Bolaños y Belarra pactan estabilidad al Gobierno de izquierdas pese a la ruptura de Podemos con Sumar

La estabilidad del Gobierno de PSOE y Sumar está garantizada tras la ruptura de Podemos con el espacio que lidera Yolanda Díaz. Así al menos lo han trasladado este miércoles fuentes de ambos partidos.

La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, telefoneó este martes al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Fuentes de ambos espacios confirman que la conversación fue cordial y que sirvió para aportar "tranquilidad" a la situación creada.

El propio Pedro Sánchez se ha referido a este asunto en conversación informal con los periodistas tras el acto del Día de la Constitución celebrado en el Congreso. El presidente del Gobierno se enteró por los medios de comunicación de la noticia y acto seguido llamó por teléfono a Díaz para analizar lo ocurrido.

No preocupa en Moncloa la estabilidad de la legislatura aunque, como ha reconocido el mismo Sánchez, ahora tendrán que "negociar más", con una nueva fuerza política que se ha integrado en el Grupo Mixto.

La noticia del nuevo terremoto en la izquierda ha sido una de las principales protagonistas de los corrillos habituales en los actos del 6 de diciembre. Sánchez ha reiterado que siempre ha "defendido el entendimiento entre las diferentes fuerzas de izquierdas" y que lo importante es que todos los partidos implicados compartan las conquistas sociales que se pueden lograr estos años.

En el micrófono habilitado para las declaraciones públicas previas al acto, este asunto no ha pasado desapercibido. Belarra reconoció que la ruptura con Sumar ha sido "una decisión difícil para Podemos", aunque "imprescindible para cumplir su mandato". "Como vimos ayer en el debate sobre Palestina", ha zanjado Belarra, "si no lo dice Podemos, no lo dice nadie".

Después, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar quiso mandar un "mensaje de tranquilidad y serenidad" tras la ruptura. "Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana", ha lamentado. Pero al mismo tiempo ha afirmado que está segura "de que nadie se va a confundir de adversario".

El PSOE deberá ahora negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) también con Podemos, como reclamaba el partido desde hace semanas. La situación, según fuentes del Gobierno, no ha pillado por sorpresa a los socialistas que minimizan el impacto de la decisión de Podemos de cara a la legislatura. "Son otro grupo más con el que negociar pero tenemos capacidad de sobra para ello", afirman las fuentes consultadas.