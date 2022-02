Batet pide a PP y Vox que dejen de "deslegitimar" el Congreso por la votación de la reforma laboral

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha salido este martes al paso de los descalificativos y acusaciones vertidas por el PP y Vox contra los profesionales, técnicos y letrados del Congreso. Y es que, los servicios jurídicos confirmaron la semana pasada que el error de Alberto Casero en la votación de la reforma laboral, gracias al cual la medida salió adelante por un solo voto de diferencia y a pesar de que los dos diputados de UPN rompieron la disciplina del voto, fue "material" y no "informático".

En esta línea, en unas declaraciones inusuales en el patio de la Cámara Baja, Batet ha señalado, en clara alusión a estos partidos, que "descalificar" el trabajo de los servicios jurídicos del Congreso es "deslegitimar" a los ciudadanos. "Podrán criticarse sus argumentos, pero no se pueden desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con independencia", ha dicho tajantemente la presidenta del Congreso acerca del exhaustivo informe de los letrados que echa por tierra los motivos alegados por la formación de Pablo Casado para acusar de "prevaricación" a Batet.

Tras una semana de ataques por parte de la derecha y ultraderecha a Batet, el informe de los servicios jurídicos, que no es vinculante, zanja el caso Casero al detallar paso a paso el protocolo seguido por la Cámara Baja en la votación telemática del diputado popular: consideran que se desarrolló "conforme a procedimiento", destacando además el "carácter irrevocable del acto de votación".

También, determina que el procedimiento de la Mesa al ser conocedor de ese caso fue el correcto toda vez que "no se dan las circunstancias que hubieran justificado la anulación de su voto". En este contexto, "no resultaba ni jurídicamente exigible y tampoco necesario reunir a la Mesa, habiéndose

actuado conforme a precedente, al considerar que, no existiendo error técnico, no resultaba posible permitir que se repitiera la votación".

[Habrá ampliación]