" para recuperar la gestión pública y social de los bienes comunes, proteger a los sectores productivos de las multinacionales y los especuladores y desarrollar una economía social y solidaria en Andalucía con un modelo de desarrollo donde "en el centro esté la protección de las personas". "El cambio empieza ahora (...) adelante es nuestro adverbio, adelante con la certeza de que no vendrán mas traiciones" ni "más rupturas", ha agregado.

Entre los integrantes en la nueva dirección se encuentran la senadora por Andalucía, dirigente de Primavera Andaluza y exsecretaria general del extinto Partido Andalucista (PA), Pilar González, y los diputados autonómicos Ángela Aguilera Clavijo, Vanessa García Causacau, José Ignacio García Sánchez, Nacho Molina Arroyo y Ana Villaverde Valenciano, entre otros.

Una Asamblea Constituyente con más de 2.000 personas

En el proceso han participado más de 2.000 personas, y gracias a él, la confluencia andalucista marca su "renacer sin tutelas de nadie", para trabajar por "un horizonte de soberanía" en Andalucía en favor de las mayorías sociales, ante quienes "hablan de izquierda pero luego hacen políticas de derechas".

El alcalde de Cádiz, José María González "Kichi", ha sido el encargado de conducir el acto de "refundación" de la confluencia Adelante Andalucía de la mano de Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, Defender Andalucía y Anticapitalistas, después de que la misma arrancase en 2018 principalmente con las dos primeras formaciones junto a Podemos e IU, partidos estos últimos ajenos a este proceso de reconstrucción de la marca.

En ese sentido, el alcalde de Cádiz ha señalado el objetivo de conformar "una sola organización" en pro de "una Andalucía soberana, libre y como la que más" en los planos político, económico y social, con "la igualdad y el reparto de la riqueza" como principales ejes. "Somos la esperanza", ha defendido.

A tal efecto, Kichi ha mostrado el nuevo logotipo de Adelante Andalucía, junto a la parlamentaria autonómica Teresa Rodríguez, excoordinadora regional de Podemos y quien junto con otros siete diputados autonómicos fue expulsada del Grupo de Adelante en el Parlamento andaluz a instancias de Podemos, tras abandonar todos ellos dicho partido por diferencias con la entonces dirección nacional de Pablo Iglesias, pero conservar los escaños cosechados a través de la confluencia Adelante.

Nuevo logotipo

El nuevo logotipo de Adelante Andalucía conserva los colores originales de la marca, incorporando un símbolo inspirado en la estrella tartésica de ocho puntas o Gadeiro.

Ha intervenido además la senadora por Andalucía, dirigente de Primavera Andaluza y exsecretaria general del extinto Partido Andalucista (PA), Pilar González, quien ha celebrado este "nuevo trayecto", gracias al cual Adelante Andalucía aglutina "el andalucismo del siglo XXI", conservando eso sí "el legado de Blas Infante y de los primeros andalucistas".

El coordinador nacional de Izquierda Andalucista, Antuán Vargas, ha celebrado igualmente este "proyecto netamente andaluz", destinado a crear "un horizonte de soberanía" para Andalucía, para que la región "tome las riendas de su propio futuro" haciendo –además– frente "al fascismo". "Adelante Andalucía renace", ha enfatizado, señalando que en la confluencia "cabe mucha más gente".

Curro Cubero, portavoz de Defender Andalucía, ha apostado de su lado por la confluencia de Adelante Andalucía como "casa común de la izquierda andalucista", una "casa diversa" marcada por conceptos como el municipalismo y el feminismo, entre otros.

No ser una "sucursal de Madrid"

En el caso de Anticapitalistas, la diputada autonómica Ángela Aguilera ha apostado por una acción política desde Andalucía, sin "ser la sucursal de ningún partido de Madrid o la filial del PSOE de Andalucía", para así "servir" plenamente a la sociedad de la región. Por eso, ha defendido la convergencia de Adelante como "herramienta para la emancipación del pueblo andaluz".

Ha cerrado las intervenciones Teresa Rodríguez en calidad de "portavoz interina de la asamblea", según ha precisado. Teresa Rodríguez ha llamado a enarbolar "la bandera de la libertad", para "no dejar que la derecha siga manoseando ese término que pertenece a las mayorías sociales y ciudadanas, no a quienes restan libertades a las mayorías para conceder privilegios a una minoría".

En ese contexto, ha abogado por "decidir desde el pueblo andaluz", "con soberanías en plural" respecto a lo económico, lo energético o lo alimenticio, por ejemplo, "sin miedo a la palabra" soberanía.

Invocando las consignas del movimiento ciudadano 15M, Teresa Rodríguez ha puesto sobre la mesa la lucha de "los de abajo frente a los de arriba", incorporando a esa idea "una vuelta de tuerca más", en alusión a "los del sur frente a los del norte, los de la periferia frente a los del centro".

"Sin tutela de nadie"

Además, ha apostado por "no asumir el juego de trileros de los que hablan de izquierda pero luego hacen políticas de derechas". "Que no nos engañen", ha aseverado, insistiendo en alertar sobre quienes se cuelgan "la chapa de la izquierda y luego van a un pacto con las élites, ya sean las élites madrileñas, catalanas o vascas, retrasando la justicia" social y la consecución "del futuro" por parte del pueblo.

"Renacemos sin tutela de nadie", ha enfatizado Teresa Rodríguez, defendiendo que la convergencia de Adelante Andalucía constituye "un arma en manos del pueblo andaluz".

Tras ello, el acto ha contado con la proyección de vídeos personales en los que diversas figuras de la política, la cultura y el activismo han saludad la refundación de Adelante Andalucía, como Fernando Madina, músico de la banda sevillana de rock Reincidentes; el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien ha aplaudido el "muy bonito camino a recorrer por las izquierdas más allá de las banderas"; la actriz y activista Pamela Palenciano; la activista española por los derechos trans Mar Cambrollé; las lídetes de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente; la vicepresidenta de València Mónica Oltra (Compromís); el director de cine Benito Zambrano o el actor Antonio de la Torre, entre otras personas.