La atípica campaña de Juanma Moreno en la que no habrá ni dirigentes autonómicos ni protagonismo de Feijóo

El PP cambia de estrategia. En las elecciones andaluzas de 2018 Pablo Casado se instaló en Andalucía. Acababa de ser nombrado presidente del PP y pasó por todas las provincias en más de 45 actos electorales. Cuatro de ellos junto a Juanma Moreno: estuvo en el arranque y en el cierre de campaña. A su lado la presencia de Núñez Feijóo en la campaña electoral de este 19J parece testimonial. Solo tendrá seis actos, en seis de las ocho provincias, y ninguno será ni el de inicio ni el de fin de campaña. El PP enmienda, decisión tras decisión, la herencia recibida en Génova.

Elías Bendodo, número dos de Moreno y tres de Feijóo, es quien ha diseñado la campaña electoral del presidente andaluz. Lo hizo también hace cuatro años pero el 'método Bendodo' ha cambiado sustancialmente. La estrategia para llevar de nuevo a Moreno a la Junta de Andalucía pasa por reducir a 0 la presencia de los presidentes autonómicos del PP en campaña y contar con ellos solo durante la precampaña.

López Miras y Alfonso Fernández Mañueco ya han 'bajado' a Andalucía "y no van a volver", dicen en Génova. Desde el 3 de junio hasta el 17 no está previsto que ninguno de ellos esté en la comunidad autónoma, ni siquiera de Isabel Díaz Ayuso, a quien los populares señalan como su principal valor político contra la extrema derecha.

La presidenta de la Comunidad de Madrid estará este martes en Jerez y Algeciras, en la provincia de Cádiz, y no entra en los planes del partido redoblar su presencia. Un día, dos actos y en precampaña. Juanma Moreno no quiere más protagonismos que el suyo. Eso sí, no es casual que Ayuso aterrice en Jerez, la ciudad más poblada de la provincia y gobernada por el PSOE. "Cádiz es una provincia muy importante y su presencia allí para nosotros es muy importante", aseguró Bendodo este lunes.

Si el borrado de los barones es una de las claves de la campaña, la otra es quitar el foco de Feijóo. El presidente del PP tendrá agenda propia y no coincidirá con Moreno salvo en una o dos ocasiones. Lo harán, seguro, el sábado 11 de junio en Antequera, en el que será el acto de central de campaña. El líder de los populares tiene en agenda seis actos oficiales: 3 de junio en Málaga, 4 en Granada, 11 en Antequera, 12 en Jerez, 15 en Jaén y 16 en Almería.

Objetivo: insonorizar a Juanma

¿De qué se hablará en campaña? "Tenemos un mensaje transversal en Andalucía que es muy parecido al de Feijóo", dicen fuentes de Génova. Moreno Bonilla, al igual que el presidente del PP, quiere una campaña electoral silenciosa, alejada del ruido y de polémicas como la protagonizada por Elías Bendodo cuando aseguró que España era un estado "plurinacional". Abriendo grietas dentro del partido que trataron de disimular.

En este sentido, limitar al mínimo la presencia de Díaz Ayuso o Fernández Mañueco- artífice del primer gobierno autonómico con Vox- es una buena forma de reducir riesgos e insonorizar al máximo al candidato.

El PP desanda así el camino que inició hace cuatro años. En 2018 Pablo Casado fue por libre y monopolizó la campaña. En sus actos en solitario apenas mencionó el nombre de Moreno Bonilla, sino que se dedicó a hablar en clave nacional incidiendo en temas como el independentismo catalán, la recentralización de competencias y la migración. Fue el presidente nacional que más actos tuvo en Andalucía.

Moreno, tal y como adelantó 20minutos, tampoco contará con la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Una decisión más de una estrategia atípica en el PP que rompe con la verticalidad habitual.