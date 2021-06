El vuelco al tablero político que supuso las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid sigue extendiendo sus efectos sobre las encuestas, más de un mes después de los comicios. El PP continúa siendo la primera fuerza política de los estudios y se acerca cada vez más a la posibilidad de que pueda formar gobierno, a la vez que se distancia de un PSOE en claro retroceso.

Según el último estudio de Key Data para Público, el partido conservador obtiene en los sondeos una estimación de voto del 28,2%, lo que se traduciría en 121 escaños. Hace apenas dos meses, los de Pablo Casado se movían en una horquilla entre el 18% y el 22% en estimación de voto, pero un mes después de las elecciones madrileñas ya se acercan mucho más al 30% que al 20%.

La importante subida del PP afecta de forma directa al resto de formaciones de la derecha; mientras los conservadores rompen su techo demoscópico de los últimos años (con Casado al frente nunca habían superado la barrera de los 100 escaños en las encuestas), Vox se estanca y Ciudadanos ya se asoma claramente al abismo de su desaparición institucional.

El partido de ultraderecha obtiene en el estudio de Key Data un 15,8% en estimación de voto, lo que se traduciría en 52 escaños (los mismos que tiene ahora en el Parlamento). Vox continúa moviéndose en una horquilla que oscila entre el 14,5% y el 16%, una estimación de voto que se ha mantenido bastante estable en los últimos meses.

Estimación de voto según 'Key Data'. — Key Data

Ciudadanos, en cambio, se desploma hasta el 3% en estimación de voto, unas cifras que, en principio, solo le permitirían conservar un único escaño por la Comunidad de Madrid. Aunque llevaba desde las elecciones generales de noviembre de 2019 estancado en cifras bajas (en una horquilla entre el 5% y el 7%), tras los comicios autonómicos de Madrid, donde quedó fuera de la Asamblea, su bajada es de mucho impacto (en las encuestas posteriores a las elecciones madrileñas bajó hasta el 3,5%, y su tendencia se mantiene todavía a la baja).

Según apunta la directora técnica de Key Data, Paz Álvarez, "continúa el momento dulce de la derecha que veíamos en mayo. Continúa el efecto ganador del PP de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de una campaña que traspasó los límites de la comunidad autónoma madrileña. Así las cosas, Pablo Casado crece de forma importante deteniendo el crecimiento de Vox y recogiendo una parte importante del voto de Ciudadanos".

El crecimiento en el espacio de la derecha se contrapone a la bajada del Gobierno de coalición progresista. Si el PP lidera de forma clara el ensanchamiento de su espacio, es el PSOE el que encabeza el retroceso de las izquierdas. Con una estimación de voto del 25,2%, los socialistas obtendrían 103 escaños, bordeando una barrera de los 100 diputados que los de Pablo Casado no pudieron superar en las encuestas durante prácticamente dos años.

En este sentido, los papeles de las dos grandes formaciones de izquierda y derecha parecen haberse invertido; hace apenas dos meses, el PSOE se movía en una horquilla que oscilaba entre el 29% y el 33% en estimación de voto, sosteniendo al espacio progresista y garantizando la posibilidad de reeditar el Gobierno de coalición actual. Sin embargo, tal y como explica Álvarez, "el PSOE muestra el inevitable desgaste tras tres años de gobierno y dos elecciones generales. Pierde 17 escaños y más de dos puntos y medio de voto válido" con respecto a las elecciones de noviembre de 2019.

El retroceso del PSOE no se ve acompañado de una subida de Unidas Podemos, por lo que el espacio reduce su margen. El espacio confederal obtiene en el estudio de Key Data una estimación de voto del 9,7%, con la que obtendrían 25 escaños. Desde hace casi un año, Unidas Podemos se mueve en una horquilla que oscila entre el 9% y el 13%. En el espacio de la izquierda, solo crecería Más País, que subiría desde sus dos escaños actuales hasta siete, pero solo en la Comunidad de Madrid y en el País Valencià, las comunidades donde tienen implantación territorial.

A juicio de Álvarez, "pierde votos y escaños en un momento en el que está redefiniendo su organización interna tras el abandono de la política de Pablo Iglesias. Es demasiado pronto para saber qué efecto ha tenido el nombramiento de Ione Belarra en Podemos y de Yolanda Diaz en el Gobierno. Para la gente que no está muy metida en política el relevo de liderazgos en Podemos ha sido un poco desconcertante, ¿quién es la sucesora de Pablo Iglesias: Yolanda Díaz o Ione Belarra? La gente no sabe muy bien cuál es exactamente el liderazgo de Unidas Podemos, no saben exactamente qué papel juega cada una. Hay que esperar para ver cómo funciona", añade.

Aunque los estudios fueron realizados antes del anuncio oficial sobre los indultos del procés, sí que se recogerían ya las primeras manifestaciones de Pedro Sánchez y del Gobierno a favor de esta medida: "Las encuestas contemplan el tema de los indultos, pero no la decisión final ni los anuncios de Sánchez ni la salida de los presos de Lledoners, por ejemplo. En este sentido, tampoco recoge cuál es el alcance definitivo de los indultos, que son condicionados a que no pueden volver a hacer los mismo, son reversibles… Todo eso tranquiliza a una parte del electorado", explica la directora técnica de Key Data.

En este sentido, y sobre el retroceso del PSOE, Álvarez insiste en que "queda mucho tiempo para unas elecciones generales, y todos los factores que desgastan (rebufo de las elecciones madrileñas, decisión de los indultos…), pasan factura. Es el momento en el que el electorado puede castigar en las encuestas al Gobierno por las decisiones que toma, porque no está en un contexto electoral y sale gratis".

Con estos números, la gobernabilidad seguiría siendo difícil, pero la posibilidad de formar gobierno se volcaría de forma clara hacia la derecha. La suma de PP y Vox sería de 174 escaños, a solo dos de la mayoría absoluta en un hemiciclo en el que también estarían presentes partidos como UPN, Coalición Canaria o el propio Ciudadanos. El bloque de la investidura apenas pasaría de los 160 escaños en este escenario.