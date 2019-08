Ayuso habla sobre su padre al ser preguntada por la corrupción: "Me duele que me ataquen usando a alguien que no se puede defender"

Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente será investida este miércoles presidenta de la Comunidad de Madrid, responde a las polémicas por ser la propietaria de una empresa que no presenta cuentas en el Registro y que no ha pagado el IBI de un inmueble durante cinco años. "Siempre he sido una persona honrada. Hija de una familia que en la crisis perdió todo", asegura en una entrevista que publica El Mundo este domingo.

"Yo lo soporto todo. Lo que me duele es que me ataquen usando a alguien que no se puede defender por sí mismo porque está muerto. Mi padre", agrega Ayuso en relación a la empresa fallida de su padre, que recibió un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid.

Aceptó que sus padres le donaran una vivienda para evitar el embargo de Avalmadrid

Este viernes infoLibre publicó que en 2011 Ayuso escribió un correo a un directivo de Avalmadrid reconociendo que la empresa de su padre -y otros socios- que recibió el préstamo avalado por sus padres "estaba muerta", según el digital que además asegura que, tres semanas después, Ayuso aceptó que éstos le donaran una vivienda. Así evitó el embargo de Avalmadrid.

Los grupos de PSOE y Más Madrid en la Asamblea de Madrid han cuestionado su investidura al considerar que su Gobierno nacería entre "sospechas" por las informaciones del préstamo de Avalmadrid y por haber mantenido contacto con la empresa del supuesto conseguidor de la trama Púnica, en relación a la página web electoral de Esperanza Aguirre en 2011.

Al respecto, el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha defendido el pacto con el PP en Madrid para hacer presidenta a Ayuso pese a las noticias de supuestas irregularidades, y ha dicho que están "tranquilos" porque "si hay un imputado por corrupción se tiene que ir a casa".



"Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar"

En la entrevista, la candidata conservadora hace un repaso a su vida desde que se independizó a los 22 años -"en cuanto tuve un sueldo", señala- tras lo cual se marchó una temporada al extranjero y, a su regreso, se afilió a Nuevas Generaciones del PP, donde conoció a Pablo Casado.

"Intentan echar por tierra mi investidura"

"Nunca he formado parte de ningún engranaje. Ni de la corrupción ni de nada. Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar", manifiesta en relación a las últimas informaciones que le vinculan a posibles irregularidades en el marco del caso Púnica que investiga la financiación del PP en la etapa de Esperanza Aguirre. "La campaña que hay contra mí es porque intentan echar por tierra mi investidura. Marcarme y dañar mi honor", asegura.

Tras los debates de investidura, los días 13 y 14 de agosto, si no hay sorpresas inesperadas, Isabel Díaz Ayuso será la presidenta de la Comunidad de Madrid y se colocará al frente del primer gobierno de coalición en la región, junto a Cs, y con el apoyo del partido de extrema derecha Vox.