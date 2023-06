Ayuso anuncia en su investidura que modificará la 'ley trans' de Madrid

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado durante su acto de investidura de este miércoles que modificará la ley trans de Madrid por una norma "más sensata", para "proteger a las personas transexuales".

"Les anuncio que llevaremos a cabo una modificación de la Ley 2/2016, conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid. Debemos seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales", ha avanzado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña cumple de esta manera su promesa realizada a Vox en marzo, cuando aseguró que el PP cambiaría la ley trans autonómica de 2016 por una "más sensata". Ayuso ha aprovechado su acto de investidura como acto de precampaña contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Antes de desgranar las principales medidas de su próximo Gobierno, ha dedicado parte de su intervención en la primera jornada de la sesión de investidura a cargar contra Sánchez y sus socios de Gobierno, a quienes, ha dicho, las urnas el 28M han enviado el mensaje de "rechazo masivo" a sus políticas.

"El buen nombre y el prestigio de España, la prosperidad de las nuevas generaciones, el orden constitucional, la convivencia, la libertad y la pluralidad están comprometidos", ha alertado Ayuso, que ha replicado a Sánchez que Bildu "sí está gobernando España". Ayuso ha vuelto a situar a Madrid como "contrapeso y garante del Estado de derecho" y "el espejo en el que mirarse en leal competencia".

"No puede ser que la España fiel sea arrinconada por el proyecto de tintes totalitarios e ingeniería social del sanchismo y sus socios", ha expresado la dirigente del PP, que también ha tenido críticas al "tacticismo" de Vox, en clara clave preelectoral. "Los ciudadanos han hablado claro: no quieren inestabilidad parlamentaria", ha subrayado.

El "silencio atronador" de Ayuso por la violencia machista

Los portavoces de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid, Mónica García y Juan Lobato, respectivamente, han coincidido en su crítica al discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso, quien "no ha dedicado ni una sola palabra" a la violencia machista, y le piden que se posicione: "¿Está en Mérida o en Valencia?".

Los representantes de la izquierda han aludido así a las distintas posiciones del PP al formar gobierno en el País Valencià (donde han firmado un acuerdo de coalición con Vox) y en Extremadura (donde el PP se niega a incluir a Vox en el Gobierno).

García ha reprochado el "silencio atronador" de Ayuso a la violencia machista, mientras Lobato ha incidido en la necesidad de que la presidenta se posicione porque no es de recibo que "no se haya escuchado ni una palabra" sobre esta cuestión durante su intervención.

La portavoz de Más Madrid ha criticado el "decepcionante" discurso de Ayuso y ha definido sus medidas como "recicladas". "Ha sido un discurso decepcionante, un discurso inverosímil y yo le he visto un discurso con bastantes pocas ganas y poco fuelle. En los primeros diez minutos le he dedicado, cómo no, el discurso a ETA, a Bildu, a los enemigos de España, a los infieles de España y le he dedicado más tiempo a Bildu que a los profesores y a los pediatras", ha lanzado García en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Por lo demás, ha dicho que era "la legislatura de la vivienda, en lo cual le ha dedicado un minuto sin medidas concretas" y ha hablado también de medidas de sanidad que, a su parecer, "vienen recicladas ya de los diferentes años, diferentes promesas incumplidas". "No ha puesto solución tampoco a los problemas que tenemos en la educación, a los niños en los barracones, más allá de prometer nuevamente escuelas que no se han cumplido", ha lanzado.

Lobato, por su parte, ha reprochado a la candidata del PP los "ataques, insultos y alguna mentira". "Yo creo que hemos hoy asistido a una sesión en la que se ha perdido la oportunidad. La verdad que mal, mal. ¿Sacas una mayoría absoluta? Hombre, aprovecha para subir el nivel, para dirigirte al conjunto de la sociedad y no para hacer el discurso que has hecho hoy", ha lanzado en declaraciones a los periodistas.

El portavoz socialista ha definido su discurso como de "30 segundos de cortesía parlamentaria y luego 30 minutos de ataques, de insultos, de alguna mentira que se ha vuelto a colar, de apropiarse de la gestión de otras administraciones".

El programa que ha presentado, a su parecer, promete "lo que hace dos, lo que hace cuatro" años que no hizo y que lo nuevo que propone lo tienen que "hacer otros, como bajar los impuestos en la plusvalía que le corresponde en este caso a los ayuntamientos".