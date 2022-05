El PP da por congelados los acuerdos con el PSOE hasta después de las andaluzas

En las últimas semanas las relaciones ente el Gobierno y el PP se han "enrarecido" hasta tal punto que las conversaciones para posibles acuerdos, por pocas que hubiera, se han paralizado. El punto de inflexión, según la versión de los populares, lo marcó la última intervención de Pedro Sánchez en el Congreso en la que llamó "mangantes" a la bancada popular y les atacó con informaciones relativas a la 'Kitchen'. Los teléfonos entre Génova y Moncloa no suenan y Feijóo emplaza las llamadas al 20 de junio: "A partir del 19J, las elecciones andaluzas". PP y PSOE han entrado en campaña electoral y retrasan un acuerdo que es un mandato constitucional.

Cuando el 7 de abril Núñez Feijóo salió de su reunión en Moncloa, a pesar de hacerlo sin "ninguna buena noticia", el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial "rápido" se daba por hecho. Es más, fue el acuerdo más importante al que, dijeron entonces, habían llegado Sánchez y Feijóo en las más de tres horas que duró el encuentro.



Mes y medio después, Feijóo ha revelado este miércoles que "buena parte" del tiempo que duró esa primera reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se dedicó a "hablar de la vuelta al respeto institucional". Dice Feijóo que salió del encuentro dando por hecho que "ese tipo de calificativos no se iban a volver a utilizar en el hemiciclo".

Cuando el líder de los populares habla de "ese tipo de calificativos" se refiere a una intervención de Pedro Sánchez en la que respondió así a Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso y secretaria general del partido: "Cuando hablo de la regeneración no me refiero solo a que los mangantes no estén en el Gobierno, sino también a que no se utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para obstaculizar el trabajo de los jueces".

En el PP, dicen, no gustó el tono utilizado por el presidente del Gobierno y lo utilizan para justificar que no se esté hablando "de nada" con el Ejecutivo. Lo cierto es que el líder de los populares se ha referido a Sánchez y a sus ministros y ministras en términos no menos amables. A Pedro Sánchez le calificó hace menos de dos semanas como "caricatura de presidente". Dijo también de él que presidía el "peor Gobierno de la democracia".

Las relaciones se han "enrarecido", reconocen fuentes populares, y 'el desenrarecedor que las desenrarezca' lo hará después de las elecciones andaluzas, que es la principal línea de meta ahora mismo de populares y socialistas. El 19 de junio Sánchez y Feijóo miden sus proyectos políticos por primera vez en las urnas la campaña se hará también desde Madrid. "Lo condiciona todo", dicen en el PP.

El acuerdo más importante, y el más esperado, es el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños, de la parte socialista, y Esteban González Pons, como interlocutor popular, son los hombres a los mandos de la negociación. Según ha podido saber Público, Gamarra también ha formado parte de los contactos que se habían mantenido hasta hace unas semanas, cuando se cortó la interlocución. "Ningún avance", llevan respondiendo en el PP durante días.

De esas conversaciones, cuando se retomen, saldrá también el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Si se alcanza. Otro asunto que está sobre la mesa de negociación entre PP y PSOE es el apoyo de los populares a la reforma de las pensiones que defenderá el ministro Escrivá la semana que viene en el Congreso.

De hecho, este martes los populares salieron a desmentir cualquier acuerdo alcanzado con el Gobierno en este sentido. "La mayoría de nuestras enmiendas han sido vetadas por el Gobierno. Seguimos, por tanto, en una posición de rechazo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez", aseguraron fuentes populares.