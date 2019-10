El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (PP), ha anunciado durante una visita a la Casa de Campo un plan para acabar con la plaga de cotorras de Madrid, que se llevará a cabo a partir del otoño de 2020. Precisamente ese espacio verde del área metropolitana madrileña es uno de los espacios donde anidan estas aves, que son "gregarias" y viven en grupo. Su presencia pone en riesgo a los transeúntes porque sus nidos pueden pesar hasta 200 kilos, aunque "lo normal" es que pesen entre 40, 50 y si se precipitan desde una altura de 15 a 20 metros "es absolutamente letal".

Además hacen ruidos molestos, transmiten enfermedades a otras aves, se comen su alimento y son "agresivas" con el resto, como ha explicado ante los medios el jefe del servicio biodiversidad Santiago Soria Carreras. El responsable municipal ha expresado que "el medioambiente no es igual para todos", asegurando que en existen "buenos y malos" dentro de la naturaleza. "Los que vienen de fuera y vienen en plan agresivo pues desgraciadamente no deben estar y no tienen el mismo derecho ecológico a la vida que tenemos todos, están donde no tienen que estar y hacen daño"

Por eso, el Ayuntamiento gastará "a vuelapluma" entre 6 y 8 euros para eliminar a cada cotorra de la capital -en torno a 100.000 euros-, aunque no se podrá acabar con todas estas aves, que han colonizado Madrid y otras zonas del mundo porque se exportaban como animal de compañía y "desgraciadamente es un bicho que se adapta muy bien a condiciones que no son las suyas", según Soria Carreras.

Lo ideal sería que hubiese "cero" y así lo marca la ley, pero el Ayuntamiento señala que con una población de hasta 600 el daño "sería mínimo o aceptable". El Consistorio las capturará con redes, con trampas en el propio nido con las que se las encierra por la noche y "se cazan a mano con guante, antes de que logren abrir otra entrada" y se esterilizarán los huevos. El plan, que ha empezado censando a las cotorras, se presentará en las próximas semanas a la Comunidad de Madrid y se acometerá cumpliendo la ley de bienestar animal.