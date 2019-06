Asens, sobre los contactos entre Unidas Podemos y el PSOE: "Estamos en fase de diálogo"

Jaume Asens ha asegurado que hay conversaciones informales entre el PSOE y Unidas Podemos. "No estamos en fase de negociaciones, estamos en fase de diálogo, de intercambio de opiniones. Pero no puedo explicar el contenido, hay que preservar el buen rumbo", ha explicado el portavoz de En Comú Podem después de visitar al rey en la Zarzuela. El diputado catalán no ha entrado en el fondo ni en la forma de las conversaciones aunque sí ha señalado que los canales están abiertos.

Fuentes cercanas a Pablo Iglesias confirman a Público que el líder de Podemos lleva diez días sin tener ninguna conversación con Pedro Sánchez. Esto apunta a que estos contactos informales se realizan entre segundos y terceros cargos. Por parte de Unidas Podemos podrían ser Irene Montero, Pablo Echenique o el propio Asens, aunque el portavoz catalán no ha confirmado ninguno de los nombres.

Asens, en rueda de prensa tras la visita al rey, ha explicado que ha defendido ante el monarca un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. "Nuestra apuesta es un gobierno de coalición, la forma de la coalición es lo que se debería discutir ahora. El bipartidismo en España ha muerto y la sociedad está pidiendo que nos entendamos entre nosotros. Es una practica natural que los partidos que tienen sintonía en el programa puedan gobernar juntos, y en estos días vamos a trabajar en esta dirección.", ha avanzado.

El portavoz también ha insistido en que no están en el momento de valorar los nombres que podrían formar parte del Gobierno si el PSOE cediera ante la petición de Unidas Podemos. Aunque sí ha remarcado que la coalición es una condición necesaria para una investidura de Sánchez. El primer paso es debatir sobre el programa y ha apuntado que el pacto presupuestario que se negoció en octubre entre el presidente en funciones e Iglesias es "un buen punto de partida".



Muestra al rey la disconformidad con el discurso del 3O

Asens ha explicado que ha mostrado al monarca su "disconformidad" con el discurso del 3-O porque "perdió la neutralidad que exige la Constitución". "Fue el discurso que puso en marcha la maquinaria represiva que ha llevado hasta las conclusiones de Fiscalía", ha explicado ante los periodistas.

El portavoz no ha explicado cómo ha recibido esta postura el rey aunque sí ha explicado que no ha visto "ningún tipo de autocrítica" y que las posiciones de ambos son "absolutamente divergente".